עולם הרכב לובש טוקסידו: כל מה שיוצג בתערוכת פריז

למעלה מ-15 מותגים סיניים יופיעו בתערוכת הרכב הבינלאומית של פריז, לצד עשרות מותגים ותיקים שנלחמים על מקומם. קבלו את רשימת המכוניות החדשות שנפגוש שם, חלקן כבר בדרך לישראל

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תערוכת פריז נחשבה בעבר לאחד מאירועי השיא של תעשיית הרכב, לצד תערוכות ז'נבה ודטרויט השנתיות, פרנקפורט שהחליפה את פריז אחת לשנתיים. אבל בשנים האחרונות תערוכת ז'נבה דעכה (לא לפני שעברה לקטאר בניסיון הצלה כושל), תערוכת הענק בפרנקפורט הוחלפה באחת צנועה בהרבה שמתקיימת במינכן, ואת תשומת הלב בארה"ב תופסת בכלל תערוכת CES, שם מוצגות מכוניות לצד סמארטפונים ומוצרי טכנולוגיה אחרים.

כך נותרה תערוכת פריז הדו-שנתית כאחד מרגעי השיא האחרונים של תעשיית הרכב העולמית, לצד תערוכות הענק בבייג'ינג ובשנגחאי, שבשנים האחרונות מושכות את מירב תשומת הלב. ובצדק.

אז לקראת התערוכה, שתיפתח בבירת צרפת מחר (שני, 12.10), ריכזנו כאן את רשימת הדגמים החדשים והחשובים שיוצגו בתערוכה. לפחות אלו שאנחנו יודעים עליהם - כי כמו תמיד צפויות גם הפתעות.

אודי - ה-A2 החדשה והחשמלית כבר הוצגה במלואה, אך בבירת צרפת היא תועמד לראשונה להתרשמות הקהל. אצלנו היא תשווק במהלך המחצית הראשונה של 2027.

אומודה - תציג בתערוכה את ה-4, רכב פנאי קומפקטי עם הנעה היברידית, אח לג'אקו 5 הסופר-פופולרי וגם הדגם הזול ביותר של המותג. יגיע ארצה כבר בשבועות הקרובים.

אופל - דגם קונספט חדש בשם STX יהיה למעשה סטיישן ספורטיבית למראה, אולי כרמז לדור הבא של האסטרה. הדור הנוכחי של האסטרה המשפחתית יוצג ברמת גימור ספורטיבית למראה בשם GSE-ליין, לקראת גרסת GSE ביצועסיטית שתופיע בשלב מאוחר יותר.

אייטו - זהו למעשה שמה העדכני של סרס, שנמכרה גם בישראל עד לאחרונה. היצרנית עדיין לא משווקת באופן נרחב באירופה, למרות שהופיעה בתערוכות השונות ביבשת בשנים האחרונות. בפריז היא תציג ארבעה רכבי פנאי, אולי לקראת החלטה סופית על שיווק בהיקף נרחב.

אלפא רומיאו - היצרנית מבטיחה להציג מכונית "שכל חובב אלפא חיכה לה". מדובר במכונית קונספט חדשה בשם קוורו-רוסו, וזה פחות או יותר כל מה שאנחנו יודעים עליה כרגע.

אלפין - עדיין לא ברור אם מותג הספורט של רנו יחשוף כבר עכשיו את ה-A110 החדשה והחשמלית, או שזו תהיה רק מכונית קונספט לקראת הצגה עתידית של הדבר האמיתי. גם הקונספט PS1 צפוי להופיע בתערוכה, ולספק יותר מרמז למכונית-על עתידית בייצור מוגבל.

אקספנג - תציג בתערוכת את ה-L03 המוזלת שתנחת כאן זמן קצר לאחר מכן, וגם את ה-G9L - גרסה מוארכת לרכב הפנאי הגדול שגם תצויד בשלוש שורות מושבים. באגף הטכנולוגי-עתידני תציג החברה גם רובוט הומנואידי וכמובן את המכונית המעופפת המוכרת.

ג'ילי - הענקית הסינית מצטרפת למגמה העכשווית, ותציג בפריז רכב פנאי גדול עם הנעה היברידית נטענת בשם ג'ילי מונג'ארו. הוא יצויד במנועי טורבו-בנזין בנפח 1.5 ליטרים, ובמנוע חשמלי המשודך לסוללת 41.2 קוט"ש שמבטיחה טווח חשמלי של יותר מ-200 ק"מ. אלינו הוא צפו להגיע לקראת סוף השנה הנוכחית.

דאצ'יה - אצל מותג הלואו-קוסט של רנו אין דגמים שטרם ראינו. את מרבית תשומת הלב תמשוך הסטרייקר, משפחתית סטיישן שתתחרה בסקודה אוקטביה, וכן הדור החדש של דאצ'יה ספרינג הקטנה והחשמלית.

דנזה - מותג הספורט-יוקרה של BYD יציג בתערוכה את השוטינג ברייק Z9GT ואת מכונית הספורט Z בהן כבר נהגנו, לצד רכב הפנאי באו 5 והמיניוואן המפואר D9, שניהם עם הנעה היברידית-נטענת.

הונדה - למרות שמכונית הקיי היפניות לא ממש נוהגות לצאת מגבולותיה של ארץ השמש העולה, הונדה החליטה בכל זאת לייצא וריאנט מסקרן של אחת מהן למערב. מדובר בחשמלית קטנה בעיצוב ייחודי בשם סופר N, שתוצג בפריז אך עדיין לא ברור אם ומתי תשווק במערב.

זיקר - יציג בתערוכה את ה-9X, רכב פנאי גדול ומהודר שכבר הוצג בסין לפני כשנה וחצי. הוא יוצע עם הנעה היברידית-נטענת, הכוללת שלושה מנועים חשמליים ומנוע בנזין מוגדש עם נתונים מפלצתיים: הספק משולב של כ-1,400 כ"ס וטווח חשמלי של למעלה מ-300 ק"מ. היברידי, להזכירכם.

טסלה - לאחר שקיבלה אישור לנהיגה אוטונומית בכבישי אירופה, תציג טסלה בפריז את הסייבר-קאב, הרובוטקסי שכבר נוסעת על כבישי ארה"ב.

יונדאי - דור חדש לבאיון, רכב הפנאי הקטן, הוא הבשורה החשובה ביותר של יונדאי לקהל האירופי - אך אלינו הוא לא יגיע מכיוון שהוא מיוצר בטורקיה. מי שכן יגיע הוא הטוסון החדש והאקסצנטרי, שיוצג בתערוכה לראשונה בגרסתו האירופאית והמקוצרת, כמו גם בגרסת N-ליין במראה ספורטיבי. בנוסף לשניהם, יונדאי תציג גם וואן חשמלי מסחרי בשם ST1.

לי אוטו - אחת מהיצרניות הגדולות של סין שעדיין לא הגיעו למערב תעשה סוף סוף את הבכורה המתבקשת. היא תתחיל עם רכב פנאי חשמלי בשם i6, ואליו יצטרפו בהמשך גם אח גדול והיברידי נטען בשם L9 עם ממדי ענק ומקום לשישה נוסעים, אח חשמלי של האחרון בשם i9 שמבטיח אווירודינמיקה יוצאת דופן, וגם מוביל נוסעים בשם מגה-הום.

לינק אנד קו - חברת הבת של ג'ילי תציג בפריז את ה-07GT, משפחתית גדולה וחשמלית בתצורת סטיישן, אחות לזיקר 7GT שכבר משווקת פה.

ליפמוטור - המותג הסיני של סטלנטיס תופס תאוצה בשוק האירופי, ורושם השנה גידול של 450% עם היצע רחב יחסית של 5 דגמים. אליהם יצטרפו שניים נוספים שיוצגו בתערוכה: סופר-מיני חשמלית בשם B03, שתתחרה באיון UT ובג'ילי E2, כמו גם רכב פנאי גדול בשם D19 שמצויד בסוללת ענק של 80 קוט"ש - אך גם במנוע בנזין המשמש כמאריך טווח, שילוב חריג למדי.

לנצ'יה - המותג האיטלקי הנשכח מסרב לגווע, ויציג בפריז דור חדש לגמא - הפעם כרכב פנאי קומפקטי בעיצוב כמו-קופה, על בסיס פיג'ו 3008.

מזראטי - צפויה להציג מכונית קונספט חדשה, שצפויה להוביל קו עיצובי חדש למותג. אנחנו בעד. גם רכב פנאי ומכונית ספורט חדשה נמצאים בתכנון, כפי שחשפה סטלנטיס בתכניות העבודה שלה מוקדם יותר השנה, אם כי לא ברור אם אלו יוצגו בתערוכה.

מרצדס - הדוכן של מרצדס יכלול שפע של דגמים חדשים, אך כולם כבר הוצגו בחודשים האחרונים. ברשימה ניתן למצוא את ה-GLA, GLB, VLE וגם את ה-AMG GT החשמלית, לצד גרסת ביצועים ל-CLE שחוזרת לעשות שימוש במנוע V8.

סובארו - היפנים עובדים על דור חדש ל-STI, אם כי הסיכוי שהוא יוצג בפריז לא גבוה במיוחד. בינתיים סובארו שומרת את הקלפים קרוב לחזה.

סיטרואן - תערוכת פריז היא המגרש הביתי של היצרניות הצרפתיות, שבאופן מסורתי נוהגות לנצל אותה להצגת דגמים משמעותיים. במקרה של סיטרואן זו תהיה לא אחרת מאשר דה-שבו חדשה וחשמלית, מכונית רטרו ייחודית שתתחרה ברנו טווינגו ובפיאט 500e, ותעלה פחות מ-15 אלף אירו. הדה-שבו צפויה להיות אחת מכוכבות התערוכה.

סמארט - אחרי תקופה ארוכה של טיזרים ותמונות חלקיות, יצרנית החשמליות הסינית-אירופית (בבעלות משותפת של ג'ילי ומרצדס) תחשוף בפריז את ה-2, יורשת חשמלית מודרנית לסמארט פורטו הזעירה.

סקודה - החידוש העיקרי צפוי להיות גרסת הספורטליין לרכב הפנאי החשמלי אפיק, כמו גם האוקטביה ההיברידית שנחשפה לאחרונה.

פולקסווגן - צפויה להציג את מכונית הקונספט בהשראת ה-XL1 מתחילת המאה, שמבטיחה לשבור שיאי אווירודינמיות וחיסכון. גם ה-ID.טיגואן החדש צפוי להיות מוצג בתערוכה בהופעת בכורה.

פורד - הכריזה על השתתפותה בתערוכה, אך שומרת על דממת אלחוט בכל הנוגע לדגמים שתחשוף. על פי שמועות, מדובר בדור חדש וחשמלי לפיאסטה, שיתבסס על הפלטפורמה ומכלולי ההנעה של רנו 5.

פורת'ינג - היצרנית הסינית, שבאירופה עדיין עושה צעדים ראשונים ואצלנו עברה לאחרונה ליבואנית חדשה, תציג בפריז רכב פנאי בשם TK5 עם הנעה חשמלית או היברידית-נטענת, אחד גדול יותר בשם TK7 שיהיה רק היברידי-נטען וגם מיניוואן גדול ומהודר בשם V9, שיוצע גם בגרסת קמפינג מסקרנת.

פיאט - לא מעט גבות הורמו כאשר פיאט החלה לפזר רמזים על יורשת חשמלית למולטיפלה, תחת השם "מולטיפליי", וביצרנית כבר הבטיחו עיצוב מושך יותר מזה של גרסת המקור השנויה במחלוקת. בכל מקרה, בשלב זה מדובר בקונספט בלבד. לצידה תציג פיאט גם את רכב הפנאי גריזלי, בתצורת מרכב רגילה או כקופה. השיווק בישראל מתוכנן למחצית הראשונה של השנה הבאה.

פיג'ו - גם היא מנצלת את התערוכה הביתית להצגת דגם נוסטלגי - במקרה הזה מדובר ב-e-208GTI, הוט-האצ' חשמלית שקורצת להיסטוריה המפוארת של ה-205 הספורטיבית. לצידה יוצגו עוד מספר דגמי קונספט חדשים.

צ'אנגן - דיפאל S07 המוכרת, שאצלנו משווקת רק כחשמלית, תוצג כנראה בגרסה היברידית-נטענת, ולצידה גם רכב הפנאי החשמלי ניבו Q05, וכן את דגמי אווטאר בבכורה אירופית - וכנראה גם עם התקינה המיוחלת שתאפשר שיווק סדיר שלהם בישראל, ללא הגבלת כמויות.

צ'רי - הענקית הסינית תציג בפריז חשמלית קומפקטית בשם Q, שתתחרה באיון UT ובג'ילי E2 - ותנסה להשתלב בסגמנט הצפוף של חשמליות מוזלות לערי אירופה. לצידה יוצג גם ה-X, רכב פנאי גדול במראה קשוח שנחשף בתערוכת בייג'ינג כקונספט קרוב לייצור, ויצויד בהנעה היברידית-נטענת.

רנו - אבי המיניוואנים האירופיים, רנו אספאס, הפך בשנים האחרונות לרכב פנאי - אך דגם קונספט חדש ומסקרן בשם E-ספייס מרמז על חזרה אפשרית למקורות. קונספט מסקרן לא פחות הוא רנו 8 גורדיני, בהשראת מכונית הספורט משנות ה-60, ולצידם תציג רנו גם את הטראפיק החשמלי ואת הטווינגו הקטנה בגרסה מעניינת עם גג שמש ייחודי.

BYD - צפויה להציג פריז את הדולפין סרף החדשה, עם ממדים גדולים יותר שיעבירו אותה מסמגנט המיני לסופר-מיני, הנעה אחורית במקום קדמית וגם הבטחה לשיפור באיכויות הנסיעה. אלינו היא צפויה להגיע בשנה הבאה. לצידה יוצגו דגמים שכבר נחשפו בעבר ויגיעו ארצה בקרוב, בהם הדולפין G ההיברידית-נטענת או הטנדר שארק.

GAC - מותג איון, שכיום משווק באירופה את ה-V וה-UT שמיוצרים שניהם במפעלי מאגנה-שטייר באוסטריה, ירחיב את ההיצע עם רכב פנאי קטן בשם UT קרוס. לצידו יוצג רכב פנאי גדול יותר, תחת GAC עצמה ולא תחת איון, בשם GS7.

212 - זהו כנראה המותג הראשון שבוחר במספר בתור שם למותג, ולמעשה זהו שמה של חטיבת השטח של BAW הסינית, יצרנית שפגשנו כאן לזמן קצר עם חשמלית עירוני בשם "פוני". הדגם שנפגוש בפריז הוא רכב שטח בשם T01 שכבר הוצג בתערוכת מינכן בשנה שעברה, ומצויד למרבה ההפתעה במנועי בנזין ודיזל, ללא סיוע חשמלי. ביצרנית מצהירים כי בכוונתם לשווק את הדגם גם בישראל.