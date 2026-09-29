ממיני לסופר: BYD מחדשת את הדולפין סרף

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בקצרה:

המכונית הקטנה של BYD מתחדשת

גדולה יותר, עם הנעה אחורית במקום קדמית

תנחת כאן כנראה בשנה הבאה

טייק 2: שלוש שנים וחצי לאחר שהוצגה בתערוכת שנגחאי, תמונות ופרטים ראשונים דלפו לרשת על דור חדש לסיגול, המכונית הקטנה בהיצע של BYD שמשווקת כאן מאז אמצע 2025 תחת השם דולפין סרף. ביבואנית עוד לא יודעים לציין מתי היא צפויה לנחות כאן, אבל כמקובל עם המותגים הסיניים, סביר להניח שזה יקרה במהלך השנה הבאה.

ורק כדי להדגיש, לא מדובר במתיחת פנים. הדור החדש BYD עובר מהנעה קדמית לאחורית, תצורה המאפשרת יעילות גבוהה יותר בהורדת כוח לאספלט, ובהתאם ביצועים וטווח נסיעה טובים יותר. במפתיע נתון ההספק המרבי עומד על 129 כ"ס בלבד, 27 כ"ס פחות מהגרסה הבכירה המשווקת כיום ונתון נמוך מהמקובל בעידן החשמלי למכוניות בגודל דומה. נתוני ביצועים, טווח וטעינה טרם פורסמו.

קופצת כיתה: הצבת המנוע מאחור גם מביאה לשינוי במתלה האחורי, מקורת מתח פשוטה לרב-חיבורי מתקדם, שינוי שאמור יחד עם צמיגים רחבים מבעבר ובעלי קוטר גדול יותר (205/60-16), לשפר את נוחות הנסיעה והתנהגות הכביש.

שיפור נוסף לאיכויות הנסיעה צפוי גם מגידול משמעותי של 15 ס"מ לבסיס הגלגלים (265 ס"מ) ו-21.5 ס"מ לאורך (420.5 ס"מ). שינויים אלה צפויים להגדיל את המרווח לנוסעים מאחור ולמעשה מקפיצים אותה מהגדרה כמכונית מיני, לסופר-מיני. המושב האחורי כולל כעת מקום לשלושה נוסעים לעומת שניים בדגם היוצא ונוסף גם תא מטען מלפנים, אם כי טרם פורסם הנפח שלו.

העיצוב החיצוני שומר על הקווים של הדור היוצא, עם שינויים קלים ליחידות התאורה והפגושים מלפנים ומאחור. סביבת הנהג כוללת הגה חדש בעיצוב שתי צלעות, ללא לוח מחוונים דיגיטלי אבל כן עם מסך מגע ענק בקונסולה המרכזית. יש גם אפשרות לבחירת גימור בצבע בהיר לעומת השחור הקודר בדגם היוצא.

מה אנחנו חושבים: הסיגול הייתה מחלוצות החשמליות הקטנות בסין והפכה לרבת מכר של ממש, אבל היא מאבדת גובה מול התחרות המעודכנת, ובראשה ג'ילי E2 שבשנה שעברה החזיקה בתואר המכונית הנמכרת ביותר ברפובליקה העממית. הקרב בין השתיים על תואר הנמכרת ביותר צפוי להיות מרתק.