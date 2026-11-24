סיני, היברידי ולא לשטח: KGM תחשוף בקרוב רקסטון חדש

הדור הבא של KGM רקסטון יתבסס על פלטפורמה של צ'רי, עם הנעה היברידית ושבעה מקומות ישיבה – אך ללא יכולת שטח. ומתי הוא יגיע לישראל?

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בקצרה:

הרקסטון החדש יהיה היברידי-נטען

יתבסס על פלטפורמת צ'רי טיגו 9

צפוי להגיע ארצה בעוד כשנה

שינוי כיוון: אחרי 25 שנה, KGM (לשעבר סאנגיונג) רקסטון צפוי להיפרד מיכולת השטח, ולהציע במקומה הנעה היברידית-נטענת ופלטפורמה של צ'רי הסינית. הרקסטון החדש צפוי להיחשף רשמית בחודש ינואר הקרוב, ויגיע לישראל לקראת סוף 2027. עם זאת, ייתכן והוא ישווק לצידו של הרקסטון דיזל הוותיק למשך תקופה מסוימת.

הרקסטון החדש, שקיבל אצל היצרנית הקוריאנית את שם הקוד SE-10, צפוי להתבסס על פלטפורמת T2X של צ'רי, אותה אחת המשמשת גם את צ'רי טיגו 9 ואת ג'אקו 8. הוא יציע מקום לשבעה נוסעים, ואם יצויד גם במערכות ההנעה של צ'רי – הרי שניתן לצפות למנוע בנזין בנפח 1.5 ליטרים ושלישיית מנועים חשמליים, שניים מלפנים ואחד מאחור האחראי על הנעה כפולה.

עם זאת, בשונה מהרקסטון המוכר, הדור החדש לא יתבסס על שלדת סולם ולכן צפוי להציע יכולת נמוכה משמעותית בתנאי שטח, כמו גם בכושר הגרירה עם צפי ל-1.5 טון בלבד, לעומת 3.5 טון ברקסטון הנוכחי.

בימים האחרונים החלה KGM בייצור של אבות טיפוס ראשונים, במטרה לבצע "ניסויי נהיגה בסביבה מגוונת", כך לדברי היצרנית. למרות הבסיס הסיני, הרקסטון העתידי ייוצר בדרום קוריאה.

מה אנחנו חושבים: ליצרנית קטנה כמו KGM קשה מאוד להתמודד בשוק הרכב התחרותי כיום, וקשה לה אפילו יותר לפתח מערכות הנעה מתקדמות בכוחות עצמה. לכן החבירה לשותפה הסינית היא צעד מתבקש מבחינתה.

אלא שבכך טמון גם הסיכון: השוק רווי באינספור דגמים היברידיים-נטענים מתוצרת סין, ורק לצ'רי עצמה יש חמישה מותגים שמשווקים דגמים כאלו ברחבי העולם. אם תאבד KGM את הייחוד שלה ואת קהל חובבי השטח, היא עלולה לפגוש בסביבה תחרותית מאתגרת בהרבה, שתסתיים בהפסד כואב.