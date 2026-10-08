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בדרך לישראל עוצר בפריז: ג'ילי מציגה מונג'ארו

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ג'ילי תציג בתערוכת פריז בשבוע הבא את המונג'ארו, רכב פנאי ותיק שמשווק בסין כבר חמש שנים, ולאחרונה נמכר ברוסיה תחת השם וולגה K50. לישראל הוא צפוי להגיע עד סוף השנה ולהתמודד מול מתחרים כמו BYD סיל U ואומודה 9.

המונג'ארו יהיה הדגם הגדול ביותר באולם התצוגה של ג'ילי, כשבהשוואה לסטראיי שהחזיק עד כה בתואר הוא ארוך ב-3 ס"מ (477 ס"מ), עם בסיס גלגלים ארוך ב-9 ס"מ (284.5 ס"מ). נתונים שעשויים להעניק לו יתרון בכל הנוגע למרחב מחיה מאחור, בעיקר מכיוון שהוא אינו מצויד בשורה שלישית.

כבסיס משמשת פלטפורמת GEA-Evo שהוצגה אמנם לפני כשנה וחצי, אך בפועל היא מהווה שדרוג של פלטפורמה ותיקה מבית ג'ילי-וולוו (CMA) שהושקה אי שם ב-2015, לפני למעלה מעשור. גם מערכת ההנעה ההיברידית מגיעה מהיצרנית השבדית.

היא מאפשרת לבחור בין מנוע חשמלי בודד מלפנים או מנוע נוסף מאחור והנעה כפולה, בעוד מנוע בנזין מוגדש (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר) ישמש כגנרטור לטעינת הסוללה או יתחבר לגלגלים הקדמיים במהירות גבוהה. סוללת 41.2 קוט"ש תאפשר טווח תיאורטי של 207 ק"מ על פי התקן האירופי.

העיצוב החיצוני שונה מהדגמים המוכרים של היצרנית, עם סבכת פסים בולטת מלפנים. סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מגע גדול ("15.4) השולט על מערכות הרכב.

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