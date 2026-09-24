ההיסטוריה חוזרת, על חשמל: היכונו לרנו 8 גורדיני

בשנות ה-60 היא זכתה לתהילה על מסלולי המרוצים, עכשיו היא חוזרת כחשמלית מודרנית בעיצוב רטרו נהדר. בינתיים רק כקונספט, אבל אנחנו כבר מצפים להמשך

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בקצרה:

רנו 8 גורדיני מהסיקסטיז עושה קאמבק

עם חשמל, הנעה אחורית ו-270 כ"ס

לא ברור אם תגיע לפס הייצור

רטרו-שיק: לקראת תערוכת פריז, רנו מציגה קאמבק מרגש לאחת המכוניות האייקוניות של המותג הצרפתי: רנו 8 גורדיני. בינתיים רק כקונספט, אבל אחרי סדרת מכוניות הרטרו החשמליות המצליחה שהציגה בשנים האחרונות, בהן ה-4 וה-5, לא מן הנמנע כי גם זו תגיע אל הכבישים כמכונית סדרתית בעתיד הקרוב.

ראשית, תזכורת היסטורית. רנו 8 הוצגה כמשפחתית סדאן עממית בשנת 1962, יורשת לרנו דופין העתיקה שגם התבססה עליה. שנתיים לאחר מכן הוצגה לה גרסה ספורטיבית בשם גורדיני, עם מנוע אחורי צנוע בנפח 1.1 ליטר בהספק של 50 כ"ס, שצמח בהדרגה עד שהגיע ל-100 כ"ס ב-1967.

ה-8 גורדיני ההיא השיגה במהלך השנים שורה ארוכה של ניצחונות במירוצי ראלי, וגם שימשה כרכב אימונים עבור נהגי מירוצים רבים מהתקופה ההיא.

ובחזרה להווה: ה-8 גורדיני העכשווית שמציגה רנו עוברת לעיצוב של קופה דו-מושבית, עם מרכב נמוך ורחב ופרופורציות 'בהשראת מרוצי ראלי', כך רנו. הפרויקט התחיל כתחרות פנימית במחלקת העיצוב של רנו, עם למעלה מ-300 סקיצות שהוגשו על-ידי מעצבי המותג. שניים מהם עלו לגמר ונבנו כדגם בממדים מוקטנים, אחד מהם נבחר לקונספט הסופי.

דף הנתונים מספר על אורך של 412 ס"מ, רוחב של 188 ס"מ וגובה צנוע של 127 ס"מ בלבד, בעוד העיצוב החיצוני משלב אלמנטים מהעבר כמו שש יחידות תאורה עגולות מלפנים, סבכה קדמית לכל רוחב החזית וכמובן צמד פסים לבנים, סימן ההיכר של דגמי גורדיני.

ברנו מציינים כי ה-8 גורדיני עוצבה בסגנון אופנועי "קפה רייסר", עם הסרה של אלמנטים לא חיוניים כמו פסי הכרום בצדדים, ושילוב שלהם ישירות במרכב. השקע לאורך המותניים קיבל כעת תפקיד נוסף כמסיט אוויר לכונס חדש, ואלמנטים נוספים בהשראת גרסת המקור כוללים מראות בצורת צדפה, חריצים בכיתוב השם גורדיני ובתי גלגלים מלבניים. חישוקי הגלגלים יהיו בקוטר "19 מלפנים ו-"20 מאחור.

בסביבת הנהג יש קונסולה מינימליסטית מאלומיניום מוברש, עם שלושה צגים דיגיטליים במקום המחוונים האנלוגיים-קלאסיים של מכונית המקור, ועם סוללת מתגים פיזיים בין המושבים לשליטה במערכות הנהיגה.

ברנו לא משחררים כל נתון טכני, מלבד ציון נתון הספק של 270 כ"ס מהמנוע החשמלי מאחור - שיפור עצום לעומת ה-8 גורדיני ההיא, אבל צנוע למדי ביחס למקובל בחשמליות מודרניות.

מה אנחנו חושבים: אין יותר כיף ממכוניות מודרניות בעיצוב רטרו, כאלה שקורצות לדגמי עבר יחודיים, ושומרות על הזהות והאופי. רנו עשתה זאת בשנים האחרונות בהצלחה מרובה, וכעת מציגה קונספט מסקרן לאחת המכוניות האיקוניות בתולדותיה. אנחנו מאוד מקווים שהיא תגיע לייצור, ולא תישאר במוזיאוני החברה.