החיבור הכי בלתי צפוי בתעשיית הרכב: אינאוס גרנדיר ו-BYD

יצרנית רכב השטח הקשוח, ממשיך דרכו של לנד רובר דיפנדר המנוח, מחפשת לנטוש את אירופה לטובת בסיס ייצור חדש בארה"ב. ואיך קשורה לכך ענקית הרכב הסינית BYD? או, טוב ששאלתם

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האם יצרנית רכב השטח הייחודי אינאוס גרנדיר תעבור מצרפת לארה"ב כדי להוזיל עלויות ייצור ולמכור יותר , והאם זה קשור לרצונה של BYD לרכוש את פס הייצור בו היא משתמשת, כדי לעקוף את קנס המס המוטל על מכוניות מתוצרתה שנרכשות באירופה?

התשובה לשתי השאלות חיובית. כך לפחות עולה מהודעות של אינאוס הקטנה ו-BYD הסינית, יצרנית המכוניות המחושמלות הגדולה בעולם העוסקות במגעים למכירת מפעל היצרנית הבריטית-צרפתית לסינים.

בשתי הודעות נפרדות נמסר מאינאוס כי בכוונתה להעביר את כל פעילותה מאירופה לארה"ב, שם מלבד עלויות ייצור נמוכות יותר וביקוש גדול יותר לרכבי שטח עם מנוע בעירה פנימית - מתוצרת ב.מ.וו, 3.0 ליטר בבנזין או דיזל - היא גם תפגוש תמריצים מצד ממשל אוהד-בנזין, במקום צורך הולך וגובר לעמוד בתקינות זיהום מחמירות.

בהודעה שנייה, BYD אישרה פרסומים בתקשורת על-כך שהיא מקיימת מגעים עם אינאוס לרכישת המפעל בהאמבאך, צרפת, שבעברו הלא רחוק ייצר בכלל סמארט עבור דיימלר (מרצדס).

אחת הסיבות העיקריות למעבר היצרן האירופי לארה"ב, ללא ספק, היא המכסים הגבוהים שהטיל נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על מכוניות המיוצרות באירופה. זאת, במטרה לגרום ליותר ויותר יצרניות להחזיר (או להעביר במקרה של יצרניות זרות) את הייצור לארה"ב.

מאינאוס נמסר כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית על המיקום, וכי הם מקיימים מגעים עם מספר אתרים קיימים ועם יצרניות מקומיות, לאפשרות של ייצור משותף לצד פס ייצור קיים. זו פרקטיקה מקובלת בתעשייה במסגרתה יצרנית קטנה יותר מצטרפת לגדולה עם פס ייצור שלא מייצר במלוא הקיבולת, רוכשת את הקיבולת הפנויה ומשתמשת בה.

את הסיפור של אינאוס נדמה כי כולם כבר מכירים. אך רק במקרה שלא נתקלתם בה עדיין, מדובר במיזם שאפתני ומאוד ייחודי שהוזנק לפני עשור שנים בלבד. סיר ג'ים ראת'קליף, מעשירי בריטניה וחובב מושבע של לנד רובר דיפנדר המקורי, הציע ליצרנית הבריטית להמשיך ולייצר את הרכב אותו היא הורידה מפס הייצור. ראת'קליף רצה לקבל את ברכת הדרך, ועוד כמה פטנטים רשומים בתמורה לסכום נאה במיוחד. הוא סורב פעם אחר פעם ולאחר שהחליט לעשות זאת בעצמו, התמודד עם לנד רובר גם בבית המשפט וזכה.

למרות מקום מושבו בבריטניה, רת'קליף בחר לבסוף באתר קיים של דיימלר בצרפת משיקולי עלות, וזה החל בייצור הגרנדייר באוקטובר 2022 לאחר שדרוג משמעותי ותוך שיתוף פעולה מרשים בין חברות שונות. היצרנית הצעירה, שמייצרת כיום רק רכב אחד בשתי גרסאות עיקריות - גרנדיר שנראה כמו דיפנדר, קוורטרמאסטר שנראה כמו דיפנדר טנדר - הייתה אמורה להתחיל בייצור דגם נפרד שני קטן יותר בשנה הבאה.

אלא שלפני כשנתיים תוכנית זו בוטלה משיקולי עלות, לאחר שבאינאוס הגיעו למסקנה כי לרכב כזה לא יהיה ביקוש מספק. זאת, בפרט משום שהוא תוכנן תחילה כהיברידי או חשמלי.

ההחלטה לעבור לארה"ב הפתיעה גורמים בתעשיית הרכב, שכן אינאוס הצהירה בעבר כי אם האיחוד ירכך את תקנות הזיהום הצפויות ל-2030, במסגרתן שיווק מכוניות בנזין כמעט והיה מוצא מחוץ לחוק, היא תישאר באירופה. האיחוד אכן ריכך תקנות והוסיף פרצה שתאפשר מכירת מכוניות בנזין גם הרבה מעבר לתחילת העשור הבא, אך אינאוס בחרה כאמור לבטל את תוכנית הרכב ה"ידידותי לסביבה" ולעבור לאמריקה.

שיקול מרכזי לכך כאמור, הגיע כנראה עם זכיית דונלד טראמפ בכהונה שנייה לפני שנתיים. הוא הכריז על מלחמת סחר עם רוב מדינות העולם, ובפרט אירופה; מכסים כבדים שהטיל על היבשת גרמו לזעזוע משמעותי בתעשיית הרכב האירופי, עם ירידה חדה ברווחים ובמכירות בארה"ב, פגיעה שלא פסחה גם על אינאוס והגרנדיר.

מכסי מגן כאלו שהטיל האיחוד האירופי על חשמליות סיניות, הן הסיבה לכך ש-BYD מחפשת מצידה בסיס ייצור נוסף באירופה. יצרנית החשמליות הגדולה בעולם כבר מייצרת ביבשת (בהונגריה), אך עם כוונת האיחוד להרחיב את מלחמת הסחר להגבלות ייבוא של מכוניות מסין לאירופה על-ידי מכסת ייבוא מרבית, יצרניות סיניות רבות החלו לחפש דרכים לעקוף את המגבלות - ובראשן ייצור ביבשת.

מאינאוס נמסר כי "אם המגעים (עם BYD; ר.צ) יישאו פרי, הגרנדיר והקוורטרמסטר ימשיכו להיות מיוצרים בהאמבאך בטווח הבינוני", אך לא פרטו בכמה זמן מדובר. לפי היצרנית, הסכם כזה עדיין לא הושג, וכי הכוונה היא לייצר בתום התקופה אך ורק בארה"ב.