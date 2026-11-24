יותר מ-1,000 כ"ס, מעמידה ל-100 ב-2.4 שניות: מרצדס AMG GT חשמלית הגיעה

מרצדס מתחילה לשווק חשמלית ביצועים ראשונה, שבגרסה הבכירה תהיה המכונית החזקה והמהירה ביותר שלה. הנה כל מה שצריך לדעת עליה, כולל רשימת התוספות שהוסרו מהמכונית המקומית

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בקצרה:

ה-AMG GT תהיה חשמלית ביצועים ראשונה למרצדס

בגרסה הבכירה עם יותר מ-1,000 כ"ס ו-2.4 שניות ל-100 קמ"ש

המחיר בין 990 אלף ל-1.6 מיליון שקל, לפני תוספות

אקשן חרישי: מרצדס מתחילה לשווק דור שני ל-AMG GT 4 דלתות, שזונחת את מנועי הבנזין של קודמתה לטובת הנעה חשמלית מלאה, לראשונה בחטיבת הביצועים. מתחרות? למשל פורשה טייקן הוותיקה שמשווקת אצלנו ולוטוס אמייה שעוד לא, עם תג-מחיר דומה שמתחיל ב-999 אלף שקל.

בהשוואה ל-GT 4 דלתות המוחלפת היא ארוכה ב-3.5 ס"מ (509 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-11 ס"מ (304 ס"מ). מקדם הגרר (0.22) נמוך משמעותית מגרסת הבנזין אבל זהה לפורשה. תא המטען צנוע ב-46 ליטר (415 ליטר) אבל יש תא נוסף מלפנים (41 ליטר).

לזייף בנזין: כבסיס משמשת פלטפורמה חדשה וייעודית של חטיבת הביצועים (AMG.EA), המאפשרת להצטייד בכמה גרסאות הנעה שונות, בכולן עם מערכת המדמה צליל של מנוע 6 צילינדרים טורי בגרסת הבסיס, או V8 בגרסאות הבכירות, כולל תחושה של העברות הילוכים.

לגרסת 53 הבסיסית יש צמד מנועים עם 544 כ"ס, שמספיקים לזינוק ל-100 קמ"ש ב-3.9 שניות. לגרסאות הבכירות שלושה מנועים (שניים מאחור ואחד מלפנים) עם הנעה כפולה והכוונת מומנט מאחור, בשתי רמות הספק: 816 כ"ס ו-2.8 שניות בזינוק ל-100 קמ"ש בגרסת 55 (ב-1.3 מיליון שקל), או עם 1,169 כ"ס ו-2.4 שניות במיאוץ הקלאסי לגרסת 63 (ב-1.6 מיליון שקל).

המנועים של הגרסאות הבכירות מכונים axial-flux (שטף צירי) עם זרם אלקטרומגנטי שנע במקביל לציר הסיבוב של המנוע, לעומת תנועה בניצב לציר במנוע חשמלי רגיל. תכנון שמאפשר מבנה קומפקטי מהמקובל וגם הספק גבוה לאורך זמן.

סוללת 106 קוט"ש פותחה על-ידי חטיבת הביצועים ותציע יכולת קירור משופרת עם עמידות גבוהה מהרגיל בעומסים קיצוניים. טווח הנסיעה התיאורטי עומד על 600 עד 809 ק"מ בהתאם לגרסה וללחץ שתפעיל רגל ימין. שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה-מהירה (600 קילוואט) ואם תמצאו עמדה בהספק כזה, תוכלו למלא את הסוללה מ-10% ל-80% ב-11 דקות. בעמדות 350 קילוואט - גם הן נדירות עדיין - זה ייקח לכם 5 דקות נוספות.

מה עוד צריך לדעת: מתלי אוויר הם ציוד תקני, אבל רק בגרסת 63. זו מערכת מתקדמת הכוללת גם חיבור הידראולי בין בולמי הזעזועים המקטין את זוויות הגלגול ומשפר את נוחות הנסיעה, תוך ויתור על מוטות מייצבים קונבנציונליים. היגוי אחורי אקטיבי (6 מעלות) הוא ציוד תקני בגרסאות עם שלושה מנועים, בעוד בלמים קרמיים מלפנים מאפשרים הסרת הגבלת המהירות (300 קמ"ש במקום 260). מחירם בארץ: 63 אלף שקל נוספים.

יש גם מסיטי אוויר אקטיביים, כמובן. ניתן לבחור בין שני מסיטים תחתונים הנשלפים מטה מהרצפה ומייצרים אפקט ונטורי (צמצום השטח עליו זורם האוויר לטובת יצירת לחץ מוגבר) המגדיל את כוח ההצמדה (52 אלף שקל), או מסיט אוויר נשלף מהפגוש האחורי וחישוקי "20 ייחודיים (ב-45 אלף שקל) המצמצמים את מקדם הגרר לטובת הגדלת טווח הנסיעה. העזרים האווירודינמיים שניתן לראות, כמו ספוילר מתרומם חשמלית בקצה דלת תא המטען, קיימים כציוד תקני בכל הגרסאות.

סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("10.2), מסך מגע מרכזי ("14) המופנה בזווית לכיוון הנהג ומסך נוסף בגודל זהה עבור הנוסע. ההגה מוכר מדגמי AMG וכולל צמד חוגות לשליטה במצבי נהיגה, אחת נוספת למערכות מכאניות, ומנופי שליטה ידנית ברגנרציה שמשיכה של שניהם ביחד מספקת את מלוא כוח המנועים.

בגרסת 63 יש שלושה בוררים בקונסולה המרכזית המאפשרים לשנות את תגובת המצערת, מידת ההתערבות של בקרת המשיכה ומצב נוסף המשנה את העברת הכוח בין המנועים, ומאפשר כך שינוי מאפייני הניהוג בין נטייה להיגוי יתר, נייטרליות או תת-היגוי.

מה אנחנו חושבים: ה-AMG GT נראית כמכונית שנבנתה בגישה הישנה והטובה של מרצדס, תוך השקעת משאבים רבים של מיטב הכוח ההנדסי המפורסם של שטוטגארט, והיא עושה זאת תוך שהיא מצליחה לשלב היטב בין ביצועים גבוהים לטווח נסיעה ראוי. ולכן, אין ספק כי יהיו מספיק לקוחות שיבחרו בה.

אבל למרות ההישג המרשים, תזמון השקתה יקשה עליה שכן היא נוחתת כאן שש שנים וחצי אחרי המתחרה הישירה, בתקופה בה הביקוש לחשמל נמצא בהאטה, בעיקר בסביבת המחיר בה היא נמצאת.

ועוד הערה קטנה. בסכום של שבע ספרות וצפונה, ראוי היה כי מרצדס, בדומה לפורשה, תשלב (לפחות) בגרסה הבכירה את כל המערכות המתקדמות והמיוחדות כציוד תקני.