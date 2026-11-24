עקף את טסלה מודל Y: סקודה אלרוק - החשמלי הנמכר באירופה

רכב הפנאי החשמלי של סקודה קטף באוקטובר את תואר הנמכר ביותר באירופה, לאחר קריסת מכירות המודל Y של טסלה. אבל אל תדאגו, זה מכוון

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סקודה אלרוק הוא הרכב החשמלי הנמכר ביותר באירופה - כך עולה מנתוני המסירות של כל מדינות האיחוד מלבד קפריסין ופורטוגל, שעדיין לא דיווחו נתונים רשמיים. מהאלרוק נמסרו 9,384 יחידות ברחבי אירופה באוקטובר, ובכך הוא מוביל את קטגוריית החשמליות לפני רנו 5 (8,933 יחידות), ב.מ.וו iX1 (עם 8,359 מסירות) וטסלה מודל Y, מוביל החודש שעבר, שקרס מ-41 אלף ל-8,309 בלבד. מרצדס GLC החדש, שהושק מוקדם יותר השנה, ממוקם חמישי באוקטובר עם 7,858 יחידות.

אם הקריסה הזו נראית לכם מוגזמת, אז יש לנו מסר מרגיע בשבילכם: זה בכוונה. טסלה, כך למדנו מהשנים בהן היצרנית פועלת באירופה, אוהבת למסור מכוניות בכמויות גדולות בסוף כל רבעון במטרה לשפר את הדו"חות הכספיים. מיד לאחר מכן, המסירות קורסות במכוון עד שמתקרב שוב סוף הרבעון הבא.

מהנתונים שמפרסמת חברת המחקר דאטה-פורס עולה כי למרות שסקודה הובילה החודש, היא מציגה עם האלרוק דווקא ירידה של כ-18% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. גם רנו איבדה חלק מהקיטור עם ה-5, וירדה ב-4.5%, בעוד עבור ב.מ.וו נתוני ה-iX1 מהווים דווקא שיפור של 37%.

עבור טסלה, שכאמור נוהגת לפעול במחזור של הרבה מסירות פעם בשלושה חודשים, מעט בין לבין, מסירות אוקטובר מהוות זינוק של 51% מהשפל של שנה שעברה, שנבע בין היתר ממחאת האירופים נגד התנהלות מאסק כנציג של ממשל טראמפ - התנהלות שנראה כי הלקוחות מחלו עליה מאז עזב את תפקידו כמקצץ המשרות ה"רשמי" וקמפיינר למען הימין הקיצוני בבחירות באירופה.

בעשרת החודשים שחלפו מתחילת השנה, טסלה ממשיכה להוביל בבטחה את פלח החשמליות באירופה, ללא כל חשש שתאבד את הבכורה גם עד תום השנה: מהמודל Y נמסרו כ-176 אלף יחידות, זינוק של כמעט 52%, לעומת כ-99 אלף יחידות מסקודה אלרוק (40%+), כ-92 אלף יחידות טסלה מודל 3 (43%+) וכ-78 אלף מכוניות רנו 5 (30%+). סקודה אנייאק הוותיק סוגר את החמישייה המובילה עם כ-69 אלף יחידות, זינוק של 28%.

מבין מותגי היוקרה, ב.מ.וו ומרצדס מנהלות קרב איתנים בצמרת: ב.מ.וו מובילה השנה עם ה-iX1 וכ-64 אלף יחידות, עלייה של 18% לעומת השנה שעברה, אך השקה מוצלחת של מרצדס עם ה-CLA מאיימת להביא מהפך, כאשר למתחרה משטוטגארט יש כרגע כ-59 אלף מסירות במקום השני, זינוק של כמעט 600% מהשנה שעברה. ב.מ.וו iX3 ממוקם שלישי עם כ-51 אלף יחידות וזינוק של 971% לעומת השנה שעברה. בשני המקרים - CLA ו-iX3 - הזינוק נרשם לזכות השקת דגם חדש לחלוטין.

ובינתיים, החשמליות ממשיכות להתחזק

התחרות הגוברת בשוק החשמליות באירופה, מסייעת גם לחיזוק הפלח כולו ביבשת. נתח השוק של חשמליות באיחוד האירופי עלה השנה ל-31%, לאחר שזינק ב-57% במסירות אוקטובר לכ-347 אלף יחידות. מדובר בעלייה מרשימה מנתח שוק של 21% בלבד בחודש המקביל אשתקד. נתח השוק של מכוניות בנזין ירד באותו חודש מ-42% ל-34% בלבד, עם כ-373 אלף יחידות באוקטובר. דיזל עמד באוקטובר על 8% בלבד מהשוק, ירידה מ-11% אשתקד.

קטגוריות הביניים, היברידיות והיברידיות-נטענות, רושמות מגמה מעורבת: נתח השוק של שתיהן נותר ללא שינוי (13% ו-11% בהתאמה), אך מכירותיהן עלו משמעותית: היברידיות ב-8% באוקטובר לכ-150 אלף יחידות, ו-PHEV ב-11% לכ-127 אלף מסירות.