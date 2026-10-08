מתקרבת אלינו: מערכת הנהיגה האוטונומית של טסלה אושרה בגרמניה

למרות התנגדות גופי בטיחות וטענות לנתונים מסולפים, מערכת הנהיגה האוטונומית של טסלה זכתה לאישור בשוק הרכב הגדול והחשוב באירופה. הדרך לאישור בכלל אירופה וכנראה גם ישראל התקצרה משמעותית

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חדשות טובות לטסלה, שזכתה לאישור המיוחל לשימוש במערכת ה-FSD (ר"ת של Full Self-Driving, נהיגה עצמאית מלאה) בגרמניה. משרד התחבורה הגרמני הסיר את התנגדותו לשימוש במערכת בכבישי הכלכלה הגדולה ביבשת אירופה, תעשיית הרכב הגדולה ביותר ומי שבכוחה הפוליטי מתווה לעיתים קרובות מדיניות עבור אירופה כולה.

נזכיר כי מערכת ה-FSD לנהיגה אוטונומית, שמאושרת כבר לשימוש בחלק מהמדינות בארה"ב, מדינות שונות באירופה ואסיה, נתקלה תחילה באירופה בהתנגדות מצד גופי בטיחות בדרכים רשמיים, שחששו כי נתוני הניסויים שערכה יצרנית המכוניות החשמליות האמריקאית לגבי בטיחותה בתנאי אמת, לא הציגו תמונה ריאלית. אבל קמפיין ציבורי והסתערות תקשורתית חזיתית על קובעי מדיניות מצד מנכ"ל היצרנית, אילון מאסק, נשאו פרי.

לפי טענות טסלה, מערכת FSD יכולה לצמצם באופן משמעותי את מספר תאונות הדרכים בהשוואה לנהג אנושי. זאת, למרות שורה של תאונות מתוקשרות ונתונים שהוכיחו כי גם אם המערכת יעילה יותר בטיחותית מנהג אנושי, היא עדיין אינה נקיה מתקלות, כך מומחים בתחום. טסלה ניהלה בחודשים האחרונים קמפיין נרחב במטרה לזרז את האישור, שיעניק לה יתרון טכנולוגי משמעותי על יצרניות רבות באירופה, שלא מציעות מערכת דומה.

בהודעה שפרסם השבוע שר התחבורה הגרמני, שטפן בילגר, נמסר כי הוא החליט להמליץ לאיחוד האירופי על אישור תקנות לשימוש ב-FSD בכל רחבי היבשת. אישור המדינות החברות בגוש נדרש כדי לתקן את התקנות, שקובעות כיום כי היחיד שיכול לנהוג במכונית בכביש ציבורי הוא נהג אנושי, ולא מערכת אוטונומית. לפי בילגר, ההחלטה התקבלה בתום דיונים בשלל נושאים טכניים, בהם ענייני ביטוח, אותם קיים עם טסלה.

במסגרת הדיונים בין גרמניה לטסלה, הוסכם כי מערכת הנהיגה של היצרנית תורשה לחרוג מהמהירות המותרת בעד 10%. גרמניה תמליץ לגוש כולו לנקוט במדיניות דומה, נקודה שהייתה אחד מסלעי המחלוקת בין היצרנית למדינות החברות, שחלקן דרשו כי ה-FSD לא יורשה לחרוג מהמהירות המותרת כלל אפילו בהתערבות נהג אנושי.

לפי בילגר, טסלה גם הציעה לשנות את שם המערכת באירופה מ-FSD (נהיגה אוטונומית מלאה) ל-TAD (ר"ת של Tesla Assisted Driving) – מערכת סיוע בנהיגה, כדי להדגיש שלא מדובר בנהג אוטונומי, אלא בעזר נהיגה בתנאים מסוימים בלבד כשהנהג עדיין מחוייב להיות עירני ומוכן לתפוס פיקוד ברגע בו יידרש לכך. שכן מערכת ה-FSD - למרות שמה המטעה - מדורגת לפי שעה כאוטונומיה ברמה 2 בלבד, כזו המחייבת גם נהג אנושי.

בזכות קמפיין ציני?

בינתיים, סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה תחקיר מקיף במסגרתו נחשף קמפיין לחץ משמעותי שקיימה טסלה כנגד מחוקקים באירופה. בקמפיין נטען ששיהוי אישור התקנות עולה בחיי אדם, וכי על המחוקקים לצמצם את בדיקות הבטיחות של המערכת אותן הם עורכים, ולהסתמך במקום על נתונים פנימיים של היצרנית. בין היתר ניצל מאסק את הרשת החברתית X שבבעלותו כדי להניע את אוהדיו ליצור לחץ ציבורי על המחוקקים.

במקביל, לפי גורמים שצפו בנתונים שהעבירה טסלה לצורך אישור התקנות ושהגיעו גם לידי רויטרס, נטען כי הנתונים מסולפים לטובת ה-FSD. מתחקיר הסוכנות עולה כי הנתונים לא גובו במחקר בכבישי אירופה, ולא כללו בחינת תאונות אמיתיות עם נפגעים או הרוגים. במקום, הנתונים מניחים הנחות על-בסיס התנהגות נהג אנושי.

למרות ההסכם עם גרמניה, בחלק ממדינות אירופה קיימת עדיין התנגדות משמעותית לאישור המערכת. בראשן צרפת, שוק הרכב השני בגודלו ביבשת ויצרנית רכב גדולה, אך גם בשוודיה השואפת להשלים כמה שיותר מהר את היעד לחזון "אפס הרוגים בתאונות דרכים". מנגד, המערכת זכתה לאישור מהיר בהולנד, שאפילו לא דרשה את הסרת תכונת "מקס הזועם", שמאפשרת לנהג להגדיר מהירות נסיעה גבוהה ב-50% מהמהירות המותרת.

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