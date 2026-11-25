זהו, הפעם בוודאות נפרדת מהבנזין: זו פורשה בוקסטר חשמלית

פורשה מעניקה הצצה ראשונה לדור הבא של ה-718 בוקסטר שתראה אור בקרוב. עם הנעה חשמלית מלאה, הרבה יותר כוח אבל - נתון משקל גבוה במיוחד. הנה כל הפרטים החשובים

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בקצרה:

פורשה חשפה חלקית את הבוקסטר החשמלית

מבטיחה יכולת דינמית דומה לבנזין

שיווק מקומי במהלך 2027

מתחברת לשקע: פורשה חשפה תמונות ופרטים ראשונים של 718 בוקסטר, דור חמישי בשושלת הדו-מושבית הפתוחה של היצרנית הגרמנית. ואחרי 30 שנות ייצור, בהתאם לעידן החדש בתעשיית הרכב, גם היא עוברת להנעה חשמלית מלאה. לישראל היא צפויה להגיע במהלך המחצית הראשונה של 2027.

ראוי להזכיר את חבלי הלידה המייסרים שעבר הדגם. רק לפני כתשעה חודשים דיווחנו כי פורשה שוקלת לבטל לחלוטין את תכניות החשמול של ממשיכות דרכי הבוקסטר והקאיימן בנזין, כתוצאה מירידה תלולה של רווחי המותג בשנתיים האחרונות. לפני כשנה הודיעה פורשה כי תמשיך בכל זאת - למרות ההבטחות להפסיק - את ייצור הבוקסטר וקאיימן בנזין, עקב ירידה בביקוש לחשמל ובעיות עם פיתוח הדגם העתידי. מספר חודשים מוקדם יותר סיפרו מקורות ביצרנית כי הבוקסטר החשמלית, אם אכן תיוצר, לא תוצג לפני 2028.

נקודת האיזון: לדברי היצרנית, עד כה הושלמו כ-4 מיליון ק"מ של ניסויי נהיגה במגוון תנאי דרך ב-20 מדינות, כולל אקלים קיצוני של מינוס 30 מעלות בצפון שבדיה ו-51 מעלות בעמק המוות בקליפורניה.

למרות מדבקות ההסוואה ניתן להבחין כי העיצוב שומר על דמיון לדגם היוצא, אבל עם בתי גלגלים מורחבים ומודגשים יותר ויחידות תאורה מודרניות בהשראת הטייקן מלפנים, וצרות בדומה ל-911 מאחור.

לדברי היצרנית היא עושה שימוש בפלטפורמה חדשה וייעודית המכונה E-Core, עם סוללה המוצבת מאחורי המושבים הקדמיים והודות לכך חלוקת משקל דומה לגרסת הבנזין בעלת המנוע המרכזי (60-40 לפנים-אחור).

שימוש בחומרים קלים יעמיד את מחט המשקל - בדומה ל-911 GTS קבריולה - על כ-1.75 טון, 300 ק"ג יותר מהדור היוצא (982). ה-911 תורמת גם את מערכת ההיגוי לכל ארבעת הגלגלים שמוצעת לראשונה בסדרת 718.

כמו בנזין: פורשה עוד לא מפרסמת נתוני הספק, אבל מבטיחה כי היא תהיה החזקה ביותר בהיסטוריה של הדגם עם זינוק ל-100 קמ"ש בפחות מ-3 שניות, כחצי שנייה פחות מהספיידר RS שמחזיקה בתואר, בעוד המהירות המרבית מוגבלת ל-250 קמ"ש. מנוע חשמלי מאחור ישלב בתוכו דיפרנציאל מוגבל החלקה, בעוד מערכת חשמל במתח גבוה (800V) תאפשר טעינה אולטרה-מהירה.

פורשה גם תצייד אותה במערכת המדמה את צליל מנוע הבוקסר 6 צילינדרים אטמוספרי מה-981 GTS והעברת הילוכים בדומה לתיבת PDK כפולת מצמד עם 7 יחסים, באמצעות מנופי שליטה מאחורי ההגה. כשהמערכת לא בשימוש המנופים ישמשו לשליטה בעוצמת הרגנרציה.

מה אנחנו חושבים: הבוקסטר החשמלית תחזיר את הרודסטר הבסיסית לאולם התצוגה של פורשה, כשנה וחצי לאחר הפסקת ייצור הדגם הקודם. ובכך היא נכנסת לנעליים מאוד גדולות, שכן היא יורשת את אחת המכוניות המדויקות והמהנות ביותר שפורשה יצרה, כזו שאפילו מתעלה על אחותה הגדולה והמפורסמת עבור מרבית הנהגים. ואנחנו מהמרים שאחרי כל כך הרבה ניסויים ופיתוח, היא תעניק הנאה מנהיגה כמו כל פורשה בהיסטוריה.

אבל האתגר הגדול שלה יהיה מול ירידה בביקוש להנעה חשמלית בכלל, ואי האמון שמתלווה לבחינת רכב חשמלי ככלי ספורטיבי. וזה לא הכל, שכן היא מושקת באחת התקופות הקשות של פורשה בהיסטוריה, עם צלילה חדה ברווחים וצעדי התייעלות מקיפים. מה שיעמיס על כתפיה הרחבות עוד מטען של אחריות. מעניין יהיה לראות כיצד זה יתפתח.