משנה שם, משנה מזל? פולקסווגן ID.4 הופך ל-ID טיגואן

שם חדש-ישן, פלטפורמה משופרת ועיצוב חדש: פולקסווגן מכינה מחליף ל-ID.4 ו-ID.5, בתקווה שהחלפת השם תסייע לה במכירות. ומה יהיה בישראל? הנה כל הפרטים

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פולקסווגן חשפה אבות טיפוס מוסווים של ה-ID טיגואן, רכב חשמלי שלישי תחת מדיניות השמות החדשה של המותג. אחרי ה-ID פולו ו-ID קרוס, ה-ID טיגואן יחליף את ה-ID.4 ו-ID.5 ויחזיר את הגרמנים למדיניות של שמות במקום מספרים. חיבור לשמות המסורתיים, כך מקווים בוולפסבורג, יקל על מעבר הלקוחות מבנזין לחשמל - כך גם שפת עיצוב חדשה, לאחר שזו שהחלה עם ה-ID.3 זכתה לקבלת פנים צוננת בקרב לקוחות. לפי צ'מפיון, היבואנית, "כרגע אין צפי להגעה של הדגם".

ה-ID טיגואן ישווק לצד הטיגואן בנזין שכבר נמכר בישראל, וכמו דגמי ID אחרים הוא מבוסס על פלטפורמה חשמלית נפרדת. במקרה של הטיגואן זו ה-MEB+ החדשה, בין היתר עם יותר טווח ותוספת תא מטען קדמי, שחסר היה בפלטפורמה הקודמת.

פולקסווגן לא מפרסמת בינתיים מפרט מלא, אך נראה כי ה-ID טיגואן יהיה גדול במעט מה-ID.4 המוחלף. בשלב זה לא ברור אם הוא יוצע גם כפנאי-קופה, תצורת המרכב של ה-ID.5, או שגרסה זו מוחלפת בלי יורשת ישירה.

בכל מקרה מדובר ברכב פנאי קומפקטי גדול יחסית, עם חמש דלתות וחמישה מושבים. הוא צפוי להציע גרסאות הנעה דומות לדגם המוחלף, כולל גרסת בסיס עם סוללת ליתיום-ברזל-פוספט בקיבולת 58 קוט"ש, 190 כ"ס וטווח תיאורטי בסביבות ה-430 ק"מ. לגרסה הבכירה ("פרו") קיבולת של 77 קוט"ש באמצעות סוללת ניקל-מנגנז-קובלט, 286 כ"ס וטווח רשמי של כ-560 ק"מ.

פולקסווגן תציע כפי הנראה גם שתי גרסאות הנעה כפולה: לבסיסית עם הסוללה הגדולה יהיו שני מנועים חשמליים עם 299 כ"ס וטווח של כ-550 ק"מ. גרסת GTI ספורטיבית (מחליפה ל-GTX, עוד שם שמוחלף בשם מושך יותר) תציע 340 כ"ס לפחות וטווח של כ-540 ק"מ.

תא הנוסעים של ה-ID טיגואן ממשיך את מגמת החזרה למתגים פיזיים, נקודת תורפה נוספת של ה-ID המקוריות, שהציעו מתגי מגע מושמצים והסתמכות יתרה על מסך המגע המרכזי. במקום, פולקסווגן חוזרת למתגים פיזיים אמיתיים לפעולות מרכזיות, מה שישפר לא רק את שביעות הרצון של הלקוחות אלא גם את בטיחותם - שכן מתגים כאלה מציעים תפעול קל בהרבה ופחות היסח דעת בנהיגה.

עוד פרטים על ה-ID טיגואן צפויים להתפרסם בשבועות הקרובים, לקראת חשיפה מלאה בחודש הבא. אז גם יחל השיווק באירופה.