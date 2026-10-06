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חוזרת למקורות, אבל עכשיו בסיוע חשמלי: רנו תציג אספאס חדש

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בקצרה:

  • רנו תציג אספאס חדש וחשמלי
  • בעיצוב רטרו עם מקום לשישה
  • ייצור סדרתי? אולי בעתיד

מתחבר לשקע: רנו תציג בשבוע הבא בתערוכת פריז קונספט לדור חדש לאספאס, מי שנחשב למייסד קטגוריית המיניוואנים באירופה לפני יותר מארבעה עשורים, והפך בדור הנוכחי לרכב פנאי מהשורה עם מקום לשבעה. בינתיים לא ברור מתי הוא יגיע לייצור סדרתי, וממילא אין שום מידע על תוכניות השיווק שלו בישראל.

העיצוב החיצוני שואב השראה מהדור הראשון, גישה נוסטלגית שמאפיינת את רנו לאחרונה ובאה לידי ביטוי ב-5, ב-4 ובטווינגו. המרכב דומה לכן לדור הראשון, עם מבנה "קופסה אחת" (one-box) המאפשר ניצול יעיל של חלל תא הנוסעים עם משטחי חלונות גדולים, בזמן שמלפנים הוא מציג מבנה המזכיר תא טייס במטוס נוסעים.

יש גם יחידות תאורה מקוריות כולל סמל מואר של המותג, חישוקי ענק ("23) ואיפור קרבי בדמות פסי הגנה שחורים סביב למרכב. ידיות פתיחת דלתות מוסלקות עם מסיטי אוויר שונים אמורים לסייע ליעילות האווירודינמית ובכך גם לטווח הנסיעה.

רנו אספאס

מה עוד צריך לדעת: עם 470 ס"מ בין הפגושים הוא קצר בכ-4.5 ס"מ מהדור הנוכחי, אבל אמור להציע מרחב מחיה טוב משמעותית הודות לניצול חלל יעיל שמאפשרת פלטפורמת RGEV Medium 2.0 חדשה. תמונות של תא הנוסעים טרם נחשפו, אבל לדברי רנו הוא יציע שישה מושבים נפרדים, בעלי ציר שמאפשר להם לפנות לאחור בדומה לאספאס המקורי, עם אפשרות קיפול השורות מאחור לטובת רצפה שטוחה.

רנו מכנה את הקונספט 'E-ספייס' ותצייד אותו בדור הבא של הנעה חשמלית. עדיין לא ברור האם הוא יצוייד בסוללה עם מתח גבוה (800V) ויכולת טעינה מהירה מתקדמת מזו שרנו מציעה כיום, או בסיוע מנוע בנזין שישמש מאריך טווח. ויתכן כמובן ששתי האופציות יגיעו לאולם התצוגה.

מה אנחנו חושבים: מבין ותיקות התעשיה, רנו נחשבת לאחת החלוצות במעבר להנעה חשמלית עם הזואי שהוצגה כבר לפני כמעט עשור וחצי. אבל היא לא זכתה להצלחה דומה לטסלה שהוצגה באותה תקופה, וגם חשמליות מודרניות שזכו לביקורות מעולות כמו מגאן-E ו-סניק-E לא יצרו ביקוש יוצא דופן.

החייאת ה-5 בתחילת העשור כסופר-מיני חשמלית שעטופה ברגשות נוסטלגיים, התגלתה ככלי יעיל הרבה יותר, ולראיה הגיעו גם 4 וטווינגו. ונראה כי האספאס יסמן את המשך התהליך ויציע תמהיל דומה – שילוב בין עיצוב רטרו להנעה חשמלית מודרנית. נדמה שההצלחה די מובטחת.

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