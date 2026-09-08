אחות לרנו טווינגו: דאצ'יה חשפה ספרינג חדשה

העירונית החשמלית יוצאת לדרך בדור חדש – וממש כמו הטווינגו עליה היא מבוססת והדור הקודם, אין כוונה להשיק אותה בישראל. את החשמלית הזולה שלכם תבחרו מהסינים

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דאצ'יה, חטיבת המכוניות הזולות של רנו, חשפה דור שני וחדש לחלוטין לספרינג, העירונית החשמלית שנחשבת לאחת החשמליות הזולות באירופה. היא לא שווקה עד כה בישראל, ולמרות מעבר לפלטפורמה מודרנית ותוספת טווח ואבזור, היבואנית עדיין לא מתכננת להשיק אותה אצלנו. לא רק אותה, גם את אחותה רנו טווינגו. ובכך מוותרת היבואנית פריסבי על תחרות בקטגוריה צומחת בישראל של חשמליות קטנות, ומותירה אותה בשליטה כמעט מלאה של יצרניות סיניות.

הספרינג החדשה גדולה משמעותית מקודמתה, עם תוספת של 15 ס"מ לאורך (כעת 385 ס"מ) ובמיוחד לרוחב – שזינק ב-18 ס"מ ועומד כעת על 174 ס"מ. זאת לטובת מרווח טוב יותר לנוסעים כמובן, לשיפור היציבות ונוחות הנסיעה. זה התאפשר תודות למעבר לפלטפורמה חדשה בשם RG-EV סמול (קטן), שרנו פיתחה עבור הטווינגו – ובהתאם ניכר דמיון משמעותי בעיצוב ביניהן, בעיקר במבנה הדלתות ובמידות הכלליות, כמו גם בעיצוב תא הנוסעים.

החרטום והאחוריים מקבלים את טיפול דאצ'יה המקובל, עם קווים תכליתיים-קופסתיים יותר, וגם בתא הנוסעים הספרינג מוותרת על חלק עליון של הקונסולה בצבע המרכב. אבל מבנה פתחי האוורור, מסכי ה-"10 למולטימדיה ו-"7 לנהג זהים, וכך גם עיצוב מרבית חלקי הקונסולה והמתגים הפרוסים בה.

לא תופתעו לגלות שגם מתחת לעור רב הדומה: כמו לטווינגו, יש כאן סוללת LFP עם קיבולת של 27.5 קוט"ש, אם כי הספרינג מציעה טווח עוד פחות מרשים – 250 ק"מ בין טעינות לעומת 263 ק"מ, עקב משקל עצמי גבוה במקצת (12 ק"ג, 1,212 מול 1,200 ק"ג) ויעילות אווירודינמית נחותה.

דאצ'יה גם נוקבת בנתון הספק נמוך במעט, 80 לעומת 82 כ"ס, ולספרינג מהירות מרבית של 130 קמ"ש והיא מאיצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 12.1 שניות. תצרוכת החשמל שלה כאמור גבוהה במעט, עם נתון של 12.7 קוט"ש ל-100 ק"מ לעומת 12.2 בטווינגו.

דאצ'יה תציע את הספרינג - כמו הטווינגו - עם טעינת AC איטית יחסית של 6.6 קילוואט בבסיס, ו-11 קילוואט בתוספת תשלום. זאת במסגרת חבילה שגם מוסיפה אפשרות לטעינת DC במהירות של עד 50 קילוואט, שמקצרת טעינה מ-15 ל-80 אחוזים מתשע שעות משקע ביתי ללא עמדה, או שעה ו-55 עם עמדת 11 קילוואט, ל-28 דקות בלבד באמצעות עמדה ציבורית מהירה.

הספרינג החדשה תוצע בארבעה צבעים בלבד – ירוק, אפור, שחור ולבן – ועם חישוקי "15 או "18. היא מציעה תא מטען קטן משל הטווינגו, 337 לעומת 360 ליטר, אך בניגוד לאחותה יש לה גם תא קדמי זעיר (18 ליטר) לאחסון כבל הטעינה. האבזור האופציונלי יהיה זהה, כולל כניסה והנעה ללא מפתח, קישוריות אפל וגוגל לשיקוף הטלפון וגם יוצעו אביזרי התאמה אישית כמו תיק אחסון נתיק שמוצב בין המושבים, אחסון משקפיים, תיק קניות ופנס. כמו הטווינגו, גם הספרינג תומכת ב-V2L, טעינת אביזרים כמו אופניים או קומקום משקע הטעינה של הרכב.