באיחור ניכר: סקודה אוקטביה תשווק מעתה גם כהיברידית לא נטענת

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בקצרה:

סקודה מציגה אוקטביה היברידית

עם מנוע בנזין מוכר והספקים של 136 או 170 כ"ס

תגיע לישראל בשנה הבאה

מגיבה לביקוש: סקודה אוקטביה תוצע בקרוב עם מערכת הנעה היברידית קלאסית, ללא חיבור לשקע, לראשונה בהיסטוריה של המותג הצ'כי. לקוחות באירופה יוכלו לנהוג בה כבר בסוף השנה הנוכחית, בעוד אלינו היא תגיע רק במהלך המחצית הראשונה של 2027, ותתחרה בצמד היברידיות מצליחות - טויוטה קורולה ויונדאי אלנטרה.

האוקטביה ההיברידית תצויד במנוע הטורבו-בנזין המוכר של הקונצרן, בנפח 1.5 ליטרים, שאליו ישודכו צמד מנועים חשמליים, כאשר החלש מביניהם משמש בעיקר כסיוע להתנעת מנוע הבנזין בעוד המנוע החזק יותר מחובר להנעת הגלגלים הקדמיים.

תיבת הילוכים עם יחס העברה בודד תשמש לחיבור בין מנוע הבעירה בין הגלגלים הקדמיים, סידור דומה למקובל בדגמים סיניים.

ההנעה החשמלית תוכל לפעול בטור, כאשר מנוע הבעירה משמש כגנרטור עבור המנוע החשמלי עד למהירות של 60 קמ"ש, או במקביל, באמצעות חיבור ישיר של מנוע הבעירה אל הגלגלים בסיוע של המנוע החשמלי. המעבר בין המצבים יתבצע אוטומטית, בהתאם להחלטת מחשב הניהול.

סוללת 1.6 קוט"ש תאפשר נסיעה חשמלית למרחק זעום של שני קילומטרים בלבד - מספיק כדי לצאת מהחניה מתחת לבית מבלי להרעיש כלל. ההספק המשולב יעמוד על 136 או 170 כ"ס. בסקודה לא מפרסמים את זמני התאוצה, אך מצהירים כי שתי הגרסאות יגיעו למהירות מרבית של מוגבלת של 180 קמ"ש.

מיקום הסוללה דרש הקטנה של מיכל הדלק מ-45 ל-40 ליטרים, בעוד נפח תא המטען התכווץ מ-600 ל-460 ליטרים בלבד (ומ-640 ל-485 ליטרים בגרסת הסטיישן). האוקטביה ההיברידית תשווק ברמות הגימור 'סלקשן' ו'ספורטליין', כאשר ההבדל הוויזואלי היחיד בינה לבין גרסאות הבנזין המוכרות יהיה הכיתוב "Hybrid" על דלת תא המטען.

מה אנחנו חושבים: בקטגוריית משפחתיות-סדאן ששלטה ללא עוררין במשך עשרות שנים בשוק הרכב המקומי, מככבים כיום שלושה דגמים עיקריים: יונדאי אלנטרה, טויוטה קורולה וסקודה אוקטביה. ההיחלשות המשמעותית של הקורולה לאחר עצירת הייבוא מטורקיה והמעבר לדגם יפני בתקינה אמריקאית, פינתה את הזירה לשחקניות חדשות - אך הסיניות לא הצליחו לבלוט בקטגוריה הזאת, בניגוד לקטגוריות הפנאי שם הן נהנות מפופולריות עצומה. האם האוקטביה ההיברידית תאפשר לסקודה להשתלט על השוק? במחיר הנכון, זה בהחלט אפשרי.