דנזה Z - מוגזמת

נהגנו במכונית הסינית הכי ספורטיבית ומטורפת שאפשר. קוראים לה דנזה, והאמא שלה היא DYB, ואין לנו שום ספק שאוטוטו תהיה מכונית עוד יותר מוטרפת ממנה. עד אז 1,600 כ"ס הספיקו לנו כדי לאבד את הראש

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במה נהגנו: דנזה Z

דנזה Z מתחרים: MG סייברסטר, מזראטי גראן טוריסמו פולגורה

MG סייברסטר, מזראטי גראן טוריסמו פולגורה מתי אצלנו: סוף השנה

סוף השנה מחיר משוער: 800 אלף שקל

בעד: ביצועים, יכולת, מקוריות

ביצועים, יכולת, מקוריות נגד: רגש

בבלימה חזקה בסוף הישורת הארוכה במסלול ההיסטורי של גודווד, דנזה Z מטלטלת את הזנב ימינה ושמאלה ומכריחה תיקוני הגה מהירים כשהמשקל מוטס קדימה והחלק האחורי מאבד אחיזה. זה לא הזמן למחשבות פילוסופיות, אבל אני בכל מקרה מספר את זה כשאני יושב בסלון בבית, אז לא נורא. תראו, אין ספק ש-BYD הבינו את העניין. אם רוצים לבנות מותג רכב אמיתי, רגשי, כזה שפוסטרים של המכוניות שלו יודבקו באופן לא אמין בעליל על קירות של חדרי מתבגרים, או בהתחשב בעידן הנוכחי יפארו את שומר המסך בסמארטפון, מוטב לייצר מכוניות שמסעירות את הדמיון ולאו דווקא מכניסות המון כסף. עדיף גם את זה וגם את זה, אבל צריך להיות ריאליים. בכל אופן, BYD כבר עשתה את זה עם תת המותג יאנגוואנג, שלפני שנה בדיוק לקח ללא אחרת מאשר בוגאטי את תואר המכונית הסדרתית המהירה בעולם עם ה-U9 אקסטרים שסגרה שעון על 496 קמ"ש. קצב התקדמות של מטוס סילון קטן.

אבל זה היה לפני שנה ואצל הסינים, 12 חודשי פיתוח מוטורי זה משהו כמו עשור בתעשיית הרכב הצרפתית למשל. ככה שדנזה Z היא הכוכבת הלא רשמית של פסטיבל המהירות של גודווד. מסלול מרוצים היסטורי ומסוכן שנהגים אגדיים כמו ג'קי סטיוארט, סטרלינג מוס וג'ים קלארק הפכו אותו לאגדה לפני המון זמן. מ-1993 יש פסטיבל מהירות שנוסד על ידי הנרי גורדון מרץ', הדוכס ה-11 מריצ'מונד, שהוא גם מולטי מיליונר שירש את האחוזה המרהיבה הזו. וזה המקום בו בחרה יצרנית המכוניות החשמליות מספר 1 בעולם להשיק את הלהקה הטורפנית במותג היוקרה החדש שהיא מייעדת לאירופה. ובעיקר את ה-Z שתהיה הספורטיבית ביותר.

יותר יקרה מפורשה

ה-Z קופה הוצגה לראשונה בשנגחאי 2025, בעוד הקבריולה נטולת הגג הוצגה בבייג'ינג לפני כחצי שנה. ובכל זאת, רק עכשיו מקבלים עיתונאים אירופים אפשרות לנהוג בה. כדי להכניס דברים לפרופורציה, אתם צריכים לשכוח את כל מה שאתם יודעים על מכוניות סיניות. בראש ובראשונה את העניין הזה שנמדד בשטרות. כי הקופה הסינית הבסיסית עולה 143 אלף פאונד. אתם בטח מבינים שזה ממש לא זול, אבל האם קלטתם שהיא יקרה מפורשה 911 GTS? הספיידר עולה כבר 160 אלף פאונד, וזה אומר שהיא יקרה משמעותית מאותה 911 GTS, אבל בגרסת גג נפתח. גרסת הרייסינג הקיצונית עולה 173 אלף פאונד. זה לא רק סכום כסף מפלצתי, זה גם יקר יותר מאחת, 911 GT3. אפשר לומר שדנזה קצת הגזימה עם המחירים האלה, ואפשר גם להסתכל על זה אחרת - אם היא מרשה לעצמה להיות יקרה יותר מפאר תעשיית הרכב הגרמנית ומי שנחשבת למכונית הספורט הטובה בעולם, אולי היא יודעת מה היא עושה?

מחיר מופרך או לא, היא נראית כמו הדבר האמיתי. עם פרופורציות שמזכירות מכוניות-על עם מנוע מרכזי, אבל גם עם השראה לא מקרית מלמבורגיני (יחידות התאורה מלפנים), בנטלי (אלו שמאחור), פרארי (הכונס מלפנים) ובגרסה הקיצונית - כנף אחורית ענקית אה-לה GT3 RS. עיצוב הפנים מקורי יותר, ועמוס חומרי ריפוד ודיפון משובחים. אני גם אוהב את תנוחת הישיבה הגבוהה יחסית ואת החיבוק התומך והנוח של המושב. להפתעתי, אפילו בגרסת הרייסינג יש מקום לשני זאטוטים בכיסא האחורי, למרות שברור שעדיף להתקין שם כלוב בטיחות. יש אותו, כאופציה בעבור תשלום עסיסי. ספורטיבית, מירוצים, מסלול והכל, ובכל זאת אי אפשר בלי קצת מקוריות סינית ממש לא שייכת שכוללת תא מתחת למשענת היד עם יכולת לקירור פחית השתיה או לחימום רוגלך.

את הבסיס ל-Z מעניקה פלטפורמה ייעודית של דנזה תחת השם הלא תקשורתי בעליל e³, בזמן שעל ההנעה אחראים לא פחות משלושה מנועים. וכאן אני צריך לרגע את הקשב שלכם, כי המספרים שעומדים להופיע מתחככים בסוג של חוסר היגיון. אז מאחור יש שני מנועים, וכל אחד מהם משחרר מספיק כוח כדי להטיס את המשפחתית שלכם למסלול מהיר מסביב לכדור הארץ - 462 כ"ס. רגע, שימו את המידע הזה בצד. כי גם מקדימה יש מנוע, והוא הרבה יותר חזק כי הנתון שקשור אליו אומר 681 כ"ס. העדר המטורף הזה מייצר גם הנעה כפולה וגם הכוונת מומנט מאחור וגם 1,605 כ"ס. אלף שש מאות וחמישה כוחות סוס. זה במילים, אם הספרות היו קצת מטושטשות עבורכם.

הקופה והספיידר מזנקות מעמידה נינוחה לטיסה נמוכה בפחות מ-2.3 שניות. זה זמן של פרארי 849 טסטה רוסה, החזקה והמהירה באורווה ממארנלו, בדרך ל-300 קמ"ש. ואם חשבתם שזה מהר, זה רק כי עדיין לא הגענו לגרסת הרייסינג וה-1.9 שניות שלה מ-0 ל-100. אבל רק עם צמיגי סמי-סליקס. והיא גם מגיעה ל-350 קמ"ש אם בא לכם.

היא לא תהיה הקיצונית ביותר עוד הרבה זמן, כן? דנזה מבטיחה מהדורה מיוחדת שלה שאיתה היא מתכננת לקבוע שיא הקפה בנורבורגרינג ממש בקרוב. עם יותר מ-2,000 כ"ס, ופחות מ-1.7 שניות ל-100 קמ"ש, ומרכב מחומרים מרוכבים כולל מערכת DRS עם מסיטי אוויר וכנף אחורית אקטיביים וכוח הצמדה של שני טון ב-300 קמ"ש. אפשר להעריך במידה די גבוהה של ודאות שהם לא יעצרו שם. 1.1 שניות מעמידה ל-100, 0.9 שניות, 900 קמ"ש, שום דבר כבר לא יפתיע אותנו בעידן החשמל וההתנפלות חסרת המעצורים של תעשיית הרכב הסינית על כל שיא או נתון קיצוני שאפשר להעלות על הדעת.

אם זה מעניין מישהו, וברור לי שזה לא, אז סוללת 76 קוט"ש אמורה להספיק לטווח תיאורטי של כ-400 ק"מ. תרשו לי לנחש שעם רגל כבדה על הדוושה הימנית זה לא יגיע אפילו לחצי מזה. מה שכן, עם טעינה בקצב של 1,500 קילוואט תוכלו למלא אותה בכ-10 דקות.

הנוזל שעושה הבדל

אבל כוח מנוע זו מעולם לא הייתה הבעיה של הסינים. זאת אומרת, מאז המצאת החשמל. איפה כן הם פישלו על בסיס קבוע ועדיין מפשלים לא מעט? במתלים. ואם במכוניות משפחתיות עממיות זה פחות מפריע, בעיקר אם אתם עמידים לבחילות, במכוניות ספורטיביות - עד כמה שהיו כאלה - זה הרגיש ממש לא לעניין. אבל כאן מדובר על מערכת של קפיצי אוויר עם בולמים אדפטיביים (Disus-M) שמכילים נוזל מגנטו-ריאולוגי. אתם לא יודעים מה זה, ואתם ממש לא לבד. זה נוזל שמשנה את הצמיגות שלו תוך אלפית שניה ולכן מסוגל להתאים עצמו במהירות פסיכית לשיכוך כיווץ או החזרה.

לרייסינג יש טריק אחר. קפיצי סליל בכיול ייעודי עם כנף אחורית ושלושה מצבי כיוון, כונסי ומסיטי אוויר סביב למרכב וברצפה שעוזרים לקירור מערכת ההנעה והבלמים. וגם מוסיפים עוד טון הצמדה ב-350 קמ"ש. אני יודע שזה חשוב לכם. אותו סיפור עם הבלימה. דיסקים קרמיים עם שש בוכנות מלפנים וארבע מאחור שלא רק עמידים בטירוף אלא גם חוסכים 30 קילו מהמשקל הקופץ שמשבש את דעתם של זרועות המתלה. בפורשה מערכת כזו עולה עוד 100 אלף שקל, אם תהיתם. איזה עוד טריקים? היגוי אחורי אקטיבי ו"סיבוב מחוגה". הקטע הזה של לדחוף את האף לתוך חניה ואז לתת למכונית לגרור לעצמה את האחוריים אל המקום המיועד. עובד יופי באינסטגרם.

בתדריך לפני היציאה למסלול אנחנו חותמים על שחרור מאחריות וגם מציינים את הפרטים של קרוב המשפחה שיש להודיע לו במקרה של מפגש לא מתוכנן עם אשמדאי. אני מוותר בשמחה על ארוחת הצהריים כי זה פחות הולך ביחד עם כוחות G, מצלם את שרטוט תוואי המסלול ומנסה ללמוד בעל פה את הפניות ונקודות הבלימה. אני גם מנצל את הדיאטה הזמנית שגזרתי על עצמי כדי לאתר בטור המכוניות שחונות עבור העיתונאים את אחת מגרסאות הרייסינג הבודדות ומהדק את עצמי אליה.

הראש נדבק למשענת

המסלול אמור להיות מהיר מאוד, וה-Z לא אמורה לאבד אחיזה גם ב-2G. ביציאה מהפיטס מגיעים מהר מאוד אל סוף הישורת ומיד אל פניית אייפקס כפול שמאפשרת להאיץ בשלב מוקדם מאוד. רצף הפניות הבא הוא מבחן של ביטחון עצמי יותר מאשר בחינת האיזון של המכונית. אפשר, אם מעיזים, לקחת אותו בכוח מנוע מלא עד לפניה ימנית חדה, שמחייבת בלימה חזקה ושימוש בכל רוחב המסלול כדי לא לאבד מהירות ביציאה אל הישורת הקצרה שאחריה.

הבייביסיטר ששמו לי חגור במושב הימני אומר לי אחרי שתי פניות "אני מבין שכבר נהגת במסלול הזה", ואני חושב לעצמי שיש שכר להשקעה בלימוד מוקדם. כשהמכונית מתיישרת בכניסה לישורת הארוכה בתחילת ההקפה השנייה, לחיצה על כפתור בוסט האדום שצמוד להגה מביאה להתפרצות כוח פצצתית. הראש ממש נדבק למשענת הכיסא. אני לא חושב שירדנו מ-2 שניות למאה כי המכונית בה נהגתי הייתה נעולה בפירלי P-זירו כמו הגרסאות הרגילות, במקום בסמי-סליקס המובטחים, אבל התאוצה שלה עדיין קיצונית. הכוח מגיע ללא שום השהייה ואפשר לשלוט בו בצורה מדויקת בעזרת הדוושה.

בסוף הישורת כבר צריך לעמוד על הבלמים. הנשיכה שלהם חזקה מאוד מה שמלווה מיד בהעברת המשקל קדימה ואיבוד אחיזה מיידי של החלק האחורי. אני יודע שבלימה אגרסיבית של מכונית ששוקלת יותר משני טון תמיד תהיה מלווה בהעברת משקל משמעותית, אבל הייתי מצפה, בטח בדגם הרייסינג, למערכת מתלים שמרסנת טוב יותר את תזוזות המסה.

ההקפה הבאה הייתה דומה, וגם השלישית, ואז צץ דגל שחמט. עכשיו, שלוש הקפות, גם במסלול מרוצים, הן לא באמת מבחן אמיתי למכונית, ודאי לא כל כך משוכללת. זו ההתרשמות היא ראשונית בלבד ולכן הסיכום שלי הוא בערך כזה - כוח פנטסטי, מערכת בלימה מעולה, עיצוב פנימי ומערכות בטיחות ברמה הגבוהה ביותר, היגוי טוב, אבל יכול להיות קצת יותר מדויק. ונהגתי בעבר במכוניות עם תג מחיר דומה שיש להן מערכת מתלים הדוקה יותר.

אבל כל זה לא הכי חשוב. כי BYD מקבלת כאן ציון לשבח על האומץ וההשקעה בגיוון העתיד המוטורי החשמלי שבואו נודה על האמת, במציאות הוא אפרפר ועגום יותר. והיא עושה את זה עם סדרת מכוניות שנועדו להנאה מנהיגה. גם הבחירה להשיק את המכוניות במסלול המרוצים המיתולוגי של גודווד היא בבחינת הצהרה רגשית חכמה עם שורשים תרבותיים והיסטוריים. ועוד משהו.

אם גם יצרניות סיניות אחרות יואילו להעז יותר ולפרוץ את הבטוח והמוכר, אותה מציאות אפרפרה עליה דיברתי, תהיה מעט יותר צבעונית. אפרופו, ראיתם פעם סרט בלי פסקול, בלי סאונד, בלי מוזיקה? זה אפשרי, אבל זה בהחלט פחות מהנה לצפייה. אז פליז, הוסיפו לנו סאונד כלשהו, מהנדסים סיניים יקרים. לפחות אופציה לכזה. קל יותר להתרגל למלאכותיות של העניין מאל החרישיות של המציאות.

מנוע: חשמלי

חשמלי מצבר: 76 קוט"ש

76 קוט"ש הספק / מומנט: 1,604 כ"ס / 126.5 קג"מ

1,604 כ"ס / 126.5 קג"מ הנעה: כפולה

כפולה אורך: 487 ס"מ

487 ס"מ רוחב: 199 ס"מ

199 ס"מ גובה: 135 ס"מ

135 ס"מ בסיס גלגלים: 278 ס"מ

278 ס"מ משקל: 2,250 ק"ג

2,250 ק"ג נפח תא מטען: 250 ליטר

250 ליטר 100-0 קמ"ש: 2.25 שניות

2.25 שניות מהירות מרבית: 300 קמ"ש

300 קמ"ש דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחן

טרם נבחן מחיר משוער: 800 אלף שקל