סאן יאנג קרוזים 300 מתעדכן: מסך TFT, ניווט ומצלמת דרך

מטרו-פריסבי מתחילה לשווק את הקטנוע הפופולרי בגרסתו העדכנית, עם דגש על סביבת רוכב וקישוריות, בין היתר באמצעות ניווט דרך הטלפון ומצלמה קדמית מובנית. הפרטים המלאים בפנים

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סאן יאנג קרוזים 300 המעודכן הגיע לישראל. מטרו-פריסבי, יבואנית קטנועי סאן יאנג, מתחילה לשווק את גרסתו העדכנית של הקטנוע, כשהחידושים המרכזיים מתמקדים באבזור ובסביבת הרוכב. בין היתר עם לוח מחוונים בעל מסך TFT צבעוני, חיבור לטלפון באמצעות אפליקציה ומצלמת דרך קדמית עם מערכת הקלטה מובנית.

המסך החדש משלב את נתוני הרכיבה עם הוראות ניווט המבוססות על Google Maps באמצעות הטלפון המחובר. לפי היבואנית, הוראות הדרך מוצגות לצד נתוני הרכיבה, כך שהשימוש בניווט אינו בא על חשבון הצגת המידע השוטף. רק שימו לב, בינתיים תומכת אפליקציית SYM+ במכשירי אייפון בלבד.

תוספת נוספת היא מצלמה קדמית מובנית, המתחילה להקליט אוטומטית עם פתיחת מתג ההצתה. המערכת כוללת כרטיס זיכרון בנפח 32 גיגה ופועלת בהקלטה מחזורית: כשהכרטיס מתמלא, הקלטות חדשות מחליפות את הישנות.

נזכיר כי הקרוזים מצויד במנוע חד-צילינדר מקורר נוזל בנפח 278.3 סמ״ק. ההספק המרבי עומד על כ-26 כ״ס והמומנט המרבי הוא כ-2.67 קג״מ. העברת הכוח לגלגל האחורי מתבצעת באמצעות תיבה אוטומטית רציפה (וריאטור). יש גם ABS בשני הגלגלים ובקרת אחיזה. חשוב מאוד על כבישים עירוניים מוצפי לכלוך לסוגיו במהלך חודשי החורף, כמו-גם מעברי חציה שנצבעו באופן חסר התחשבות.

מערך המתלים כולל מזלג טלסקופי מלפנים וצמד בולמים מאחור, עם ארבע דרגות לכיוון עומס הקפיץ. החישוקים בקוטר "14 מלפנים ו-"13 מאחור, ועל הבלימה מופקדים דיסק קדמי בקוטר 260 מ״מ ודיסק אחורי בקוטר 240 מ״מ. גובה המושב עומד על 760 מ״מ, בסיס הגלגלים על 1,550 מ״מ והמשקל הרטוב על 194 ק״ג. נפח מכל הדלק הוא 12 ליטר.

בצד השימושי מציע הקרוזים תאורת LED, משקף מתכוונן, תא אחסון קדמי ושקע טעינה. מתחת למושב יש מקום לשתי קסדות מלאות, כך לפי היצרן. הקרוזים 300 המעודכן ישווק כאן בצבעי שחור ולבן והמחיר עומד על 37 אלף שקל.