דנזה Z9 GT (נהיגה ראשונה) - כשסין רוצה לעשות פורשה

ה-Z9 GT תהיה מכונית ראשונה בישראל של דנזה, מותג היוקרה מבית BYD. רגע לפני שהיא נוחתת כאן, נהגנו בה לראשונה על כבישי אירופה וניסינו לברר האם זו במקרה תשובה סינית ללא אחרת מפורשה טייקן

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במה נהגנו: דנזה Z9 GT

דנזה Z9 GT מתחרים: פורשה טייקן ספורט טוריסמו, אודי A6 אוונט, ב.מ.וו i5 טורינג

פורשה טייקן ספורט טוריסמו, אודי A6 אוונט, ב.מ.וו i5 טורינג מתי אצלנו: רבעון אחרון 2026

רבעון אחרון 2026 מחיר משוער: 550 אלף שקל

בעד: איכות חומרים, אבזור, מרווח, נוחות נסיעה

איכות חומרים, אבזור, מרווח, נוחות נסיעה נגד: תפעול, טווח נסיעה, יכולת דינמית

בגדול: שאיפה לגדולה היא אחד המרכיבים המרכזיים בתרבות הסינית. ככה זה כשעם שדוכא במשך שנים על ידי שלטון כוחני הופך לאימפריה כלכלית, טכנולוגית וצבאית שמאיימת על ההגמוניה של המערב. ובכל זאת, יש יוצאי דופן. קחו למשל את מותג הרכב דנזה, חטיבת היוקרה הצעירה של ענקית הרכב BYD. זו הציגה בעבר קדימון של ניסוי במכונית הראשונה שלה באירופה שעונה לשם Z9 GT. עד כאן הכל רגיל. קצת פחות שכיחה הייתה הצבה שלה בתמונה אחת לצד פורשה פנמרה ספורט טוריסמו ופרארי GTC4Lusso המשמשות אמות מידה. זהו, לא ביג דיל.

יותר משנתיים אחרי הפרסום ההוא, אני פוגש אותה בעיר האורות יחד עם מנהל פעילות המותג בצרפת. אנחנו מכירים לא מהיום, שכן תפקידו הקודם היה, שימו לב, מנהל מכירות פורשה, שאמור כעת לשכנע לקוחות של פורשה טייקן לשלם מחיר דומה על מכונית סינית של מותג שלא הכירו עד לפני יומיים וחצי.

עיצוב ותא נוסעים: אי אפשר שלא להתרשם לטובה ממראה ה-Z9 GT. מאוד. מרכב השוטינג ברייק - בואו, זו סטיישן ספורטיבית - בצבע ירוק מסנוור, סובב כל ראש בסביבה. לטעמי אגב, יש כאן איזו חוסר פרופורציה שנובעת מאורכו של המרכב. ואי אפשר להתעלם מכך שמסיט האוויר המרהיב מאחורי בתי הגלגלים הקדמיים נמצא שם רק ליופי, שכן הוא מדומה. פנס הבלימה בספוילר האחורי נראה מעט מצועצע ויחידת החיישנים בחלק הקדמי של הגג פוגמת בהרמוניה.

במרכז חישוקי הענק ("21) מוצב סמל המותג שנותר קבוע ולא מסתובב. פטנט שכבר ראינו במותגי פאר אירופים, רק שכאן הוא עובד הרבה יותר טוב. וכן בנטלי קונטיננטל GT, אנחנו מתכוונים אליך.

אז המראה קצת מתאמץ למשוך תשומת לב, אבל תא הנוסעים הוא סיפור אחר לגמרי ויכול ללמד את הגרמניות שיעור באיכות חומרים. כל דיפון או ריפוד, בין אם הוא מעור, עץ או אלומיניום, מרגיש כמו הדבר האמיתי. תחושת האיכות כאן לא משפילה מבט מול אף לא אחת ממכוניות היוקרה והפאר המערביות, ובדרך כלל מתעלה עליהן.

אבזור? חשבו על פריט כלשהו, וסביר להניח שתמצאו אותו כאן. עזבו צמד משטחי טעינה אלחוטית, מקרר שמגיע עד מינוס 6 מעלות ונמצא בין המושבים או מערכת שמע מעולה. יש כאן דלתות שנפתחות ונסגרות חשמלית בסגנון רולס רויס. כציוד תקני, לא כאופציה בתשלום נוסף. אבל על המסכים ומצלמות במקום מראות הצד היינו מוותרים. אנחנו מבינים למה הם כאן, אבל שמחים לעדכן את הסינים שאפשר לוותר על הגימיק. זו עדיין אחת ההמצאות המיותרות והפחות נוחות שהציגה תעשיית הרכב בשנים האחרונות, לפחות באופן בו היא מבוצעת כיום.

לא תופתעו לשמוע שיש שלושה מסכים איכותיים: אחד מרכזי ("17.3) לשליטה במרבית המערכות ועוד צמד ("13.2 כל אחד) - מסך מגע לנוסע ולוח מחוונים לנהג. אה כן, ויש גם תצוגת נתונים עילית במציאות רבודה. מתחת למסך המרכזי יש אומנם מתגים, אבל הם מיועדים בעיקר לשליטה במערכות מכאניות.

ולכן הביקורת שלנו דומה לזו של מרבית המכוניות מסין, וגם חלק מהאירופיות - תפעול עוצמת המיזוג וכיוון זרימת האוויר ממסך מגע זו טעות שמוטב היה לוותר עליה. ואם כבר, היינו שמחים לבידול מסוים בתצוגת התפריטים והגופנים על המסך. הם כמעט זהים לאלה שבאטו 3 העממי, פחות משכנע.

במפתיע, בורר מצבי הנסיעה (לפנים-אחור-חניה) מימין להגה נראה כאן מיושן, שכן הוא זהה לזה שמרצדס הציעה לראשונה ב-S קלאס (W221). ומאז עברו עשרים שנה.

המושבים הקדמיים מצוינים, מהנוחים שייצרה מעולם תעשיית הרכב הסינית, עם שפע אפשרויות כיוון ותנוחת נהיגה מצוינת, אוורור, חימום ו-10 תוכניות עיסוי. יש גם תמיכה צידית אקטיבית שפועלת בהתאם לכוחות הצד, מנגנון דומה לזה שהמציאה ב.מ.וו M5 לפני שני עשורים (E60). העדפתי לכבות אותה שכן היא פועלת באופן אגרסיבי מדי, ונכנסת לפעולה גם בפניה בצומת עירונית במהירות אפסית.

בהשוואה לפורשה טייקן ספורט טוריסמו היא גדולה משמעותית: ארוכה ב-22 ס"מ (518 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-22.5 ס"מ (312.5 ס"מ). בהתאם, מרחב המחיה ליושבים מאחור עצום ודומה יותר לזה של S קלאס עדכנית, עם תנאי שירות של מחלקת עסקים. לרבות כיוון חשמלי לזווית המסעד והארכת בסיס המושב, חימום, אוורור ועיסוי, וילונות הצללה נשלפים חשמלית, משטח טעינה אלחוטי ומראות איפור נפתחות מהתקרה. אגב, תא המטען האחורי גדול ב-49 ליטר מהיריבה מזופנהאוזן (495 ליטר). מלפנים יש עוד אחד קטן, של 53 ליטר.

מנועים וביצועים: מערכת ההנעה היחידה בהיצע כיום מכילה שלושה מנועים חשמליים, שניים מאחור (422 כ"ס כל אחד) ועוד אחד מלפנים (313 כ"ס), עם הנעה כפולה מתקדמת והכוונת מומנט מאחור. ההספק המשולב עומד על 1,156 כ"ס, יותר מלמבורגיני רוולטו. מצד שני, היא שוקלת 2.9 טון, וזה הרבה יותר מפורד F150. לא שזה מפריע לה לזנק ל-100 קמ"ש ב-2.7 שניות, חרטום אל חרטום עם לא אחרת מאשר 911 טורבו S. אבל לפני שזו קיבלה את החיזוק ההיברידי בעדכון האחרון.

העניין הוא שזה מרגיש אפילו מהיר יותר, בעיקר כי זה קורה בשקט חרישי, אבל גם כי תחושת ההאצה בהתחשב בממדים בלתי צפויה. כאילו מטוס ג'מבו שמנמן יוזנק כמו F18 מנושאת מטוסים.

הסוללה ענקית עם לא פחות מ-122.5 קוט"ש, אבל טווח הנסיעה המוצהר צנוע יחסית ועומד על 600 ק"מ. בעתיד תצטרף גרסת הנעה אחורית עם טווח ארוך יותר, וגם - איך לא - גרסה היברידית-נטענת עם שלושה מנועים חשמליים ומנוע בנזין מאריך טווח, מה שיעניק לה יתרון משמעותי מול מערכות היברידיות במתחרות אירופיות.

אז הטווח לא מדהים ביחס לגודל הסוללה, אבל קצב הטעינה קצת כן. עם מערכת פלאש (Flash) החדשה שהציגה היצרנית הסינית אפשר לטעון מ-10% ל-97% ב-9 דקות בלבד הודות לקצב של 1,500 קילוואט. יש רק בעיה אחת. אלו עמדות ייעודיות של BYD מהן יש כרגע רק בודדות לצרכי התרשמות באירופה, ואצלנו אין כלל.

מערכת הרגנרציה פשוטה ביחס למכוניות מסוגה, רק שני מצבים - רגיל ומוגבר, מבלי לאפשר נהיגה בדוושה אחת וזה חבל. גם ללא מצב אוטומטי המקובל בחשמליות מודרניות, שנעזר בנתונים מהרדאר ומערכת הניווט כדי להתאים עוצמה ולייעל את מחזור האנרגיה. ושוב, כדי לעבור בין שני המצבים צריך לחטט במסך המגע, כך ששינוי עוצמה תוך כדי נהיגה אינו אפשרי ובטח לא מומלץ.

מפתיע לכן ש-BYD ויתרה על הפתרון המקובל עם מנופים מאחורי ההגה לשינוי עוצמת הרגנרציה. כאן הם משמשים למצבים די מיותרים כמו מנוף בוסט (גם כך פועל במצערת מלאה) אדום מימין, והפעלת מערכות אוטונומיות משמאל.

נוחות והתנהגות: כבסיס משמשת פלטפורמה ייעודית של דנזה (מכונה e³ אבל נהגה e-cube), שתשמש גם את ה-Z קופה וקבריולה, וכוללת סוללה במבנה CTB (ר"ת Cell-to-Body) המציב אותה כחלק אינטגרלי מהמרכב ותורם לקשיחות מבנית גבוהה, חוסך במשקל ומאפשר מרכז כובד נמוך. יש גם מתלי אוויר בכל פינה, עם קשיחות משתנה בהתאם למצב הנהיגה.

וזה עובד פנטסטי. נוחות הנסיעה היא מהטובות שיצא לנו לחוות במכונית חשמלית. זה ישמע לכם הזוי, אבל מבחינה זו היא לא רחוקה מרולס רויס ספקטר, ואנחנו לא מגזימים. למרות שמשות נטולות מסגרת, גם בידוד רעשי הדרך והרוח מרשים למדי.

היכולת הדינמית טובה, אבל לא יוצאת דופן. אין כאן את הדיוק הכירורגי שיש בפורשה, וגם לא בב.מ.וו או אודי. התחושה שמייצר המרכב הכבד וזוויות הגלגול עם הגה קצת מנותק, מעט מגושמת. גם הבלמים, יחידות קרמיות שמגיעות כציוד תקני עם קאליפר בצהוב, מציעים האטה מצוינת אבל סובלים מתחושה דו-שלבית שמקשה על מינון בנסיעה עירונית שגרתית.

היגוי אחורי (5 מעלות) אחראי לכושר תמרון מרשים ביחס למידות הענק, וניתן לבחור ב'מצב סרטן' בו הגלגלים האחוריים פונים בזווית מקבילה לקדמיים (עד 8.5 מעלות). חמוד, אבל שימושי בעיקר כדי לעשות רושם.

לבורר הנהיגה יש מצב דריפט יעיל שמאפשר החלקות כוח סטייל קן בלוק, אבל קחו בחשבון שארבעה צמיגי קונטיננטל ספורט קונטקט 7 עולים כמו שכר דירה ממוצע בתל אביב, וההחלקות האלה עם אלף כ"ס עושות מהגומי פירה. אה, אם מדברים על רושם. יש כאן אפשרות לחניה בתרגיל ייחודי שבו ניתן לדחוק את החרטום למרווח, ואז 'לגרור' את האחוריים הצדה עד להצמדות למדרכה. גאוני אבל שוב, שחיקת הגומי שמגיעה עם התרגיל המסוגנן תשמור אותו לאירועים מאוד מיוחדים. או לרכב שאינו שלכם.

סיכום: ה-Z9 GT היא סמל נוסף ליכולת של הסינים לסגור את הפערים מול המערב, בעיקר בהתחשב בעובדה שמדובר בניסיון ראשון שלה בקטגוריית היוקרה. מבחינת איכות ואבזור תא נוסעים זו לא פחות מקריאת אזהרה לאירופים, שכן הסינים שבעבר סבלו מנחיתות בולטת מבחינה זו, חלפו-עברו על פני היוקרה האירופית כאילו היא אינה שם. אקספנג וזיקר היו ראשונות להוכיח זאת, דנזה מתעלה. וכמובן, היא גם ביצועיסטית מרשימה ומספקת נוחות נסיעה מהטובות שיש.

אבל השאלה כאן אינה של איכות או יכולת או ביצוע. באירופה היא יקרה מפורשה טייקן, מהמרשימות שמציעה כיום התעשייה. בארץ מחירה של הפורשה מתחיל באזור ה-750 אלף שקל. והסינים, טובים ככל שיהיו, עדיין יתקשו למכור כאן (וגם באירופה) מכוניות עם תג-מחיר כזה. אולי בעתיד, היום עדיין לא. מצד שני, ממש לא בטוח שבדנזה (וב-BYD) מתעניינים בנתוני המכירות שלה. זו מכונית של הצהרת כוונות יותר מכל דבר אחר, הפגנת יכולת וקידום תדמית. וככזו, היא מדהימה, לא פחות.

מנוע: חשמלי

חשמלי מצבר: 122.5 קוט"ש

122.5 קוט"ש הספק / מומנט: 1,156 כ"ס / 123.4 קג"מ

1,156 כ"ס / 123.4 קג"מ הנעה: כפולה

כפולה אורך: 518 ס"מ

518 ס"מ רוחב: 199 ס"מ

199 ס"מ גובה: 149 ס"מ

149 ס"מ בסיס גלגלים: 312.5 ס"מ

312.5 ס"מ משקל: 2,875 ק"ג

2,875 ק"ג נפח תא מטען אחורי/קדמי: 53/495 ליטר

53/495 ליטר 100-0 קמ"ש: 2.7 שניות

2.7 שניות מהירות מרבית: 270 קמ"ש

270 קמ"ש כריות אוויר: 10

10 דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחן

טרם נבחן מחיר משוער: 550 אלף שקל