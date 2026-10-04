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התכוננו להפתעות: פיאט מולטיפלה חוזר

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כפי שדיווחנו לכם לפני כשלושה חודשים, פיאט אכן תחזיר לחיים את המולטיפלה, רכב השישה מושבים בשתי שורות הייחודי – בלשון המעטה – שהקדים את זמנו. עם עיצוב שנוי במחלוקת ושימושיות יוצאת דופן אך כישלון שיווקי.

בתערוכת פאריז שתחל בהמשך החודש, פיאט תציג את הדגם, הפעם תחת השם "מולטיפליי" (Multiplay), וכגרסה נוספת למולטיפלינה הזעירה אותה חשפה היצרנית מוקדם יותר השנה. אז זו הייתה גרסה "משפחתית" של הטופולינו החיננית והזעירה, עם מנוע חשמלי חלש ושימוש עירוני במובהק.

המולטיפליי, כך נראה, תהיה מכונית "אמיתית" ורב שימושית, בנוסח קרוב יותר לשני הדורות הקודמים של המולטיפלה: המקורי משנות ה-50 שהתבסס על פלטפורמת המנוע האחורי של ה-600 הקטנה, והשני מ-1998.

פיאט לא מספקת בינתיים נתוני מידות או תמונות ברורות, מלבד הקדימון המסקרן. אבל היא רומזת שהרכב החדש יהיה קומפקטי עם אורך של כארבעה מטרים ועשוי להציע שוב שתי שורות של שלושה מושבים. הוא ישלב בין השימושיות של טנדר פתוח לנוחות וגמישות של רכב פנאי, כך לפי האיטלקים – כולל אפשרות לשנות את המרכב בקלות לפי אופי השימוש הנדרש.

וכן, זה אמור להזכיר לכם את הסיטרואן C3 פלוריאל משנות ה-2000, שיכלה להפוך מקופה קטנה לקבריולה ואף טנדר על-ידי פירוק הגג, ויוצרה באופן סדרתי.

נכון לעתה, המולטיפליי מוגדרת כמכונית תצוגה. אם תיוצר, היא עשויה להיות אחות לסיטרואן אולי, מכונית התצוגה מ-2022 שנמצאת כנראה אף היא על סף ייצור.

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