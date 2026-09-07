בטעם של פעם: אודי A2 חוזרת, והפעם היא חשמלית

קרוב לשלושה עשורים אחרי גרסת המקור הייחודית אודי חושפת A2 מודרנית, עכשיו עם הנעה חשמלית. מה מיוחד בה ומתי היא תגיע לישראל? יש לנו את כל הפרטים

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בקצרה:

לאודי יש חשמלית קטנה, אבל היא ממש לא זולה

עם הנעה אחורית בלבד וטווח מרבי של כ-650 ק"מ

צפויה להגיע לישראל בשנה הבאה

היא חוזרת: אחרי שורה ארוכה של רמזים וקדימונים, אודי חושפת באופן רשמי את ה-A2 אי-טרון, מכונית קטנה שתהיה החשמלית הזולה ביותר של מותג היוקרה הגרמני. המכירות באירופה יתחילו בסוף השנה הנוכחית, ולישראל היא צפויה להגיע במהלך המחצית הראשונה של 2027.

וכמה היא צפויה לעלות? בגרמניה תוכלו לקנות אותה במחיר התחלתי של 38 אלף אירו, דומה למחירה של A3 ברמת הגימור S-ליין, שבישראל נמכרת ב-264 אלף שקלים. או במילים אחרות, זול זה לא יהיה.

זכרונות

העיצוב שואב השראה מה-A2 המקורית והייחודית שהוצגה ב-1999, לפני כמעט שלושה עשורים, עם גג עגלגל ותקרה גבוהה שאמורים היו לספק מקדם גרר נמוך לאותה תקופה. גם היום מתגאים באודי במקדם גרר של 0.24 בלבד, שהושג בין היתר בזכות חזית אטומה שמאחוריה מוסלקים חיישני מערכות הבטיחות ויחידות התאורה, כמו גם כונסי אוויר אקטיביים וידיות דלתות נשלפות חשמלית. האחרונות כוללות גם מנגנון הפעלה חדש עם סוללה קטנה שמובנית בדלת, במטרה לאפשר פתיחה גם במקרה של כשל במערכות החשמל של הרכב.

בהשוואה ל-A3 ספורטבק, ה-A2 אי-טרון תהיה קצרה בס"מ וחצי (432 ס"מ), אך בסיס הגלגלים שלה ארוך ב-13 ס"מ (277 ס"מ), פועל יוצא של השימוש בפלטפורמה חשמלית-ייעודית. נפח תא המטען עומד על 396 ליטרים, בעוד מלפנים ישנה אופציה לתא אחסון נוסף בנפח צנוע של 13 ליטרים.

סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("11.9) ומסך מגע מרכזי ("12.8) במבנה מעוגל. במרכז הקונסולה ישנו משטח לטעינה אלחוטית של שני מכשירים סלולריים בחיבור מגנטי, ולרוחב הקונסולה והדלתות ישנם משטחי בד. אפרופו, באודי מתגאים בשימוש נרחב בחומרים ממוחזרים, עבור למעלה מ-300 רכיבים שונים ברכב.

היצרנית מאינגולשטאדט גם מציגה לראשונה מנגנון מגנטי להידוק חפצים בשם "פידלוק", המאפשר לקבע ברחבי המכונית אביזרים שונים כגון מחזיקי כוסות או תיק לאחסון כבל טעינה.

זרם חזק: ה-A2 אי-טרון תוצע עם הנעה אחורית בלבד, בארבע רמות הספק לבחירה: 170 כ"ס, 190 כ"ס, 232 כ"ס או 327 כ"ס, כאשר זמני התאוצה ל-100 קמ"ש נעים בין 8.8 שניות בגרסת הכניסה ועד ל-5.7 שניות בגרסה החזקה מכולן.

גרסת הכניסה תצויד בסוללת 52 קוט"ש עם טווח תיאורטי של 423 ק"מ, בעוד הגרסה החזקה ממנה במעט תקבל סוללת 61 קוט"ש עם טווח מוצהר של 515 ק"מ. צמד הגרסאות החזקות יקבלו סוללת 84 קוט"ש עם טווח תיאורטי שמגיע עד ל-646 ק"מ.

באודי מתגאים גם בצריכת חשמל יוצאת דופן: הגרסה החסכונית ביותר מתהדרת בנתון מצוין של 12.8 קוט"ש ל-100 ק"מ. בלימה רגנרטיבית תתאפשר בארבע רמות עוצמה, כולל אפשרות לנהיגה בדוושה אחת.

טעינה מהירה מתאפשרת בקצב של כ-100 קילוואט בסוללות הקטנות, עם הבטחה למילוי מ-10% ל-80% בתוך כ-25 דקות. הסוללה הגדולה נטענת בקצב של 183 קילוואט, אך דורשת 29 דקות למילוי הקלאסי. עוד תוצע תמיכה ב-V2L לטובת הפעלת מכשירי חשמל חיצוניים, וכן תמיכה ב-V2H עבור אספקת חשמל מהרכב לבית. הפונקציה האחרונה תפעל רק בשווקי גרמניה, אוסטריה ושוויץ, באמצעות עמדת DC ייעודית.

מה אנחנו חושבים: שוק הרכב, בעיקר זה האירופי, צמא למכוניות חשמליות קטנות וזולות - ולכן ניתן לראות פריחה בתחום עם דגמים של קבוצת פולקסווגן (ID.2, סקודה אפיק, קופרה ראבאל), סטלנטיס (סיטרואן e-C3, פיאט גרנדה פנדה), רנו (טווינגו, 4 ו-5) יונדאי-קיה (אינסטר, EV2) וכמובן אינספור יצרנים סינים שמסתערים על כבישי המערב עם דגמים חשמליים זולים.

הבחירה של אודי להיכנס כיצרנית יוקרה אל השוק הזה, היא צעד מתבקש; אלא שנכון לעכשיו, המחיר נראה גבוה מדי, שכן הוא מציב אותה מול ה-A3 המשפחתית והיקרה. מיצוב נמוך יותר, בסביבת המחיר של ה-A1 או ה-Q2 ששיווקן הופסק, היה יכול להיות צעד הגיוני יותר שגם יתרום לשיפור המכירות.