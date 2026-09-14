חוזרת למכונית הליטר: פולקסווגן חשפה חשמלית חסכונית במיוחד

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לפני קרוב לרבע מאה הציגה פולקסווגן את מה שכינתה אז "מכונית 1 ליטר" ראשונה, רכב שמסוגל לנסוע 100 ק"מ על ליטר בנזין בודד. באופן טבעי, מדובר היה ברכב בעל מבנה אווירודינמי קיצוני, עם תנאי שירות של קפסולת ניסוי ולא מכונית משפחתית מרווחת.

פרדיננד פייך, אז יו"ר קונצרן פולקסווגן, נהג ב-WOB 1L (כך היא נקראה) 230 ק"מ במהירות ממוצעת של 75 קמ"ש. צריכת הדלק עמדה על 2.1 ליטר - 0.89 ליטר ל-100 קילומטר באמצעות גוף מסיבי פחמן על שלדת מגנזיום ומשקל כולל של 290 ק"ג. מנוע דיזל בעל צילינדר בודד בנפח 0.3 ליטר ייצר 8.5 כ"ס, המהירות המרבית עמדה על 120 קמ"ש.

לפני כ-12 שנים הגיע תורה של ה-XL1, "מכונית ליטר" חדשה שהפעם, במפתיע, הוצגה כסדרתית. אם 250 יחידות בלבד שנבנו במשך שלוש שנים ראויות לתואר סדרתית. גם היא צוידה במנוע טורבו-דיזל זעיר, הפעם בנפח 0.8 ליטר ועם שני צילינדרים - למעשה "חצי מנוע" מה-1.6 ליטר השכיח באותה תקופה של היצרנית.

למרות הנפח המאוד צנוע, היחידה הפיקה בעזרת מגדש 47 כ"ס ו-12.2 קג"מ, ולה נוספה יחידה חשמלית (כן, ב-2013) עם 27 כ"ס ו-14.3 קג"מ. היא כן הייתה כבדה משמעותית מהדגם הראשון (795 ק"ג) אך גם היא נבנתה ברובה מסיבי פחם ומתכות קלות. מקדם הגרר עמד על 0.189 סנסציוניים. צריכת הדלק - 0.9 ליטר ל-100 ק"מ.

והיא חוזרת, אבל חשמלית

כעת חוזרת "מכונית הליטר", אבל בגרסה בה החשמל מניע, עם ניסיון לסחוט ממנו כמה שיותר טווח. ראשית חשוב לציין שהיא מציעה מקום כבר לארבעה נוסעים כולל הנהג, בניגוד לצמד בלבד בשני הניסיונות הקודמים. היא גם שוקלת למעלה מטון וחצי, בעיקר בגלל סוללת ה-NMC שמגיעה – יחד עם מנוע ה-135 כ"ס, היישר מ-ID פולו הסדרתית ששיווקה מתחיל באירופה בימים אלה.

עיצוב מרכב דמוי טיפה, באורך 477.5 ס"מ (72 יותר מהפולו) וגובה 139 בלבד (14 פחות), כמו-גם שורה של עזרים אווירודינמיים - גלגלים עם חיפוי מיוחד בחלקם הפנימי והחיצוני, ידיות דלתות נסתרות, דלתות ללא מסגרות וגג משתפל בעדינות לאחור - הובילו למקדם גרר זהה ל-XL1 שעומד על 0.189, זאת בהשוואה למעט יותר מ-0.2 למכוניות האווירודינמיות ביותר כיום, מרצדס EQS, טסלה מודל S ויונדאי איוניק 6. ל-ID פולו מקדם גרר של 0.264 Cd.

כתוצאה מכך צריכת החשמל במסלול נהיגה באורך 1,279 ק"מ, שיצא לכבישים ציבוריים ממטה פולקסווגן בוולפסבורג, גרמניה, דרך פולין וצ'כיה והסתיים בווינה, אוסטריה, עמדה על 7.51 קוט"ש ל-100 ק"מ (13.31 ק"מ לקוט"ש, 6.89 ללא איבוד האנרגיה בטעינה). זהו נתון טוב משמעותית ממערכת ההנעה ב-ID פולו, למרות שזו קטנה וקלה במעט. הטווח בנסיעה בתנאי אמת עמד על כ-730 ק"מ, לעומת 454 ק"מ בממוצע בתנאי מעבדה בפולו.

עובדה זו ממחישה בעיקר עד כמה להתנגדות האוויר יש משמעות באובדן טווח, במיוחד במהירויות גבוהות. לפי הגרמנים, המשימה יעילות צורכת 30% פחות אנרגיה במהירות של מעל 80 קמ"ש, וצורכת ב-140 קמ"ש אותה כמות אנרגיה כמו הפולו בנסיעה של 100 קמ"ש.

פולקסווגן מציינת כי המבחן למשימה יעילות בוצע במהירויות רגילות, וכלל קטעי נהיגה במהירויות של עד 138 קמ"ש, כולם כמובן בכבישים ציבוריים. הנסיעה למרחק של כמעט 1,300 ק"מ דרשה טעינה אחת בלבד בדרך, והסתיימה בווינה עם טווח של כ-160 ק"מ במחשב הדרך. למכונית לוחות סולריים על הגג ודלת תא המטען, שמסוגלים להפיק עד 30 ק"מ טווח ביום בתנאי שמש אידאליים.

למרות שבעבר פולקסווגן ייצרה כאמור מכונית דומה, הגם שבמהדורה מוגבלת עם תג-מחיר אסטרונומי, לפחות לפי שעה הגרמנים לא מצהירים מפורשות על כוונה לייצר את המשימה יעילות. הם מפזרים עם זאת שורה של רמזים על כך שזה לא נשלל על הסף: מכונית התצוגה משתמשת, מלבד יחידת הכוח והסוללה, באותה פלטפורמת MEB+ עם הנעה קדמית כמו ה-ID פולו. חלקי מרכב מזו שימשו גם בדגם התצוגה, אך רבים הוחלפו לרכיבי אלומיניום, סיבי פחמן ותרכובת אראמיד, וגם תא הנוסעים הופשט מאבזור רב וחלקים בו הוחלפו בחלקים קלים ויקרים יותר.

למרות שהיא מיועדת לארבעה, המושבים האחוריים מוגבלים לנוסעים בגובה של 1.6 מטר, כלומר מיועדים בעיקר לילדים. מנגד, המשימה יעילות דווקא מציעה תא מטען גדול יותר מתורמת האברים – 481 ליטר לעומת 441 בפולו, כך שאם תיוצר תוכל להגשים את ייעודה: החשמלית האולטימטיבית לנופש הבא שלכם.