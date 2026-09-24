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הוא חוזר, אבל לא אלינו: יונדאי תציג בפריז באיון חדש

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בקצרה:

  • יונדאי חוזרת לתערוכת פריז עם באיון חדש
  • תציג גם טוסון חדש בבכורה אירופית
  • בנוסף תיחשף גם מסחרית חשמלית חדשה

הבאיון בא: יונדאי הודיעה כי תחשוף בחודש הבא דור חדש לבאיון, רכב הפנאי הקטן שמבוסס על ה-i20 המצליחה. בניגוד לדור הקודם, החדש יחשף עוד לפני שמכונית הסופר-מיני תתעדכן. החשיפה מתוכננת לתערוכת פריז שתיפתח ב-12 באוקטובר, לקראת מבול השקות עם 41 דגמים חדשים המתוכננים לשוק האירופי ב-4 השנים הקרובות.

נציין כי כמו בדור הקודם, גם הפעם הבאיון ייוצר החל בשנה הבאה בטורקיה - ולכן הוא לא צפוי להגיע, לאור החרם שהטיל ארדואן כבר לפני כשנתיים על יצוא לישראל.

מה עוד צריך לדעת: הבאיון יציג עיצוב אגרסיבי מזה של קודמו, עם קווים ישרים וחזית אנכית, בהתאם לקו העיצוב העדכני של היצרנית המכונה "אומנות הפלדה", ונחשף לאחרונה בדורות החדשים לאלנטרה ולטוסון. ביונדאי מבטיחים "תא נוסעים עתיר טכנולוגיה, במעטפת חיצונית קשוחה". ניתן גם לצפות למנועי הבנזין המוכרים של היצרנית בנפח 1.0 ליטר, עם סיוע היברידי מתון (48V).

יונדאי תציג בתערוכה גם את הטוסון החדש בבכורה אירופית, כאשר לצד הגרסאות שכבר נחשפו בקוריאה, תוצג גם גרסת N-ליין במראה ספורטיבי יותר. בנוסף תיחשף גם מסחרית חדשה עם הנעה חשמלית, שתתבסס על הפלטפורמה ומכלולי ההנעה של קיה PV5.

עבור יונדאי זו תהיה כניסה ראשונה עם דגם חשמלי לפלח המסחריות, כאשר נסיונות קודמים עם דגמי בעירה פנימית לא עלו יפה: ה-H350 לא זכה להצלחה באירופה, בעוד הסטאריה הצליח בעיקר בגרסאות הנוסעים ולא כבש פלח משמעותי בקטגוריה המסחרית-סגורה.

מה אנחנו חושבים: דור חדש ליונדאי באיון הוא בשורה מצוינת עבור אנשי המכירות של יונדאי באירופה, שכן לצד האיוניק 3 החשמלית הוא ישלים נוכחות בולטת בסגמנט הקומפקטיות, עם הנעת בנזין או חשמל. עבורנו הסיפור כמובן מורכב יותר, שכן שני הדגמים מיוצרים באירופה ולכן לא יוכלו להימכר בישראל - וגורלם יהיה דומה לזה של ה-i10 וה-i20, שנעדרים מהשוק המקומי כבר למעלה משנתיים.

עד כמה מדובר במכה קשה עבור המותג בישראל? נציין רק כי ב-2023, השנה האחרונה שבה מכרה כאן יונדאי דגמים שיוצרו בטורקיה לאורך שנה שלמה, מסר המותג כ-42 אלף מכוניות ודורג במקום הראשון במסירות בישראל. ב-2024, לאחר תחילת החרם, נרשמה ירידה ב-32% למקום השני; ב-2025 הייתה התאוששות עם עליה של 10%, אך השנה היא חזרה לרדת (ב-17%) ומסתפקת במקום הרביעי בלבד. לא עניין פשוט עבור מי שהתרגלה להוביל כאן את השוק.

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