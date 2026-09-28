סקודה אפיק (נהיגה ראשונה) - קרב בלימה צ'כי

גל חדש של חשמליות קטנות מסין מאיים על תעשיית הרכב האירופית, אבל בסקודה מאמינים שרכב פנאי חדש, קטן ומוזל מתוצרתה, יצליח לבלום לפחות חלק מהשיטפון. נהגנו בו

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במה נהגנו: סקודה אפיק

סקודה אפיק מתחרים: BYD אטו 2, קיה EV2, ליפמוטור B03X

BYD אטו 2, קיה EV2, ליפמוטור B03X מתי אצלנו: מחצית ראשונה של 2027

מחצית ראשונה של 2027 מחיר משוער: 150 אלף שקל

בעד: מראה, ביצועים, נוחות, התנהגות

מראה, ביצועים, נוחות, התנהגות נגד: איכות חומרים, מרווח מאחור, בידוד רעשים

בגדול: כולכם ודאי זוכרים שסקודה נכנסה לזירת החשמליות ב-2020 עם האניאק. ב-2024 הצטרף אליו אח קטן בשם אלרוק, ובאירופה שניהם זכו להצלחה נאה, בוודאי ביחס לכישלון חשמלי מתמשך של קונצרן האם פולקסווגן. את השנה שעברה סיים האלרוק במקום השני בטבלת המכירות של דגמים חשמליים באירופה, האניאק הוותיק התכבד במקום השישי.

ובשנה הנוכחית, שבה סקודה מככבת כמותג השני בגודלו באירופה, שניים אלה אחראים על קרוב לרבע מסך המסירות של המותג הצ'כי על ארסנל דגמיו. נתונים מרשימים בכל קנה מידה.

אבל ההצלחה הזו נתונה תחת איום, שכן נתח השוק של היצרנים הסינים באירופה כבר הגיע השנה ל-10%, ובדגמים החשמליים השיעור כמובן גבוה בהרבה. סיבה מצוינת לדאגה עבור היצרנים האירופים. ולקראת גל חדש של דגמים חשמליים קטנים ומוזלים שעושים את דרכם מסין למערב, מציגה סקודה את המענה שלה: רכב פנאי קטן וחשמלי בשם אפיק.

עיצוב ותא נוסעים: האפיק מציג את שפת העיצוב החדשה של סקודה. עם חזית אנכית, יחידות תאורה בצורת האות T, סבכת פסים בחזית שקצת מזכירה דגמים של ג'יפ. אלא שהניסיון לשוות לו מראה קשוח גובה מחיר - מקדם הגרר שלו אינו מרשים ועומד על 0.275. לא אידיאלי לטווח הנסיעה.

מבפנים הוא מזכיר חשמליות ותיקות יותר של היצרנית, עם לוח מחוונים דיגיטלי קטן ("5.3) ומסך מגע מצוין וגדול יחסית ("13), ברזולוציה גבוהה ועם תגובה מהירה. וכן, אנחנו יודעים שקראתם את זה כבר עשרות אם לא מאות פעמים אצלנו, אבל אין מנוס אלא להזכיר שתפעול מערכות באמצעות מסך מגע אינו חביב עלינו, בלשון המעטה. הוא מסיח את הדעת ומסיט את המבט מהכביש.

את עוצמת השמע מכוונים באמצעות החלקת אצבע על פס ייעודי. חשבנו שבקונצרן פולקסווגן הבינו זה מכבר שזה פתרון גרוע ומשמעותית פחות נוח מגלגלת פשוטה, ולכן ויתרו עליו בדגמי הקבוצה. נראה שטעינו. לפחות יש מתגים פיזיים לגישה מהירה לתפריטי מערכות בטיחות, מיזוג, מצבי הנהיגה ועוד. וכיום ראוי לציין לטובה גם את התפעול הפיזי והידידותי לפתחי המיזוג ולכיוון המראות. לא מובן מאליו.

בסקודה מתהדרים בשימוש נרחב בחומרים ממוחזרים, מה שמתבטא באיכות חומרים פשוטה (מדי) ובפלסטיקה קשיחה (מדי), אם כי ראוי לציין שלא מדובר כאן בעניין חריג בקטגוריה הרגישה מאוד למחיר. בשם החיסכון ויתרה היצרנית גם על כיוון גובה לחגורות הבטיחות ועל ידיות אחיזה בתקרה ליושבים מאחור, אך לא על כיוון גובה למושב הנוסע מלפנים.

ובסקודה כמו בסקודה, היצע תאי האחסון נדיב, והפעם גם ישנה אפשרות ל"ייצור עצמי" של אביזרי אחסון במדפסת תלת-מימד, באמצעות תוכניות שיפורסמו על-ידי היצרנית וכאלו שישותפו בין לקוחות באתר ייעודי. אהבנו.

מושב הנהג נוח ומציע תמיכה מצוינת, בעוד התנוחה גבוהה (ב-6 ס"מ לעומת הקאמיק) ומאפשרת ראות מצוינת לכל הכיוונים. מאחור המרווח מצומצם בהרבה, פועל יוצא של בסיס גלגלים צנוע (260 ס"מ). גם הרוחב מוגבל, אך מרווח הראש מוצלח בשל התקרה הגבוהה ותנאי השירות כוללים פתחי מיזוג, שקעי טעינה ותאורת קריאה.

לתא המטען נפח מפתיע של 475 ליטר, נתון טוב אפילו מזה של אחיו קארוק ואלרוק הגדולים יותר, אך הוא מושג באמצעות "בור" ענק מתחת לרצפת התא, כך שלא תוכלו להכניס פנימה בקלות עגלת ילדים ולצידה מזוודה למשל. גם גלגל חלופי לא בנמצא, אך יש תא אחסון מלפנים בנפח צנוע של 25 ליטר, לטובת כבל טעינה.

מנוע וביצועים: לבדומה לאחיו מבית, קופרה ראבל ופולקסווגן ID-פולו, לאפיק הנעה קדמית בשלוש רמות הספק: 116, 136 או 211 כ"ס. השתיים החלשות יותר משודכות לסוללת LFP צנועה מאוד בקיבולת 38.5 קוט"ש, המספיקה לטווח תיאורטי של 310 ק"מ בלבד - ולכן אנחנו מעריכים כי סיכויי הגעתן לישראל קלושים.

לגרסה החזקה סוללת NMC גדולה יותר עם 55 קוט"ש וטווח מוצהר של 441 ק"מ - והיא גם זו שבה נהגנו. הביצועים טובים עם 7.1 שניות בזינוק ל-100 קמ"ש, והתגובות מהירות מספיק לעקיפה מהירה או יציאה נמרצת מהמקום, ללא סחרור גלגלים האופייני לחלק מהחשמליות עם הנעה קדמית.

לבלימה הרגנרטיבית שלושה מצבים - מוגבר (B) שניתן לכייל בשתי רמות עוצמה, או מצב אוטומטי הניזון מנתוני הרדאר ומשנה את עוצמת ההאטה (והחזר האנרגיה) בהתאם לתנועה מלפנים. נחמד, אבל היינו שמחים גם למצב מוחלש המאפשר נהיגה משוחררת יותר. במפתיע, בגרסאות עם מנופי שליטה מההגה על עוצמת הרגנרציה יש מצב כזה. בשלב זה עדיין לא ברור מה יכללו המכוניות שיגיעו לישראל.

טעינה מהירה מתאפשרת בקצב של 105 קילוואט, עם הבטחה למילוי מ-10% ל-80% ב-24 דקות. את זה, וגם את טווח הנסיעה המעשי, נבדוק כאשר הרכב יגיע ארצה למבחן מקומי.

נוחות והתנהגות: למרות שימוש במתלה אחורי פשוט מסוג קורת מתח, נוחות הנסיעה טובה עם תחושה מוצקה ומרוסנת. מנגד, בידוד הרעשים פחות מרשים, וכבר במהירויות ביניים חודרים רעשי דרך לתא הנוסעים.

היכולת הדינמית טובה עם אחיזה גבוהה ותגובות צפויות. ובכלל, שילוב בין ביצועים טובים לממדים צנועים מייצר אופי קליל ומהנה. ולראשונה בחשמליות של סקודה, האפיק מצויד בארבעה בלמי דיסק שמספקים עוצמת נשיכה ראויה.

סיכום: סקודה אפיק הוא לא רכב נטול פשרות. חלקן סבירות - איכות החומרים ובידוד הרעשים - בהתחשב במיצוב ובתמחור הצפוי. אחרות כמו מרחב מחיה צנוע לנוסעים מאחור או הנדסת אנוש לא מרשימה, עלולות לאכזב את לקוחות המותג.

ועדיין, נראה שזהו אחד הדגמים היותר מוצלחים בקטגוריה הצעירה, עם נוחות נסיעה טובה והתנהגות כביש מוקפדת, ביצועים טובים, פתרונות פרקטיים ומראה נאה. אירופה הקלאסית, על כל המשתמע מכך. ואם גם יזכה לתג-מחיר תחרותי שיעמוד מתחת ל-150 אלף שקלים, יהיה לסקודה כלי משובח להתמודדות עם שטף הדגמים הסיניים. בואו נראה.

מנוע: חשמלי

חשמלי מצבר: 55 קוט"ש

55 קוט"ש הספק / מומנט: 211 כ"ס / 29.5 קג"מ

211 כ"ס / 29.5 קג"מ הנעה: קדמית

קדמית אורך: 417.1 ס"מ

417.1 ס"מ רוחב: 179.8 ס"מ

179.8 ס"מ גובה: 158.1 ס"מ

158.1 ס"מ בסיס גלגלים: 260.1 ס"מ

260.1 ס"מ משקל: 1,543 ק"ג

1,543 ק"ג נפח תא מטען אחורי/קדמי: 25/475 ליטר

25/475 ליטר 100-0 קמ"ש: 7.1 שניות

7.1 שניות מהירות מרבית: 160 קמ"ש

160 קמ"ש כריות אוויר: 7

7 דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחן

טרם נבחן מחיר משוער: 150 אלף שקל

הכתב היה אורח חברת סקודה