יונדאי חשפה טוסון קצר, אך תנחית אותו אצלנו רק בעוד כשנה

רגע אחרי הארוך, מגיע הקצר: בסיס גלגלים ואורך כללי צנועים יותר, בעיקר לשוק האירופי וגם בדרך אלינו. וגם גרסה היברידית-נטענת עם טווח חשמלי תיאורטי של 81 ק"מ. ומה עוד חדש?

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יונדאי חשפה בסוף השבוע את שתי גרסאות הטוסון: קצרה בעיקר לשוק האירופי, ארוכה בעיקר לקוריאה וארה"ב. לישראל מגיעות כיום שתיהן, וסביר כי המצב יוצא הדופן, ששוכפל בשנים האחרונות גם לתאום מהקונצרן, קיה ספורטאז', צפוי להימשך גם בדור החדש. הגרסאות השונות גם מגיעות ממפעלים שונים: הקצר מצ'כיה, הארוך מדרום קוריאה.

הדור החדש של הטוסון ישווק באירופה כבר השנה בשתי הגרסאות, אך לישראל הוא צפוי להגיע רק בעוד כשנה, כך לפי היבואנית.

על הארוך החדש כבר דיווחנו לכם לפני מספר שבועות, והקצר ממשיך את קו העיצוב הדרמטי במיוחד שהיה ייחודי גם קודם, והפך זוויתי ופוטוריסטי עוד יותר. עם שפע קווי מתאר שונים לאורכו ורוחבו של המרכב והמנעות בולטת מקווים רכים ומעוגלים המאפיינים את תעשיית הרכב (ובעיקר שטפון הדגמים מסין) בעידן החשמלי והמרדף אחר טווח נסיעה גדול ככל הניתן.

לגרסה הקצרה בסיס גלגלים של 272 ס"מ, ארבעה ס"מ יותר מהדור היוצא, שישה פחות מהגרסה הארוכה החדשה. האורך הכללי צמח ב-3.5 ס"מ ל-456 ס"מ (קצר מהגרסה הארוכה ב-14 ס"מ), שניים לטובת הגנה טובה יותר על הולכי רגל, כך הקוריאנים. הרוחב צמח ב-3.5 ס"מ מהעבר (190 ס"מ, 5 מ"מ פחות מהארוכה). גובהו 167 ס"מ, 1.5 ס"מ פחות מהארוכה. נפח תא המטען עומד על 695 ליטר, 75 ליטר נוספים לעומת הדגם המוחלף.

יונדאי תציע את הטוסון הקצר – באירופה לפחות – בשלוש גרסאות המבוססות על מנוע ה-1.6 ליטר טורבו-בנזין הוותיק של היצרנית. גרסת בסיס ללא סיוע חשמלי עם 150 כ"ס ותיבת הילוכים ידנית (6 הילוכים) או רובוטית כפולת-מצמד (7 הילוכים), והנעה קדמית בלבד. היא מאיצה מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 9.9 שניות.

מעליה תהיה גרסה היברידית עם מנוע חשמלי נוסף ו-245 כ"ס, לצד סוללת 1.49 קוט"ש לטובת חסכון קל בדלק ויכולת נסיעה חשמלית לטווח זעום, בעיקר בגלישה ומהירות נמוכה מאוד. לזו תיבת 6 הילוכים אוטומטית והנעה קדמית או כפולה - עם האחרונה היא מאיצה ל-100 בתוך 8.3 שניות.

בפסגת ההיצע תהיה ההיברידית-נטענת עם סוללת 17.1 קוט"ש ומנוע חשמלי חזק יותר, שיחד עם הבנזין יפיק 292 כ"ס. גרסה זו ניתן להטעין גם משקע (רק מעמדת AC רגילה, ובקצב איטי של 7.2 קוט"ש), לטובת טווח חשמלי תיאורטי של עד 81 ק"מ. היא תשווק עם הנעה קדמית או כפולה שתאיץ מעמידה ל-100 קמ"ש בתוך 7.9 שניות. נתוני ביצועים, תצרוכת דלק וטווח של כלל הגרסאות עדיין לא פורסמו.

הטוסון החדש יציע יותר אבזור בטיחות ונוחות מבעבר. גולת הכותרת בתחום הראשון היא מערכת נהיגה אוטונומית בכביש בינעירוני, שתתבסס על מערכת הניווט כדי לזהות עיקולים וצמתים ותאט בהתאם, סיוע בהיגוי, האצה ובלימה בהתאם לתנאי הדרך ולשילוט בכביש. היא דורשת עדיין מעורבות של הנהג ולא צפויה לפעול בכבישים עירוניים.

מלבד זאת נוספו, בין היתר, תצוגת שטח בגרסאות הנעה כפולה לזיהוי קל יותר של מכשולים בשביל, כמו גם מערכת אוטונומית שתיסע בשבילכם לאחור עד 50 מטר לפי הנתיב המדויק בו נסעתם קדימה, כדי לסייע אם נכנסתם לכביש צר ללא מוצא למשל או במגרש חניה.

בתחום הנוחות יש כעת מערכת מולטימדיה עם מסך גדול מבעבר ("12.9 בבסיס, "17 אופציונלי) עם מערכת הפעלה אנדרואיד ותפעול בפקודות קוליות, בסיוע מערכת בינה מלאכותית ובחיבור רציף לאינטרנט לאיתור מידע כללי והנחיות ניווט. יש גם יישומון לנייד שמאפשר את פתיחת ונעילת הרכב ושמשה קדמית דוחה עד 60% מאנרגיית השמש, כדי לצמצם את התחממות תא הנוסעים והפחתת הצורך בשימוש במזגן.

הטוסון יוצע במספר רמות גימור, שיובדלו בין היתר במידת החישוקים (בין "17 ל-"20), עם צמיגים ברוחב 215 מ"מ בבסיס ו-235 מ"מ בשאר הגרסאות. תוכלו גם לבחור בין 11 גוונים למרכב, מהם חמישה חדשים לדגם (כולל שני גווני מט), בעוד בתא הנוסעים יוצעו גווני שחור, כחול-אפור ושזיף, עם ריפודי בד ועור. עוד פרטים על הטוסון החדש צפויים להתפרסם בתערוכת פאריז בהמשך החודש, אז יערוך הופעת בכורה עולמית.