בקרוב באולמות: הדגמים החדשים שבדרך

חשמליות קטנות מתוצרת סין, דורות חדשים ללהיטים ותיקים של מאזדה וקיה, דגמי ספורט (חשמליים, כמובן) של ג'נסיס ומרצדס ואפילו טנדר ראשון עם הנעה היברידית-נטענת: אלו המכוניות שינחתו בקרוב בישראל

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התקופה שמתחילה ב"אחרי החגים" ומסתיימת בסוף השנה הלועזית נחשבת לעונת שיא בשוק הרכב, עם עשרות השקות של דגמים חדשים וצרכנים שנוהרים לאולמות כדי להזמין את המכוניות שיעלו על הכביש בינואר ויזכו לתואר רב המשמעות – גם אם הפחות רלוונטי למחיר כיום - "מודל 2027". אלה הדגמים שכדאי לקחת בחשבון.

קומפקטי ומשפחתי: החשמל הגיע

פחות או יותר כל סגמנט בשוק הרכב התחשמל כבר, עם דגמים שנותנים פייט לבנזין או מחסלים את הדיזל. חוץ מקטגוריה אחת - מכוניות קטנות, עירוניות, זולות יחסית, צנועות ממדים, כאלה שמיועדות לסטודנט ממשפחה מבוססת, או למשפחה צעירה, או סתם כרכב שני כי אתם צריכים כזה. יש גם בהן חשמליות מבית דונגפנג, ליפמוטור ו-BYD, והן כאן לא מעט זמן, אבל זה פחות עבד. טווח נסיעה קטן מדי ומחסור בעמדה ליד הבית הם שני המינוסים העיקריים שמונעים הצלחה, אבל יש עוד. אלה שיגיעו כעת, ינסו לשנות את המצב.

ראשונה לנחות כאן כבר ממש בימים אלה היא איון UT, עם בסיס גלגלים מאוד מרשים בקטגוריה (275 ס"מ) שלא נופל ממשפחתיות של ממש. אז יש הבטחה למרווח נדיב לנוסעים מאחור וזה כבר טוב. קצת אחריה תגיע ג'ילי E2 המסקרנת, המכונית הנמכרת ביותר בשוק הרכב הסיני, הגדול בעולם.

רוצים משהו עם יותר סטייל? ניו תנחית כאן את הפיירפליי שנראית מצוין, ועשויה בעתיד להחזיר את תחנות החלפת הסוללות שנעלמו מחיינו עם קריסתו המהדהדת של מיזם בטר פלייס השאפתני. אם אלה אכן ייפתחו בישראל כמובטח, ניו צפויה ליהנות מייחודיות שתעניק לה יתרון רב משמעות בקטגוריה הצפופה הזו.

עוד בסגמנט הקטנות, אבל לא רק עם חשמל - BYD דולפין G תהיה מכונית סופר מיני ראשונה בשוק עם הנעה היברידית נטענת, על בסיס האטו 2, רק עם תג מחיר נמוך יותר. ליפמוטור תחל לשווק כאן את ה-B05, משפחתית קומפקטית שמציבה את הכוונת על הקטגוריה האירופית מטבעה של פולקסווגן גולף ופיג'ו 308. כמרבית דגמי המותג, גם היא תציע אפשרות בחירה בין הנעה חשמלית להיברידית-נטענת, עם מנוע בנזין כמאריך טווח.

לקטגוריה משפחתית גבוהה ויקרה יותר, שם מככבות טסלה מודל 3 ואקספנג P7, תצטרף מאזדה 6e שתגיע כיורשת חשמלית לסדאן הוותיקה. ממש מאזדה היא לא, שכן את הפלטפורמה ומערכת ההנעה מספקת לה צ'אנגן הסינית.

רכבי פנאי: שמות חדשים ומוכרים

הקטגוריה המבוקשת ביותר בשוק הרכב היא בהתאם גם העמוסה ביותר בהשקות של דגמים חדשים לגמרי. כמו למשל ליפמוטור B03X צנוע המידות. רכב פנאי עירוני-חשמלי עם שם מסובך למדי, שינסה לנגוס בנתח השוק של BYD אטו 2 המצליח. באירופה הוא נמכר במחיר כניסה צנוע של 25 אלף אירו. אצלנו התמחור יהיה גבוה יותר אבל מותר לצפות למחיר כניסה אטרקטיבי.

אל ההצלחה האדירה של קונצרן צ'רי בישראל יצטרף בסוף השנה אומודה 4, רכב פנאי היברידי ואח לג'אקו 5 הסופר פופולארי, שגם יהיה הדגם הזול ביותר של המותג. בגזרה המעט יותר יקרה נפגוש בשבועות הקרובים בלפאס - מותג נוסף לצ'רי שמתבסס על הפלטפורמות ויחידות ההנעה המאוד מוכרות של יצרן הענק עם מרכב מסוגנן יותר, כיול מערכות שונה ונגיעות יוקרתיות שאמורות להצדיק תג-מחיר גבוה יחסית. בשלב ראשון ישווקו כאן שני רכבי פנאי בשם L6 ו-L8, ובהמשך צפוי להצטרף אליהם גם ה-L4 הקטן יותר. ההתרחבות הסינית בבית היבואנית תימשך עם אקספנג L03, דגם חשמלי מוזל שיהיה קטן מה-G6 וראשון של המותג עם תג מחיר נמוך מ-200 אלף שקל.

ג'ילי מונג'ארו ודונגפנג היוג' הם שני רכבי פנאי גדולים יותר עם שם לא פשוט, שישווקו עם הנעה היברידית-נטענת וירחיבו את ההיצע המצומצם יחסית של שני המותגים. בגזרת BYD נפגוש כאן את האטו 8, רכב פנאי היברידי נטען עם שבעה מקומות ישיבה, שינסה להתחרות בלהיטים כמו ג'אקו 8 ו-MG S9. היבואנית תתחיל לשווק גם את תת-המותג דנזה, עם רכב הפנאי בעל יומרות השטח B5, שבסין נמכר תחת המותג פאנג צ'אנג באו.

אם אתם משתייכים למחצית מהלקוחות בישראל שעדיין מעדיפים רכב שלא מגיע מסין, גם כאן יש כמה בשורות. בגזרת החשמל, סקודה אלרוק מצטרף בימים אלו לשוק אחרי המתנה ארוכה, ואחרי שזכה להצלחה נאה באירופה. מאזדה תנחית את ה-CX-6e, שכמו אחותו ה-6e מבוסס גם הוא על פלטפורמה ומכלולים של צ'אנגן הסינית, ולמעשה יהיה אח לדיפאל S07 המוכר.

קיה תתחיל לשווק את ה-EV5, אח חשמלי לספורטאז' עם ביצועים פושרים ביחס לעולמות החשמל (הנעה קדמית ו-218 כ"ס), אבל עם טווח נדיב יחסית שמגיע ל-530 ק"מ. מעדיפים בנזין? הדור החדש לסלטוס יגיע אף הוא לישראל, בממדים גדולים מאלו של קודמו והפעם גם עם הנעה היברידית.

משלים את הרשימה הונדה CR-V, גם הוא היברידי, דור שישי לאחד מרכבי הפנאי המצליחים בעולם, שהוצג כבר לפני ארבע שנים אך עד כה לא זכה לעלות ארצה.

ספורט ויוקרה: זרם חזק

מרצדס תפתח את השנה העברית (ותסיים את האזרחית) עם שלושה דגמים חשמליים חשובים: דור חדש ל-GLA, רכב הפנאי הכבר-לא-כל-כך קטן, מהדורה חשמלית ל-C קלאס - שלאורך שנים ארוכות היתה רבת המכר של החברה - ודור חדש ל-AMG GT עם הנעה חשמלית וביצועי-על. השתיים האחרונות יוצעו בהמשך גם בבנזין, השלישית בספק.

גם לקסוס תרחיב את היצע החשמליות שלה, עם דור חדש ל-ES הסאלונית שהוצג כבר לפני שנה וחצי, ויציע, כמקובל אצל היצרנית, ביצועים צנועים יחסית - אך עם הבטחה לאיכויות נסיעה גבוהות. וולוו תתחיל לשווק את ה-EX60, יורש חשמלי ל-XC60 המצליח; ואילו אודי תנחית בסוף השנה את ה-Q9, רכב פנאי ענק ולחלוטין לא חשמלי, שיתחרה במפלצות כמו ב.מ.וו X7 ומרצדס GLS.

אחרי קרוב לשנתיים שבהן לא מכרה כאן מכוניות חדשות, DS הצרפתית מתכננת קאמבק עם שלושה דגמים שיכנסו לאולם התצוגה המקומי. ה-N°4 המשפחתית תחזור אחרי עדכון, ולצידה יופיעו ה-N°7 - מהדורה יוקרתית לפיג'ו 3008 - וגם סדאן חשמלית שמקבלת את הכינוי N°8 ומבטיחה טווח נקי מזיהום של 750 ק"מ.

ועוד שניים לסיום: ג'נסיס תשיק בישראל את ה-GV60 מאגמה, מכונית ראשונה לחטיבת הספורט של מותג היוקרה הצעיר, שתתחרה בדגמים החשמליים של חטיבת M בב.מ.וו ו-AMG במרצדס. דנזה, חטיבת היוקרה של BYD הסינית, תתחיל לשווק את ה-Z9 GT - חשמלית סאלון גדולה בתצורת שוטינג-ברייק, עם הספק של יותר מ-1,100 כ"ס וכוונת על לא אחרת מאשר פורשה טייקן.

טנדרים ומסחריות: הסינים באים

בשבועות הקרובים ינחתו בישראל שני טנדרים חדשים מסין, שינסו לערער על ההגמוניה רבת השנים של טויוטה ואיסוזו. מקסוס T60 יגיע בדור חדש, עדיין עם מנוע דיזל, בעוד BYD שארק יציע לראשונה בקטגוריה הנעה היברידית נטענת.

קיה תתחיל לשווק את ה-PV5, מסחרית חשמלית ייחודית שתציע גם אופציה מסקרנת לשבעה מקומות ישיבה, במטרה לפנות גם לבעלי המשפחות הגדולות.

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