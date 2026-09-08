אופל קורסה: סופר-מיני עם נוכחות

הסופר-מיני של אופל מציגה עיצוב בולט, אבזור עשיר ומערכת הנעה חדשה וחסכונית. בדקנו מה היא מציעה למי שמחפש מכונית קטנה, אבל לא רוצה להסתפק בבחירה שגרתית

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מכוניות סופר-מיני נולדו קודם כל כדי להיות שימושיות. הן קטנות מספיק כדי להסתדר בקלות בעיר, נוחות לחניה וחסכוניות יחסית, ולכן הן מתאימות במיוחד כרכב ראשון או כמעבר ראשון למכונית חדשה. אלא שהיום, עבור לא מעט נהגים, זה כבר לא מספיק: גם מכונית קטנה צריכה להיראות טוב, להרגיש מודרנית ולהציע קצת יותר אופי.

בסרטון שלפניכם בדקנו איך כל המרכיבים האלה מתחברים, ומה הופך את הקורסה החדשה לאופציה מעניינת דווקא למי שמחפש מכונית קטנה עם קצת יותר נוכחות.