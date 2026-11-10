בכל תצורה ועם כל סוג הנעה: בליץ הדגמים של ב.מ.וו בישראל

יצרנית היוקרה השיקה בישראל שורת דגמים חדשים ומסקרנים לכל ייעוד. על בנזין, על חשמל ועם שניהם גם יחד. כל הפרטים בפנים

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זמן להתחדש: אולם התצוגה של ב.מ.וו התחדש היום (ג') בשלושה דגמים חדשים, במגוון גרסאות ועם כמעט כל מערכת הנעה אפשרית. כבר כעת ניתן להזמין אך מסירות יחלו רק ברבעון הראשון של 2027, עם הפנים לשנה נוספת של מעמד מותג היוקרה הנמכר בישראל.

ראוי להזכיר כי כל הגרסאות החשמליות מצוידות במתח עבודה גבוה (800V) המאפשר טעינה אולטרה מהירה, וכל הדגמים כוללים את סביבת הנהג החדשה של היצרנית. עם מסך מגע גדול ("17.9) השולט בתפעול כלל מערכות הרכב וצג שנמתח לכל רוחב השמשה הקדמית לטובת מגוון נתונים בהתאמה אישית.

בכל הנעה: ראשית ה-X5 החדש, דור חמישי בשושלת מייסד קטגוריית הפנאי יוקרה, שישווק כאן עם אפשרות בחירה בין ארבע מערכות הנעה. יש בנזין מוגדש (400 כ"ס, 650 אלף שקל) וטורבו-דיזל (313 כ"ס, 670 אלף שקל), שניהם בנפח 3.0 ליטר עם 6 צילינדרים, סיוע היברידי מתון (48V), תיבת 8 הילוכים אוטומטית והנעה כפולה.

תוצע גם גרסה היברידית-נטענת על בסיס מנוע הבנזין בתוספת מנוע חשמלי ובשתי רמות הספק: 489 כ"ס ב-50e (החל מ-675 אלף שקל) או 612 כ"ס ב-M60e (ב-860 אלף שקל). סוללה בקיבולת דומה (26.5 קוט"ש) מאפשרת קצת יותר מ-100 ק"מ נקיים מזיהום.

הגרסה החשמלית מכונה iX5, עם 578 כ"ס משני מנועים וסוללה בקיבולת עצומה של 141 קוט"ש, האמורה לאפשר טווח נסיעה של עד 845 ק"מ, כמעט 150 יותר מה-iX המוחלף. הטעינה אולטרה מהירה (460 קילוואט) ומילוי מ-10% ל-80% אורך 21 דקות.

כבסיס ממשיכה לשמש פלטפורמת CLAR מה-X5 היוצא, אבל עם ממדים גדולים יותר ותוספת 6 ס"מ לאורך ולבסיס הגלגלים (499.5 ו-303.5 ס"מ בהתאמה), אבל למרות זאת אין אופציה לשורת מושבים שלישית כמו בדגם היוצא. תא המטען כעת גדל במעט: 655 ליטר בכל הגרסאות (5+) למעט ההיברידי נטען עם 525 ליטר (25+), בעוד לגרסה החשמלית יש גם תא נוסף וצנוע (53 ליטר) מתחת למכסה הקדמי הענק.

עוד נציין כי כל הגרסאות, למעט ההיברידית-נטענת הבסיסית, מצוידות במתלי אוויר אדפטיביים והיגוי אחורי אקטיבי (3.2 מעלות) שמצמצם את קוטר הסיבוב ב-80 ס"מ.

חשמל או בנזין: דור שמיני למכונית הנמכרת ביותר של ב.מ.וו יוצע לראשונה עם הנעה חשמלית. ה-i3 נשען על פלטפורמת ניאו קלאסה (Neue Klasse) הייעודית לחשמל, עם מחשב ניהול חדש (מכונה Heart of Joy) שאחראי לניטור, עיבוד וניהול המערכות המכניות והאלקטרוניות.

בשלב ראשון יגיעו שתי גרסאות הנעה כפולה, עם 374 כ"ס ב-40 (החל מ-370 אלף שקל), סוללת 82.8 קוט"ש וטווח תיאורטי של כ-700 ק"מ, או עם 469 כ"ס ב-50 (החל מ-435 אלף שקל) וסוללת 108.7 קוט"ש המאפשרת טווח תיאורטי של עד 905 ק"מ, הגדול ביותר לרכב חשמלי המשווק כאן כיום. טעינה אולטרה-מהירה (300 קילוואט לסוללה הקטנה, 400 לגדולה) ומילוי מ-10% ל-80% בקצת יותר מ-20 דקות.

מי שיתקשה להתחבר לשקע יכול לקבל את סדרה 3 גם עם מנועי בנזין מוגדשים שעברו בירושה מהדור הקודם, בתוספת מערכת היברידית מתונה (48V). לגרסאות הבסיס 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר בשתי רמות הספק: 156 כ"ס ב-318 (החל מ-340 אלף שקל) או 211 כ"ס ב-320 (ב-400 אלף שקל) בעוד לגרסת 350M הבכירה 6 צילינדרים בנפח 3.0 ליטר, עם 443 כ"ס (ב-520 אלף שקל).

בכל המקרים עם תיבת 8 הילוכים אוטומטית והנעה אחורית במנוע הקטן, כפולה עם דיפרנציאל מוגבל החלקה מאחור ואפשרות לניתוק ההנעה לגלגלים הקדמיים (לטובת הנעה אחורית) בגרסה הבכירה. זו האחרונה כוללת גם בולמי זעזועים אדפטיביים כציוד תקני.

רק חשמל: דור שלישי לפנאי-קופה יוצע רק עם הנעה חשמלית ובשם iX4. מערכות ההנעה (כפולה) בו זהות ל-iX3, אבל טווח הנסיעה גדול במעט הודות למקדם גרר נמוך יותר (0.23 לעומת 0.24).

לגרסת 40 הבסיסית (החל מ-470 אלף שקל) יש 374 כ"ס, בעוד סוללת 82.6 קוט"ש מאפשרת תיאורטית כ-600 ק"מ. יש גם גרסת 469 כ"ס וסוללת 108.7 קוט"ש, עם טווח תיאורטי של 826 ק"מ בגרסת 50 (מ-540 אלף שקל). הטעינה אולטרה-מהירה (300 קילוואט לסוללה קטנה, 400 קילוואט לגדולה) ומ-10% ל-80% אורכת 21 דקות.