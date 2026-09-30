כמו חשמלית, אבל על בנזין: ב.מ.וו הציגה סדרה 3 חדשה

עם מראה דומה ל-i3 החשמלית אבל על בסיס פלטפורמה ותיקה ועם מנועי בנזין מוכרים, סדרה 3 החדשה יוצאת לאור בפעם השמינית. כל הפרטים, וגם מתי היא צפויה לנחות כאן, בפנים

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בקצרה:

ב.מ.וו חשפה סדרה 3 חדשה

בינתיים רק עם מנועי בנזין

שיווק מקומי בתחילת השנה

בתצורה קלאסית: ב.מ.וו חשפה רשמית סדרה 3 חדשה, דור שמיני בשושלת למכונית הנמכרת ביותר של היצרנית הבווארית שהוצגה לראשונה לפני 50 שנה. אלינו היא צפויה להגיע בתחילת 2027.

הדור החדש (מכונה G50) מציג מראה כמעט זהה ל-i3 החשמלית, עם שינויים קלים בלבד, למרות שהיא מבוססת על פלטפורמת CLAR מסדרה 3 היוצאת (G20). בהשוואה לה היא ארוכה ב-5 ס"מ (476.5 ס"מ) רחבה ב-2.5 ס"מ (185 ס"מ) גבוהה ב-1.5 ס"מ (145.5 ס"מ) ועם בסיס גלגלים ארוך בסנטימטר (286 ס"מ). במפתיע, למרות הגידול תא המטען דווקא קטן ב-30 ליטר (450 ליטר).

סביבת הנהג זהה עם מסך מגע מרכזי ("17.9) האחראי על תפעול כלל המערכות, ללא מתגים כלל. צג גדול הפרוס לרוחב החלק התחתון של השמשה הקדמית - בדומה לפתרון המצוין שפגשנו לראשונה ב-iX3 מעניק מידע לפי בחירת הנהג. גם כאן בוחרת ב.מ.וו להציב גלגל הגה מאוד מקורי, עם מנופי שליטה ידנית בהילוכים מאחוריו.

רק בנזין: בשלב ראשון היא תוצע עם שני מנועי בנזין מוגדשים שעברו בירושה מהדור היוצא, בתוספת מערכת היברידית קלה (48V). בעתיד יוצעו גם גרסאות היברידיות-נטענות, אם כי עוד לא ברור האם יוצעו מנועי דיזל כבעבר.

לגרסאות הבסיס 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר ובשתי רמות הספק, עם 156 ב-318 ו-211 כ"ס ב-320 (27+), עם תיבת 8 הילוכים אוטומטית והנעה אחורית. ל-350M הבכירה מנוע 6 צילינדרים בנפח 3.0 ליטר עם 443 כ"ס (69+), הנעה כפולה ודיפרנציאל מוגבל החלקה מאחור.

תוספת הכוח מאפשרת לה לזנק ל-100 קמ"ש ב-4.1 שניות, 0.3 שניות פחות מה-340M היוצאת. בדומה ל-M3, גם כאן יהיה מצב 'דריפט' עם ניתוק ההנעה לפנים לטובת הנעה אחורית בלבד, לראשונה בסדרה 3.

לדברי היצרנית, היכולת הדינמית שופרה הודות לשינויים בגיאומטריית המתלים עם סרנים רחבים יותר. ב.מ.וו תציע לבחירה מערכת מתלים רגילה או בעלת בולמים אדפטיביים עם שני מצבי כיול מוגדרים מראש – "רגיל" לנוחות או ספורטיביים המכונים "M" שיהיו ציוד תקני בגרסה הבכירה. מערכת ההגה היא כעת בעלת יחס תגבור משתנה ותהיה גם אופציה לצמיגי ספורט דביקים (245/35 מלפנים ו-275/30 מאחור) על חישוקי "20.

מה אנחנו חושבים: סדרה 3 החדשה מביאה שינוי משמעותי מבחינה עיצובית, ולטעמנו נאה ומרשימה בהרבה מקודמותיה בשושלת שלא הבריקו מבחינה זו. מהצד המכאני היא שומרת על דמיון לדור היוצא, עם הבטחה לשדרוגים קלים שאמורים לשמור אותה רלוונטית מול המתחרות ההיסטוריות - מרצדס C קלאס ואודי A5.

אלא שצפוי לה אתגר משמעותי בהרבה מכל הדורות שקדמו לה, שכן היא נדרשת להתמודד גם מול מספר גדול משמעותית של אלטרנטיבות, גם באולם התצוגה של היצרנית עצמה, וכמובן מול הסינים.