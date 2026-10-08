עם חשמל ומרכב מסוגנן: ב.מ.וו הציגה iX4, אצלנו בתחילת 2027

יהיה דגם חשמלי שלישי של ב.מ.וו על בסיס פלטפורמה ייעודית, עם מראה דינמי ומקדם גרר נמוך מ-iX3 עליו הוא מבוסס. כל מה שצריך לדעת

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בקצרה:

ב.מ.וו חשפה את ה-iX4, גרסת קופה ל-iX3

עם אותן מערכות הנעה, אבל טווח גדול במעט

צפוי לנחות כאן בתחילת השנה הבאה

דופק הופעה: ב.מ.וו חשפה את ה-iX4, גרסת כמו-קופה ל-iX3 ודגם שלישי של היצרנית על בסיס פלטפורמת ניאו-קלאסה (Neue Klasse) הייעודית לחשמל. לישראל הוא צפוי להגיע בתחילת שנה הבאה.

מלפנים הוא נראה אמנם כמו שכפול של ה-iX3, אך הגג המשתפל לאחור (פחות 4 ס"מ בגובה) ומסיט האוויר שנוסף בקצה תא המטען, מעניקים לו מקדם גרר מעט נמוך יותר (0.23 לעומת 0.24). כמו החרטום, גם סביבת הנהג נותרה זהה עם מסך מגע גדול ("17.9) השולט במערכות הרכב השונות, ומסך צר נוסף מתחת לכל רוחב השמשה הקדמית עליו ניתן להציג מידע נדרש. כמו ב-iX3, גם כאן יש חלון שמש ללא כל מנגנון אטימה.

הנעה מוכרת: מערכות ההנעה זהות ל-iX3, בכל המקרים עם צמד מנועים חשמליים ובשלוש רמות הספק: 374 כ"ס ב-40, 469 כ"ס ב-50 ו-612 כ"ס ב-M60, הגרסה החזקה מכולן - תוצע מעתה גם ב-iX3 - עם זינוק מעמידה ל-100 קמ"ש ב-3.9 שניות. גרסת הביצועים משלבת דיפרנציאל מוגבל החלקה במנוע האחורי, זוכה לכיול מתלים נוקשה יותר, עם בולמי זעזועים אדפטיביים והגה בכיול שונה.

לגרסת 40 סוללת 82.6 קוט"ש שמאפשרת טווח נסיעה תיאורטי של 638 ק"מ, בעוד לגרסאות הבכירות סוללת 108.7 קוט"ש וטווח רשמי של 828 ק"מ ל-50 ו-777 ק"מ ל-M60, בכל המקרים כ-20 ק"מ יותר מהגרסאות המקבילות של ה-iX3.

שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה-מהירה (300 קילוואט לסוללה קטנה, 400 קילוואט לגדולה) ומילוי מ-10% ל-80% ב-21 דקות.

מה אנחנו חושבים: אחרי שנים רבות בהן העדיפה ב.מ.וו להסב פלטפורמות בנזין לחשמל במטרה לחסוך בהוצאות הנדרשות לפיתוח פלטפורמה ייעודית, החלטה שגרמה לפיגור טכנולוגי מול מתחרותיה הישירות, החליטו הגרמנים לבחור בכל זאת בגישה הנכונה, והיחידה שתעניק להם איכויות ויכולות גבוהות יותר, הודות לבסיס מודרני ומתקדם.

העניין הוא, שכמו רבות ממתחרותיה האירופיות, כרגע השאלה היא איזה יתרון מעניקות יצרניות היוקרה הגרמניות על מותגים סיניים שחיסלו תוך זמן קצר את הפיגור הטכנולוגי שלהן, וכעת מציגות אפילו יתרונות לא מעטים, ובמחיר נמוך יותר. חוזקו של המותג הבווארי עומד כאן למבחן של ממש.