חשיפות נוספות מתערוכת האופנועים במילאנו

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על האפס: יצרנית האופנועים החשמליים Zero (זירו) הציגה את פרויקט ונטורה (Project Ventura), סופרמוטו חשמלי חדש שמכוון לרוכבים צעירים. היצרנית הייחודית מבטיחה הספק מרבי של כ-27 כ״ס, מהירות מרבית של 130 קמ"ש וטווח מוערך של כ-150 ק״מ. השלדה מתגלגלת על חישוקי "17 ומתוכננת גם להרכבת נוסע, עם ABS וקישוריות לטלפון כחלק מהחבילה.

תערוכת מילאנו:

מטען AC מובנה אמור לאפשר שימוש גם בעמדות טעינה ציבוריות, אך קיבולת הסוללה וזמן הטעינה עדיין לא נחשפו. גרסת הכביש צפויה בקיץ 2027, עם מחיר התחלתי מתוכנן הנמוך מ-8,000 ליש״ט בבריטניה. התגובה המיידית של מנוע חשמלי והאופי של סופרמוטו נשמעים כמו שידוך מוצלח. עכשיו מחכים לנתונים המלאים ולמפגש עם האספלט.

מרחיבים אופקים: בנדה הסינית ממשיכה להרחיב את המשפחה ומציגה בתערוכת מילאנו שלושה דגמים שלוקחים את היצרנית, המזוהה בעיקר עם קרוזרים, לכיוונים חדשים - וינסטר 700 לכביש, X 700 בסגנון סקרמבלר ו-700 קפרה, אדוונצ׳ר ראשון לחברה. כפי שאתם מניחים ובצדק, שלושתם מבוססים על אותה יחידת הנעה - V-טווין בזווית של 65 מעלות ובנפח 692 סמ״ק, קירור נוזל, 72 כ״ס ב-9,000 סל״ד ו-6.9 קג״מ ב-6,500 סל״ד, עם תיבת שישה הילוכים.

הווינסטר וה-X חולקים שלדת עריסה כפולה, זרוע אחורית חד־צדית מאלומיניום, מכל דלק בנפח 15 ליטר וצמד מפלטים שמטפסים אל מתחת למושב המורכב. לשניהם מזלג הפוך עם מהלך של 135 מ״מ ובולם אחורי עם מהלך של 120 מ״מ, לצד מסך TFT רוחבי וצר ושקעי USB-A ו-USB-C.

הווינסטר מקבל גלגל קדמי בקוטר "17 ומראות בקצות הכידון. ה-X עולה ל-"19 ומוסיף כנף גבוהה, מיגון גחון, מגיני ידיים, משקף מוגדל וסבל על מכל הדלק, מושב גבוה ב-35 מ״מ (865 מ״מ) ומשקל שמטפס מ-195 ל-200 ק״ג. בגדי השטח כבר שם, אבל מהלכי המתלים מציעים לשמור על ציפיות מתונות.

מי שלוקח את הכיוון הזה רחוק יותר הוא הקפרה 700, שפותח לדברי בנדה במיוחד עבור אירופה, בשיתוף צוות העיצוב האירופי ומהנדסי החברה בסין. כאן כבר יש שלדת מסבך צינורות מפלדה, זרוע אלומיניום, גלגלי "21 מלפנים ו-"18 מאחור, ומהלכי מתלים של 230 ו-220 מ״מ בהתאמה. שני המתלים מאפשרים כיוון שיכוך כיווץ והחזרה.

הקפרה מוסיף מצערת אלקטרונית, מצמד מחליק, בלמי ברמבו, ABS ובקרת אחיזה. העיצוב כולל מפלט כפול גבוה, מגיני מנוע, פנסי ערפל משולבים וסבל מעל מכל הדלק, ובתא הרוכב נמצא מסך TFT אנכי. גובה המושב עומד על 850 מ״מ, מכל הדלק מכיל 18 ליטר והמשקל הרטוב הוא 220 ק״ג. למרות מידות הגלגלים ומהלכי המתלים, בבנדה מגדירים אותו כאדוונצ׳ר עם דגש על הכביש.

הגמל חוזר: מוטו מוריני הגיעה לתערוכת מילאנו עם שני שמות שנשלפו מהארכיון: קאמל וקוגוארו. הראשון מחזיר לחיים את השם המזוהה עם אופנועי המותג שהתחרו בפריז דקאר בשנות ה-80, השני חוזר לנוסחת השימושיות של דגמי ה-350 וה-500 מסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90. נוסטלגיה יש, עכשיו לתוכן שמתחת לפלסטיקה.

החידוש המרכזי הוא הקאמל 670, המצויד במנוע טווין מקבילי חדש בנפח 670 סמ"ק ובהספק מרבי של 82 כ"ס. לפי מוטו מוריני, זהו מנוע הטווין המקבילי הראשון שפיתח הצוות הטכני שלה במלואו בתוך החברה. סביבו מוצגת חבילה עם גלגל קדמי בקוטר "21, מתלים ארוכי מהלך וגיאומטריה המכוונת לרכיבת שטח. נתוני משקל, מהלכי מתלים ומפרט מלא עדיין אינם מופיעים בפרטים שנמסרו, כך שאת ההבטחות לזריזות נשאיר בינתיים ליח"צ.

לצדו נחשף הקוגוארו, עם דגש על נוחות, שימוש יומיומי ונגישות לרוכבי כביש שרוצים לרדת גם לשבילים. גם כאן יש גלגל קדמי בקוטר "21 אבל המסר מתון יותר, אופנוע רב-שימושי שאמור לשלב כביש ושטח בלי לחייב שאיפות לדקאר. פרטי המנוע והנתונים הטכניים המלאים לא נמסרו.

במשפחת ה-X-Cape העדכונים מתמקדים בהופעה ובציוד. ה-X-Cape 700 Red Edition משלב חישוקים באדום אנודייז עם צביעה וגרפיקה באפור מט, וצפוי להגיע לסוכנויות בעולם בפברואר 2027. ה-X-Cape 1200 Anniversary מקבל צביעת לבן אדום, חישוקים מוזהבים וסמל ייעודי על צדי הפיירינג. לצד הצבע מגיע גם אבזור שימושי יותר. סט של שלושה ארגזים, משקף תיור מוגדל, מגיני מנוע ומגן גחון מאלומיניום.

היא דוהרת: אחרי ש-368G השתלט על שוק הקטנועים הישראלי, זונטס מציגה בתערוכת EICMA שלושה דגמים חדשים. ראשון בהם הוא ה-853R, נייקד עם מנוע שלושה צילינדרים, וצמד מקסי סקוטרים בשם 552G ו-552Z. אחד מכוון למראה אדוונצ׳ר, השני לכביש.

ה-853R מגיע עם נתוני יצרן של 150 כ״ס, משקל רטוב של 183 ק״ג ותאוצה ל-100 קמ״ש בתוך 2.8 שניות. מסביב למנוע נמצאים שלדת אלומיניום, זרוע חד-צדית, מתלי קאייאבה מתכווננים במלואם וקליפרים מבית ברמבו. יש גם 11 חלקי קרבון, מישהו ספר. וגם חבילת אלקטרוניקה הכוללת ABS ובקרת אחיזה להטיה, קוויקשיפטר דו-כיווני, בקרות זינוק, בקרת ווילי וקרוז קונטרול.

שני הקטנועים משתמשים במנוע טווין מקבילי בנפח 531 סמ״ק ובהספק 47.6 כ״ס, עם תמסורת רציפה ומצמד רטוב. המנוע מקובע לשלדה והזרוע האחורית נפרדת, ושניהם מקבלים גלגל קדמי בקוטר "17. ה-552G מוסיף חישוקי שפיצים טיובלס, מרווח גחון של 180 מ״מ, מיגון גחון, מגיני ידיים ופנסי ערפל. המומנט עומד על 5.7 קג״מ והמשקל הרטוב על 208 ק״ג. באבזור נמצאים מסך TFT בגודל "8, חימום למושבים ולידיות, בקרת שיוט ומכל דלק בנפח 16 ליטר.

ה-552Z מכוון לתיור כביש, עם משקל רטוב של 198 ק״ג, משקף חשמלי, מושב וידיות מחוממים, מפתח חכם וניטור לחץ אוויר בצמיגים. שלושת הדגמים מיועדים להגיע לישראל באמצעות דלק מוטורס, כאשר מחירים ומועדי הגעה מדויקים יפורסמו בהמשך.

קפה וקלאסיקה: ברויאל אנפילד מעלים נפח ומצרפים את הקונטיננטל GT החדש לחגיגה בשתי תצורות: אחת ששומרת על מראה הקפה רייסר המוכר, ואחת עם פיירינג וכידון נמוך יותר, למי שרוצה להרגיש בדרך למרוץ גם כשהיעד הוא בית הקפה.

בלב האופנוע נמצא מנוע טווין מקבילי בנפח 743 סמ״ק עם קירור אוויר ושמן, המשותף להימלאיין 750 החדש. כאן הוא מקבל כיול לביצועים גבוהים יותר ושני גופי מצערת במקום אחד באדוונצ׳ר. נתוני ההספק והמומנט הסופיים עדיין לא פורסמו, אבל לפי רויאל אנפילד זה יהיה האופנוע הסדרתי החזק ביותר שלה עד כה. נגיד זאת בעדינות, אל תצפו למספרים שוברי שיאים.

שתי התצורות מקבלות מתלי SHOWA עם כיוון עומס קפיץ מלפנים ומאחור, צמד דיסקים קדמיים וחישוקי "18 בשני הקצוות. בהתאם לגרסה, יוצעו חישוקי שפיצים עם פנימיות או חישוקים יצוקים. המראה נשאר נאמן למתכון, עם פנס עגול, מראות בקצוות הכידון, מכל דלק בנפח 12.5 ליטר ולוח מחוונים בעל שתי יחידות. מאחורי המראה הקלאסי מסתתר גם עדכון טכנולוגי, שאותו מתארים באנפילד כתצוגת TFT היברידית המשולבת בצמד המחוונים.

הגרסה ללא הפיירינג תוצע בצביעת Master Clean, ואילו הגרסה המחופה תקבל את צביעות Red Line ו-TT Blue, לצד תנוחת רכיבה רכונה יותר. ההגעה לאולמות התצוגה צפויה במהלך השנה הבאה, אם כי המחיר והמפרט הסופי עדיין לא פורסמו.

טורבונוע: מה עושים כשרוצים להוסיף קצת פלפל למקסי-סקוטר? בסאן יאנג החליטו שהתשובה היא מגדש טורבו. הכירו את ה-Maxsym Turbo, קונספט שנחשף בתערוכת EICMA במילאנו וזכה לכינוי הלא בדיוק צנוע ״גלדיאטור״.

בלב הקטנוע נמצא מנוע טווין בנפח 465 סמ״ק, המותקן במרכז השלדה ונעזר במגדש טורבו כדי להפיק 53 כ״ס ב-6,500 סל״ד ו-6 קג״מ ב-5,500 סל״ד. לא מספרים משוגעים, אבל בהחלט נתונים נאים. לפי סאן יאנג, המומנט המרבי גדל כצפוי הודות למגדש ב-40%, והזינוק מעמידה ל-100 קמ״ש אורך 5.7 שניות. התמסורת רציפה כמצופה מקטנוע, אבל ההינע הסופי מתבצע באמצעות שרשרת.

מסביב למנוע נמצאת שלדת פלדה, כשהמנוע עצמו משמש כחלק נושא עומס. יש גם מזלג הפוך, בולם אחורי יחיד, צמד דיסקים בקוטר 288 מ״מ מלפנים וחישוקי "15 בשני הקצוות. גובה המושב עומד על 790 מ״מ, מכל הדלק מכיל 16 ליטר, ואת המשקל עדיין שומרים לעצמם.

רשימת האבזור כוללת מצערת אלקטרונית, ABS ובקרת אחיזה התומכים בפנייה, בקרת שיוט, משקף חשמלי ומסך TFT בגודל "7. העיצוב אמור להזכיר קסדת גלדיאטור מלפנים וחוד חנית מאחור, אם תהיתם מאיפה הגיע השם. בינתיים מדובר אגב בקונספט בלבד, ללא אישור לייצור סדרתי או מועד שיווק. אבל אם המטרה הייתה לגרום לנו לדבר על קטנוע עם טורבו, המשימה הושלמה. והכוונות של היצרן ברורות.