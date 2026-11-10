איך נראה לכם חזון 2030 של פולסטאר? הנה המראה החדש

יצרנית הרכב הסינית-שוודית חשפה משפחתית ספורטיבית לתצוגה, שרומזת על העיצוב של שניים מדגמיה הצפויים להגיע גם אלינו בשנים הקרובות

Getting your Trinity Audio player ready...

פולסטאר חשפה את "פורמולה 2030", מכונית תצוגה והצהרת כוונות לשפת העיצוב של המותג בשנים הקרובות. היצרנית, שנוסדה על-ידי וולוו כחטיבת ביצועים והופרדה בהמשך למותג נפרד, נמצאת כמו מקימתה בבעלות סינית על-ידי קונצרן ג'ילי.

הפורמולה 2030 היא מכונית האצ'בק בגודל בינוני, עם אורך של 468 ס"מ, רוחב של 202 ס"מ (לא נמסר אם זה כולל את מראות הצד) ובסיס גלגלים של 278 ס"מ. גובהה 135 ס"מ בלבד, לטובת מראה נמוך ושרירי שמזכיר מכוניות ספורט, אם כי פולסטאר בחרה בעיצוב קופסתי, דלת אחורית ניצבת וגג ישר שמזכיר - לנו לפחות - יותר האצ'בק ספורטיבית (הוט האצ') מאשר קופה אמיתית.

לפי היצרנית, מידות דגם התצוגה ממצבות אותו בערך באמצע בין שני דגמים עתידיים - 2 ו-7, שישאבו ממנו סממני עיצוב. ה-2 יהיה המחליף של דגם באותו שם שירד מפס הייצור לפני זמן קצר, והיה נצר לפלטפורמת וולוו XC40, אך עם מרכב סדאן-קופה.

ה-7 הוא דגם חדש לחלוטין במבחר שצפוי להתבסס על פלטפורמת וולוו SPA3 החדשה ומכלולים מה-EX60 החשמלי החדש. הוא יציע הנעה אחורית או כפולה ופלטפורמת 800 או 900 וולט. שניהם צפויים להיכנס לייצור לקראת 2030. לפי הערכות, שיווק דגמי פולסטאר צפוי להתחדש בישראל בשנה הבאה, והדגמים הללו אמורים להגיע גם אלינו. ה-2 בסוף שנה הבאה או תחילת 2028, ה-7 כשנה מאוחר יותר.

לרכב התצוגה שלא יהפוך לדגם עצמאי, דלתות אחוריות הנפתחות הפוך ("דלתות התאבדות"), מסך "20 קעור לנהג שמרכז את כל המידע הדרוש לו, מסך "12.2 במרכז הקונסולה המרכזית ועיצוב כללי מינימליסטי. למרות שהיא נסמכת על מסכים גדולים, משמח לראות שפולסטאר ציידה את מכונית התצוגה גם במתגים פיזיים, קלים ובטוחים יותר לשימוש לדברים שהנהג צריך לבצע לעיתים תכופות - כמו לתפעל את המיזוג.

תא הנוסעים יציע אפשרויות התאמה מגוונות לנהג, שכוללות לא רק תוכניות קבועות למאפייני הנהיגה, אלא גם התאמה נרחבת לתנוחת הנהיגה, הודות לתנועה של גלגל ההגה ביחס למושבים. בעוד במצב נהיגה ספורטיבי תקבלו תנוחת נהיגה שמאפשרת שליטה נוחה בהיגוי, במצב נהיגה אוטונומית גלגל ההגה והמושב מתרחקים זה מזה בעוד מסך המידע הענקי מתקרב אליכם ויציג שפע מידע רלוונטי למסלול הנסיעה.