קטנה באמריקה: טויוטה חשפה משאית זעירה לארץ הענקים

דווקא במדינה בה טנדרים נקראים משאית והכל ענקי, טויוטה תשיק את הטנדר הקטן ביותר שלה: סיון קיי 01 עם מנוע 660 סמ"ק. ולא, אצלנו רכב כזה כלל לא חוקי

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טויוטה חשפה כלי רכב יוצא דופן במונחים אמריקאים: טנדר קיי (Kei) זעיר. המשאית המיניאטורית בשם קיי-01, היא למעשה רכב יפני אסלי: עם אורך של 335 ס"מ, קצר מבסיס הגלגלים של טנדר אמריקאי בינוני כמו שברולט סילברדו 1500 או פורד F-150, ורוחב של 152 ס"מ בלבד. הוא מיועד לערים הצפופות של יפן ובהתאם יוצע גם באמריקה עם היגוי ימני, שבניגוד אלינו מותר לשיווק בארה"ב.

לטובת הטנדר הזעיר, טויוטה מחזירה לחיים שם מהעבר: סיון (Scion, צאצא), מותג בעזרתו ניסתה היצרנית בעבר לפנות לקהל צעיר עם מכוניות קטנות (ביחס למקובל בצפון אמריקה) ומיוחדות למראה. במקום, סיון תציע הפעם פתרונות מוביליות מגוונים, כולל טרקטורונים וקטנועים זעירים - ועד ל"משאית" הזעירה.

יש עם זאת להזכיר כי הטנדר החדש לאמריקה אינו באמת חדש: זהו תאום של דייהטסו הייג'ט ג'אמבו (שם אירוני, ללא ספק) ותאומו היפני טויוטה פיקסיס טראק, שהוצגו בתחילת העשור. הוא מגיע לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות עם אותו מנוע 660 סמ"ק זעיר, שלושה צילינדרים ותיבה אוטומטית רציפה. יש גם הנעה כפולה, שאמורה להקנות לו יכולת נסיעה בתנאי חורף.

וכאן גם אנחנו מגיעים לביצועים: הרכב החדש, שמיוצר בתקינה שאינה חוקית בישראל כלל, יוגבל בארה"ב ל-40 קמ"ש בלבד, מה שאומר שהוא מיועד בעיקר לאזורים תפעוליים גדולים, משלוחים עירוניים ובקיצור, לא יורשה לנוע בכביש בינעירוני. עם כושר העמסה של 272 ק"ג ואפשרות לתוספת נגרר זעיר, הוא יספיק כנראה למי שזקוק לרכב שמשנע מעט ציוד למרחקים קצרים, במקומות בהם טנדרים בגודל רגיל פשוט לא יכולים לנוע בנוחות.

ובהמשך? מותג סיון המחודש, או בשמו המלא הפעם "סיון על-ידי טויוטה", יציע פתרונות תחבורה שונים באמריקה. באירוע ההשקה היצרנית הציגה גם טרקטורון גדול (ארבע-מושבי) לתצוגה וקטנוע זעיר, שמיועד ל"תחבורה אחרונה" - למשל הגעה מהרכבת הביתה או נסיעות קצרות אחרות. הוא מתקפל לתוך עצמו והופך למעין קופסה שניתן להכניס לתא מטען של מכונית, כך שתוכלו לחנות בשולי העיר למשל ולהיכנס איתו לאזורים המוגבלים לתחבורה נקייה או שקשה למצוא בהם מקום חניה.