ממשיכים לחשוף חדשות: הדגמים שהוצגו בתערוכת האופנועים האיטלקית

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להב אש מתרחב: הונדה מרחיבה את משפחת ה-CBR1000RR-R פיירבלייד לשלוש גרסאות: בסיס, SP ו-HRC Works חדשה. כולן עם עדכוני מנוע, שלדה ואווירודינמיקה, עם הספק מוצהר של 214 כ״ס. מערכת יניקה באורך משתנה אמורה לתגבר כוח בסל"ד ביניים בעוד חלקי מגנזיום, מכל טיטניום וחישוקים קלים מסייעים בהפחתת משקל. השלדה מקבלת שינויי קשיחות וגיאומטריה, והזרוע האחורית מתקצרת ומאבדת משקל.

ההבדלים בין הגרסאות משמעותיים: גרסת הבסיס מצוידת במתלי שואה ובלמי ניסין, ה-SP מקבלת אוהלינס אלקטרוניים וברמבו Hypure. גרסת ה-Works מכוונת עמוק יותר למסלול, עם אוהלינס בכוונון ידני, קליפרי Hypure Sports ואפשרויות לכוונון גיאומטריית השלדה. היא מוסיפה גם כנפוני קרבון ואפשרות לתצורת הילוכים עם ניוטרל מתחת לראשון.

אב הטיפוס: הכירו את הונדה V3R900 E-Compressor שמתקדם לשלב הבא, עם אב-טיפוס המציג את קווי העיצוב הסופיים. במרכז הפרויקט נמצא מנוע V3 בנפח 900 סמ״ק, עם שני צילינדרים מלפנים ואחד מאחור, ומגדש המונע בחשמל. היתרון המסקרן הוא יכולת הגדישה שאינה תלויה ישירות בסל״ד המנוע. לפי הונדה, התוצאה אמורה להיות תגובה מיידית ומומנט זמין כבר בסל״ד נמוך, עם ביצועים המקבילים למנוע בנפח 1,200 סמ״ק.

האופנוע מקבל מכל דלק מטיטניום ומערכת RoadSync מעודכנת עם תפעול קולי בסיוע בינה מלאכותית. גם העיצוב הא-סימטרי נובע מהאריזה המכאנית: בית מסנן האוויר תופס מקום בכונס הימני הגדול. נתוני הספק, משקל, מחיר ומועד תחילת ייצור עדיין לא פורסמו.

אדוונצ'ר לעיר: ימאהה הרחיבה את משפחת קטנועי האדוונצ׳ר החדשה גם כלפי מטה עם ה-RW350, שיישען תדמיתית ללא ספק על ה-700 הבכיר. עם מנוע חד-צילינדרי מקורר נוזל בנפח 327 סמ״ק, עם 29 כ"ס ווריאטור. רק שימו לב, בניגוד לקטנועים מקבילים של מותגים אחרים, כאן יש יותר מעיצוב קשוח: חישוק קדמי בקוטר "16 ואחורי בקוטר "14, מהלך מתלה קדמי של 140 מ״מ ומרווח גחון של 185 מ״מ. המנוע מותקן בשלדה, בסידור שנועד לצמצם משקל בלתי מוקפץ ולשפר את ההתנהגות על משטחים משובשים. גם רגליות מרכזיות לרכיבה בעמידה כלולות בחבילה.

לצד מושב בגובה 810 מ״מ ותא אחסון לקסדה מלאה, מקבלים שלושה מצבי רכיבה, בקרת שיוט, התנעה ללא מפתח ומסך TFT בגודל "5. המשקל הרטוב הוא 192 ק״ג. על הנייר, זהו שילוב מעניין של קטנוע יומיומי עם אפשרות להאריך את הדרך הביתה דרך השדות.

ואדוונצ'ר צנוע: ימאהה רואה מה קורה בקטגוריית האדוונצ'רים הקטנים, מציגה במילאנו את הטנרה 4 קונספט, ומאותתת בכך על הרחבת משפחת הטנרה עם דגם קטן וחד-צילינדרי, וגם רצון ליטול נתח מהרווחים של הקטגוריה הלוהטת. הפרויקט עדיין נמצא בפיתוח, אך החברה אומרת שהוא נולד בעקבות משוב מרוכבים ומיועד להציע יכולת אמיתית גם מעבר לאספלט.

אופנוע התצוגה מגיע עם שלדת מסבך צינורות חדשה, חישוקי שפיצים בקוטר "21 (קדמי) ו-"18 אחורי, מזלג KYB הפוך וצמיגי מישלן Anakee Wild. מושב רציף לטובת רכיבת שטח, מגיני ידיים, מיגון תחתון ומפלט אקרפוביץ׳ גבוה משלימים את הכיוון, לצד לוח מחוונים אנכי כמובן. נפח המנוע, ההספק, המשקל ומועד הייצור עדיין לא פורסמו.

רודסטר איטלקי: מוטו גוצי חשפה את The Trip, רודסטר חדש שמסמן שינוי כיוון עבור החברה מהכפר הצפון איטלקי מנדלו דל לאריו, על גדות אגם לקו. היצרנית הוותיקה מגדירה אותו כ״ראשון בדור חדש״, ובין היתר ויתרה על מנוע ה-V-טווין המזוהה עמה לטובת טווין מקבילי. תצורה שלא הופיעה באופנועי המותג מאז תחילת שנות ה-80. הדגם החדש צפוי להגיע לסוכנויות בתחילת 2027. הוא יהיה בעל נפח המנוע הקטן ביותר בהיצע הנוכחי של מוטו גוצי, שבו דגם הכניסה כיום הוא ה-V7 בנפח 853 סמ״ק.

הוא מפיק כ-47 כ״ס ומותאם למגבלות רישיון A2 האירופי, מקביל לדרגת A1 בישראל. מוטו גוצי מבטיחה זמינות מומנט כבר בסל״ד נמוך לטובת רכיבה עירונית נינוחה. מצערת אלקטרונית מאפשרת בחירה בין שלושה מצבי רכיבה: כביש, ספורט וגשם, ויש גם קוויקשיפטר וניווט עם הנחיות פנייה שיוצעו כאביזרים בתוספת תשלום.

המשקל הרטוב המוצהר עומד על 180 ק״ג, גובה המושב מתחיל ב-790 מ״מ ומכל הדלק המתכתי מכיל 15 ליטר. האבזור כולל מסך TFT עגול בגודל "3.6 עם קישוריות לסמארטפון, מתגים מוארים ופנס LED בעיצוב המשלב פרשנות מודרנית לסמל העיט של המותג. החברה מבטיחה חבילת אלקטרוניקה בהשראת קטגוריות גבוהות יותר, אך טרם פירטה אילו מערכות נוספות ייכללו בה. העיצוב מינימליסטי, עם משטחים נקיים ומנוע בגימור שחור עמוק. שלושה צבעים יוצעו לבחירה — שחור, ירוק ואדום — ולצידם מהדורת השקה בשם The Opening, שפרטיה טרם נחשפו.

ירוק חדש: קאוואסאקי ממשיכה להרחיב את משפחת האדוונצ׳רים, והפעם עם ה-KLE650 החדש. האח הגדול של ה-KLE500 מעוצב בהשראת ראלי, עם דגש מוצהר על נוחות למרחקים ארוכים, רכיבה יומיומית ויציאה לשבילים. בלב האופנוע נמצא טווין מקבילי מקורר נוזל בנפח 649 סמ״ק, מבוסס על יחידת ההנעה המוכרת של היצרנית. כאן עם מצערת אלקטרונית ומערכות יניקה ופליטה מעודכנות שלדברי קאוואסאקי, נועדו לשלב מומנט זמין בסל״ד נמוך ובינוני עם תגובה חלקה וביצועים בסל״ד גבוה. בקרת אחיזה ובקרת שיוט אלקטרונית נכללות באבזור התקני. תוספת שימושית במיוחד לאופנוע שמכוון גם לימי רכיבה ארוכים.

שלדת מסבך הצינורות מבוססת על זו של ה-KLE500, עם התאמות לטובת נוחות ויציבות בכביש, ויש גם זרוע אחורית חדשה. חישוקי השפיצים מגיעים במידות "21 מלפנים ו-"17 מאחור, ולצדם מזלג KYB הפוך ומתלה אחורי מסוג Uni-Trak, עם מהלכי גלגל של 210 ו-196 מ״מ בהתאמה. ה-ABS מאפשרת ניתוק לצורך רכיבת שטח.

לצד הגרסה הרגילה תוצע גרסת SE מאובזרת יותר, עם קוויקשיפטר להעלאה ולהורדת הילוכים, חישוקים המאפשרים שימוש בצמיגי טיובלס, שקע USB-C, מגני ידיים, מיגון גחון מאלומיניום ומשקף מוגדל. מסך ה-TFT הצבעוני בגודל "5 מציע קישוריות לטלפון ותצוגת הוראות ניווט פנייה-אחר-פנייה. המשקף ניתן לכיוון בשלושה מצבים, ובקטלוג האביזרים יוצעו מושבים חלופיים להתאמת תנוחת הרכיבה.

העיצוב ממשיך את הקו של ה-KLE500 עם חזית גבוהה בהשראת ראלי, אך מוסיף חלקי מעטפת גדולים יותר. באירופה יוצעו גם שלוש חבילות אבזור המבוססות על קטלוג האביזרים המקורי: Top Case,‏ Rally ו-Adventure Tourer. הגרסה הרגילה תוצע באפור מט, ואילו ה-SE באפור פנינה או בלבן פנינה.

ועכשיו חשמל: Kove מציגה את ה-Bonic, אופנוע שטח חשמלי בעל עיצוב לא שגרתי ומשקל נוצה מוצהר של 102 ק״ג בלבד. השלדה שואבת השראה ממבנים ביולוגיים, והצורה החריגה מעניקה לו נוכחות יוצאת דופן. המנוע החשמלי מספק 33 כ״ס והיצרנית מצהירה על מהירות מרבית של 119 קמ״ש, עם טווח של 79 ק״מ. הסוללה פועלת במתח של 96 וולט ובקיבולת של 55 אמפר-שעה, אך זמני טעינה עדיין לא נמסרו.

מלפנים נמצא גלגל בקוטר "19 ומזלג הפוך עם מהלך של 270 מ״מ; מאחור גלגל בקוטר "18. גובה המושב עומד על 870 מ״מ, ומרווח הגחון מגיע ל-300 מ״מ. בשלב זה ה-Bonic אינו חוקי לכביש, וגם המחיר ומועד השיווק חסרים. לחובבי החשמל והשטח יש כאן שם חדש לזכור.

גם בספורט: לצד דגם השטח החשמלי Kove חושפת גם את ה-E-500RR. אופנוע ספורט עם מנוע חשמלי מקורר נוזל, הספק מרבי של 67 כ״ס ומשקל מוצהר הנמוך מ-150 ק״ג. העיצוב ספורטיבי, עם פיירינג מלא וחישוקי "17, והיצרנית מבטיחה שלדה שכוונה לקשיחות ולמשוב לרוכב.

מלפנים מותקן מזלג הפוך בקוטר 37 מ״מ, והבלימה מתבצעת באמצעות דיסק קדמי בקוטר 320 מ״מ ודיסק אחורי בקוטר 220 מ״מ, עם ABS דו-ערוצי. המהירות המרבית המוצהרת עומדת על 150 קמ״ש, והטווח על 100 ק״מ. נתוני הטעינה, המחיר ומועד ההגעה טרם נחשפו.