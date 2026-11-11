נמתחת: אורה מציגה סטיישן ראשונה, וחשמלית כמובן

מותג אורה של הענקית הסינית גרייטוול הציגה סטיישן ראשונה עם הנעה חשמלית, לקטגוריה שעשויה לגדול במהירות בעתיד הקרוב. האם היא אמורה להגיע גם לישראל?

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בקצרה:

אורה מציגה סטיישן ראשונה על בסיס ה-07

תשווק בשלב ראשון רק עם הנעה חשמלית

לפי היבואנית, היא לא צפויה לנחות כאן בקרוב

עם תא מטען: אורה, המותג הייעודי לאירופה של ענקית הרכב הסינית גרייט וול, הציגה גרסת סטיישן ל-07, שתצטרף לקטגוריה מתפתחת בה חברות כבר ניו ET5 טורינג, אווטאר 6T וזיקר 7GT. למרות שמדובר בתצורת מרכב פופולרית באירופה, בינתיים אין כוונה לשווק אותה מחוץ לרפובליקה העממית, ולכן היא לא צפויה לנחות כאן בקרוב.

חלחקה הקדמי דומה לסדאן המוכרת לנו, בעוד מאחור היא מציגה מבנה קלאסי. לצללית נוספו גם פסי גגון, אך תמונות של תא הנוסעים טרם פורסמו. עם זאת, סביבת הנהג צפויה להיות זהה ל-07 עם שלושה מסכים עגולים המדמים מראה של לוח מחוונים קלאסי, קונסולה גבוהה בין המושבים הקדמיים עם מתגי הפעלה (בורר מצבי נהיגה ובקרת אקלים), ומסך מגע גדול ("12.3) בחלק העליון.

רק חשמל: למרות שלאורה כבר יש מערכת הנעה היברידית, ה-07 סטיישן תוצע רק עם הנעה חשמלית בעזרת צמד מנועים – קדמי עם 218 כ"ס ואחורי עם 204 כ"ס, ועם שני מארזי סוללה: 58.3 קוט"ש או 68.9 קוט"ש. טווח הנסיעה התיאורטי יעמוד על 535 או 630 ק"מ בהתאם למארז האנרגיה על-פי התקן הסיני (CLTC), כלומר בין 400 ל-480 ק"מ בתקן האירופי (WLTP).

מה אנחנו חושבים: גרייט וול נחשבה לאחת ההבטחות הגדולות בתעשייה הסינית. יש לה שיתוף פעולה משמעותי עם ב.מ.וו, היא מהסיניות הבודדות שמפתחת הנעת מימן והייתה מחלוצות שיווק המכוניות באירופה. גם בעשור הקודם של עידן הבנזין, גם בעידן החשמל, ובעיקר נחשבת לחלוצה של ממש במערכות הנעה היברידיות-נטענות מאריכות-טווח.

כל זה לא סייע לה להצליח באירופה, ולמרות השקעות עתק וכעת היא מוצאת עצמה הרחק מאחורי מתחרות מקומיות צעירות ממנה בהרבה. וה-07 סטיישן יכולה בהחלט להיות שחקנית חיזוק לאולם התצוגה הדל של אורה באירופה ובארץ, אבל זה לא צפוי לקרות בקרוב, החלטה שללא ספק פוגעת בשאיפות המותג להפוך לשחקן מרכזי מחוץ לסין.