האירופים מנסים להתגונן? סין מגיבה בהצפת דגמים

המחוקקים האירופים רבים ביניהם על דרכים מקוריות לבלימת שטף הדגמים הסיניים, שמאיים לחסל את התעשייה המקומית. עד שזה יקרה, הסינים לא מחכים - ומציפים את השוק עוד יותר

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קרב הסחר השקט - או גועש, תחליטו אתם - בין סין לאירופה בתחום הרכב, לא פוסק. לקראת תקנות מגן שאמורות להקשות על הסינים לשווק מכוניות מיובאות ביבשת הקלאסית, היצרניות הסיניות הגבירו את קצב המשלוחים כמעט פי 3.

האיחוד האירופי הגיע להסכמה עם ממשל סין מוקדם יותר השנה, במסגרתה הייצוא של מכוניות מסין לאירופה יוגבל לכ-350 אלף מכוניות מכל המותגים החל מהשנה הבאה, בהשוואה לצפי של 800 אלף השנה. זאת, לאחר שהכמות האדירה של מכוניות זולות הובילה למשבר כלכלי חריף בתעשיית הרכב המקומית.

במסגרתו יצרניות כמו פולקסווגן, סטלנטיס (פיג'ו-פיאט) ורנו נאלצות לבצע מהלכי חירום, בהם צמצום כוח האדם, ביטול דגמים וסגירת מפעלים, עם פגיעה קשה כתוצאה מכך בכלכלות כמו גרמניה, צרפת, איטליה וספרד, מחאה ציבורית ומשבר פוליטי בשורה של מדינות.

אבל למרות ההסכמות, נראה שהסינים לא מעוניינים לוותר על גל הייצוא עד לדקה ה-90: מנתונים שמפרסם האוטומוטיב ניוז עולה שייצוא מכוניות מסין זינק ב-72% השנה ל-2.73 מיליון מכוניות, ובאירופה הסינים כמעט שילשו את הייצוא (172%) של מכוניות היברידיות, אחרי שהאירופים הצליחו להאט עם מכסים גבוהים מבעבר את כניסת החשמליות. ההגבלה שתיכנס לתוקף בשנה הבאה, אמורה לטפל גם בהיברידיות והיברידיות-נטענות שהמכס עליהן לא הועלה.

הסינים אמנם ויתרו לאירופים על הצפת השוק במכוניות מיובאות, אבל לא על הצפתו במכוניות בכלל: במקום, הוסכם על ידי הצדדים כי יצרניות סיניות יוכלו למכור ללא הגבלת כמות, מכוניות שייצרו במפעלים באירופה. מהלך שאמור אמנם לצמצם את שיעור האבטלה במדינות שייהנו ממפעל סיני בשטחן, אבל עדיין ייצור לא מעט בעיות ליצרניות האירופיות המסורתיות, שמתבוננות בעיניים כלות כיצד הסינים נוגסים בעוד ועוד מנתח השוק, בדרך ל-15% ויותר כבר בשנה הבאה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2026, מכירות כלי רכב היברידיים והיברידיים-נטענים מסין זינקו באירופה ב-191% לכ-410 אלף יחידות, והיקף המכירות הסיני הכולל הוכפל לכ-760 אלף, כך על-פי נתונים של חברת המחקר דאטה-פורס. בחודש ספטמבר לבדו, זינקו מכירות ההיברידיים-נטענים ב-218% וההיברידיות הרגילות ב-162%. ולמרות המכסים הגבוהים, היצרניות הסיניות רושמות יותר מהכפלה של מכירות החשמליות ביבשת, 116% השנה, ליותר מרבע מיליון יחידות.