מלחמת הפחמן השלישית: גרמניה וצרפת בכסאח מול שאר אירופה

מדינות הגוש נאבקות ביניהן על הדרך המועדפת לבלימת סין והצלת תעשיית הרכב המקומית, ועל הדרך גם את כדור הארץ. אז מי ינצח - זיהום האוויר או יצרניות הרכב?

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המהלך המפתיע אותו מקדמות גרמניה וצרפת לריכוך משמעותי של תקנות זיהום האוויר ממכוניות שמשווקות באירופה, עליו דיווחנו לאחרונה, תפס מדינות רבות בגוש לא מוכנות. בעוד אלו מעוניינות להפחית פליטת מזהמים כמה שיותר מהר - לטובת בריאות התושבים ביבשת ובלימת התחממות כדור הארץ, צרפת וגרמניה מקדמות תקנות מקלות בהרבה. כאלה שיאפשרו ליצרניות הרכב - בראשן פולקסווגן וסטלנטיס (פיג'ו-פיאט) - להמשיך ולמכור מכוניות מזהמות גם הרחק לתוך העשור הבא, במקום לאסור על-כך כמעט לחלוטין מ-2030.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי יוזמת שתי הכלכלות הגדולות בגוש נתקלת בהתנגדות מחברות אחרות בו, שטוענות כי בעוד הקלת התקנות תאפשר ליצרניות מקומיות להמשיך למכור מכוניות שהן יודעות לייצר בקלות - במקום להידרש להתקדם לעידן החשמל - היא לא תמנע מהסיניות להמשיך לכבוש את השוק האירופי. ולהיפך, כך הם טוענים.

המדינות המתנגדות ליוזמה סבורות שבמקום להקל יש להחמיר בתקנות, עם מעבר חד ומהיר יותר למכוניות חשמליות. יצרניות הרכב הסיניות, בראשות BYD, צ'רי ו-MG של SAIC (שנגחאי אוטומוטיב), כבשו עד כה השנה נתח שוק חסר תקדים של 14.5% מהמכירות באירופה, והן הגיעו לכך במהירות שלא נראתה אי-פעם, לא כאשר הגיעו ליבשת היצרניות היפניות ולא מאוחר יותר בכניסת הדרום קוריאניות.

גרמניה, בסיס הייצור הגדול ביבשת והבית ליצרנית הגדולה בה, פולקסווגן, חברה בחודשים האחרונים לצרפת - ביתה של פיג'ו, חלק מקבוצת סטלנטיס - במטרה לדחוף תקינה מקלה מכפי שהוצע בעשור שעבר על-ידי נציבות האיחוד האירופי. השתיים הציגו את ההסכמות במפתיע מוקדם יותר השנה, במסגרתן המעבר לחשמליות ירוכך משמעותית ויצרניות יוכלו למכור מנועי בנזין גם בעשור הבא, עם אפשרות לקזז חלק מהזיהום על-ידי שיטות ייצור "נקיות" או בעזרת דלקים ממקורות מתחדשים, כמו תערובת אתנול.

מוקדם יותר השבוע, ועדת איכות הסביבה של האיחוד העלתה הצעה להפחתת הזיהום ממכוניות ב-95% עד 2035, כאשר 7.5% מכך ייתאפשר על-ידי צמצום הזיהום במהלך ייצור הפלדה.

אירלנד, שמכהנת כיום כנשיאת הגוש, מגשרת בין הצדדים והעלתה הצעת פשרה, כך לפי גורמים המעורבים בדיונים. במסגרת ההצעה יובל יעד הפחתת הזיהום ל-90% עד 2035, כולל הפחתה של 10% נוספים באמצעות שימוש בדלקים ירוקים ופלדה ואלומיניום שבייצורם נפלט פחות פחמן דו-חמצני.

תוכנית הנשיאה כוללת גם גמישות משופרת בהשגת יעדי הזיהום ל-2030 למכוניות ו-2035 למסחריות, כך שמדינות בהן בסיסי ייצור גדולים וחוששות מסגירת מפעלים ופיטורי עובדים, יזכו אף הן להקלה מסוימת.

"הנשיאות האירית מחויבת להגיע להסכמות על תקני CO2 למכוניות ומסחריות", כך מסר דובר נשיאות האיחוד האירופי בהודעה שפורסמה מוקדם יותר השבוע. "זוהי הצעה מורכבת, ואנחנו עובדים עם המדינות החברות לכיוון של פשרה מוסכמת".

גרמניה וצרפת חברו זו לזו מתוך מטרה להגן על היצרניות שפועלות בשטחן, בראשן פולקסווגן, סטלנטיס ורנו, כמו גם ספקיות גדולות לתעשיית הרכב כולה דוגמת ולאו ובוש. בחודשים האחרונים, בעקבות שורה של החלטות שגויות, תחרות עזה מסין והשקות לא מוצלחות, יצרניות הרכב האירופיות הודיעו על פיטורי עשרות אלפי עובדים וסגירת מפעלים או העברתם לשימוש יצרניות זרות, מהלכים שעוררו גל מחאות ביבשת ומאיימים לערער את היציבות הפוליטית באירופה.

בהמשך השבוע, שגרירי המדינות החברות באיחוד האירופי צפויים להיפגש לדון בתוכנית המתגבשת, ובדרכים לגשר בין ההצעה הצרפתית-גרמנית והסייגים הרבים שהשמיעו נגדה מדינות אחרות בגוש. הפרלמנט האירופי צפוי להצביע על ההחלטה הסופית בסוף השנה.