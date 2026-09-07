שוב חוזר הביטול: סיאט תיסגר כבר ב-2029?

שנה לפני התוכנית הקודמת: פולקסווגן שוקלת הקדמה של סגירת מותג סיאט, מהוותיקים של הקונצרן, והתמקדות בקופרה שהופרדה ממנה. אלו הסיבות

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שלוש שנים אחרי שרמזה על-כך לראשונה ושנה לפני התכנון המקורי, נראה כי בפולקסווגן שוקלים בכל זאת לסגור את סיאט מוקדם - כבר ב-2029 במקום 2030, כך על-פי דיווחים בתקשורת הגרמנית.

חטיבת הרכב הספרדית של פולקסווגן נרכשה ב-1986, שנים ספורות לאחר שנזנחה על-ידי שותפתה מתחילת דרכה פיאט, נכון להיום היא המותג האחרון של הקונצרן בלי מכוניות מחושמלות ואחד ממותגי הרכב הבודדים בעולם שלא צירף מערכת הנעה נקיה מזיהום לדגמיו. זאת בעקבות החלטה מסוף העשור שעבר לפצל מתוכה את קופרה, פעם גרסת הביצועים של סיאט ומאז 2018 חטיבה עצמאית.

בעוד סיאט הוזנחה על-ידי הקבוצה, קופרה זכתה בדגמים חדשים וגם בגרסאות חשמליות אטרקטיביות יותר לימינו, לצד עיצובים מודרניים ומושכים יותר. הצלחת קופרה הביאה את הנהלת פולקסווגן, שסיאט בבעלותה המלאה מ-1990, להכריז במאי 2023 על כוונה להפסיק את ההשקעה בסיאט.

בסוף אותה שנה הצהיר מנכ"ל פולקסווגן כי "העתיד של סיאט הוא קופרה". בנוסף, בכירים ביצרנית הגרמנית אמרו אז כי ייצור דגמי המותג יופסק בהדרגה, עד שאחרונת המכוניות תרד מפס הייצור בספרד ב-2030. כעת כאמור נראה שהתוכנית הקודמה בשנה.

בין הסיבות להחלטה, מלבד ההצלחה מעל למשוער של קופרה כמותג הספרדי של פולקסווגן, היא הרצון של הקונצרן לצמצם כפילויות ודגמים מיותרים במבחר. זאת, כתוצאה מהצורך לשפר את התחרותיות מול היצרניות הסיניות שנכנסות כעת לאירופה ונוכח ירידה חדה במכירות בשוק הרכב הגדול ביותר עבור הקבוצה, סין.

במסגרת תוכנית ארגון מחדש, שתכלול גם פיטורי 100 אלף עובדי הקבוצה לפחות ברחבי אירופה, מפעלי סיאט יוסבו לייצור דגמי קופרה ופולקסווגן בלבד. מותג סיאט עשוי להמשיך להופיע - על קטנועים וקורקינטים חשמליים, תחת תת המותג "Mo".