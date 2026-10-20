צרות בצרורות: גם אקספנג לא מצליחה להציל את פולקסווגן

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אחרי שנים של ניסיונות פיתוח פלטפורמה עצמאית, כשלון ואיבוד נתח שוק בסין בקצב מסחרר, נראה שגם ההימור של פולקסווגן על שיתוף פעולה עם אקספנג הסינית לא נושא את הפירות הרצויים. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי מכירות המכוניות שפותחו בסיוע השותפה הסינית נמוכות משמעותית מהצפי, מה שעשוי להוביל את פולקסווגן להחלטה קשה של הורדת כושר הייצור, ובהתאם פגיעה משמעותית בכדאיות השיווק בכלל.

מנתוני החודשים אפריל-אוגוסט השנה, המבוססים על מידע של ת'ינקר-קאר ומידע ממקורות שהשיגה רויטרס, מכירות דגם ה-ID יוניקס 08 שפותח בסיוע אקספנג עמדו על 267 יחידות בלבד בחודש בממוצע. זאת בזמן שיעד המכירות היה גבוה פי 13 - 3,622 יחידות בשנה.

לא מיותר להזכיר כי כאשר יצרנית מחליטה על דגם מסוים, היא מתכננת את תקציב הפיתוח שלו לפי צפי מכירות מסוים, כך שעלויות העתק הנדרשות מתחלקות על-פני כמה שיותר יחידות, ובהתאם מאפשרות שיווק ברווח ופיתוח דגמים עתידיים. מכונית שלא נמכרת, מפסידה כסף ויוצרת בעיות תזרים גם לדגמים אחריה.

פולקסווגן בחרה באקספנג, אחת משותפותיה בסין, כדי לסייע לה להאט ואף לעצור לחלוטין את הפגיעה במכירות, אחרי שנים בהן הייתה היצרנית הגדולה בסין. אלא שמעבר הלקוחות לחשמל והתקדמות מהירה של היצרניות המקומיות, הותירו את הגרמנים מאחור עם היצע דגמים מיושן ולא מושך.

בשנת 2023 אחרי שכשלה בארגון מחדש בעצמה, פולקסווגן פנתה לאקספנג כדי לנצל את יכולת הפיתוח המהירה שלה, שמאפיינת את יצרניות הרכב הסיניות.

שלוש שנים מאוחר יותר, נראה שההימור הזה לא נושא פרי. ההשקה החלשה של ה-ID יוניקס 08, מכונית שפותחה במיוחד לסין, ממחישה את האתגר המשמעותי של פולקסווגן, ויצרניות מערביות אחרות, מול מתחרות קטנות וצעירות מסין. עבור פולקסווגן למשל, נתח הרווחים שמספקת סין מסך הרווחים קרס מ-50% בשנות השיא ל-10% בלבד.

מפולקסווגן נמסר בתגובה לדיווח כי שיתוף הפעולה עם אקספנג סיפק פלטפורמה חשמלית חדשה לדגמים לשוק הסיני ותמך בהליך פיתוח מהיר יותר. ביצרנית לא התייחסו לטענות לפיהן מכירות הדגם נמוכות ביותר מ-90% מהתחזיות.