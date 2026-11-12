דגמי פורד שונים נקראים למוסך לצורך ריקול בטיחותי

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דלק מוטורס, יבואנית פורד לישראל, מודיעה על שורת קריאות תיקון לסוללת דגמי המותג ששווקו בארץ, רובם ביבוא ישיר אך חלקם ביבוא אישי ומקביל. יש להזכיר כי כל קריאת תיקון של יצרן רכב באמצעות היבואן המקומי, מתבצעת ללא תשלום במרכזי השירות הרשמיים של המותג והיבואנית. חלקי החילוף לביצוע הריקול עדיין אינם ברשות היבואנית, וההודעה על הריקול תשלח לבעלי המכוניות הרלוונטיים באמצעות הדואר עם הגעתם ארצה.

בקריאה הראשונה לתיקון כלולים דגמי פורד פוקוס וקונקט שיוצרו בין התאריכים ספטמבר 2015 למרץ 2016. לדברי היבואנית, ב-21 מכוניות התגלה חשש לכשל במסנן החלקיקים שעלול לגרום לפליטת זיהום מוגברת. במסגרת הריקול תעודכן תוכנת מחשב ניהול המנוע ויבדק מסנן החלקיקים, ואם יהיה בכך צורך הוא יוחלף במלואו. זמן העבודה המשוער לפי דלק - כארבע שעות.

קריאה נוספת לתיקון מתייחסת לדגמי פורד אסקייפ, אקספלורר ומוסטנג. ב-485 כלי רכב מדגמים אלה ששווקו בישראל ויוצרו בין השנים 2014 ל-2020 עלולה להתגלות תקלה במצלמת הנסיעה לאחור, שתגרום לצג הרכב המרכזי להציג תמונה מעוותת או להפוך לשחור, בעת שילוב להילוך נסיעה לאחור. במסגרת הריקול תיבדק המצלמה ובמידת הצורך תוחלף. זמן העבודה המוערך - כשעתיים.

בקריאה האחרונה לתיקון יוזמנו למוסכי החברה 435 בעלי מכוניות פורד מהדגמים ברונקו, אקספלורר והטנדר F150 שיוצרו בין השנים 2021 ל-2023. ביצרנית חוששים כי משאבת הדלק עלולה שלא לפעול כהלכה וכתוצאה מכך לגרום למנוע הרכב לדומם ללא התרעה במהלך נסיעה. במסגרת הריקול תעודכן תוכנת ניהול המנוע. זמן העבודה המשוער עומד על כשש שעות.

בעל רכב שמעוניין לבדוק האם רכבו כלול בקריאה לתיקון, יכול לעשות זאת באזור המתאים באתר המותג בארץ או במוקד שירות לקוחות בטלפון 08-9139995. את רשימת מרכזי השירות בהם ניתן יהיה לבצע את הריקול ניתן לקבל באמצעות מוקד שירות הלקוחות או באתר האינטרנט של החברה ובדלק מזכירים כי יש לתאם מראש עם מרכז השירות את ההגעה.

יודגש כי לפי תקנה 306(א) בתקנות התעבורה, על בעל רכב לבצע ריקול אליו יוזמן תוך לא יותר משישה חודשים מיום ההזמנה. אם לא יעשה כך, לא ניתן יהיה לחדש את רישיון הרכב בעת ביצוע הטסט ולא ניתן יהיה להעביר עליו בעלות.