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הצרות של פולקסווגן: עד 140 אלף מפוטרים, ארבעה מפעלים ייסגרו

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האם פולקסווגן עומדת לכווץ באופן משמעותי את כושר הייצור? מקורות ביצרנית דיווחו לתקשורת הגרמנית כי הקונצרן הענק שמעסיק מאות אלפי עובדים יסגור בעשור הבא ארבעה מפעלים גדולים וחשובים בגרמניה, שמייצרים כיום בעיקר מכוניות חשמליות מבית פולקסווגן עצמה ומותגי הבת - אודי וקופרה.

שני מפעלים ראשונים אותם שוקלים בהנהלת פולקסווגן לסגור ב-2031, הם אמדן, בו מיוצרות פולקסווגן ID.4 (רכב פנאי חשמלי) ו-ID.7 (משפחתית גדולה חשמלית) וצוויקאו. בזה האחרון מיוצרות כיום פולקסווגן ID.3 (משפחתית קומפקטית חשמלית) ותאומתה קופרה בורן, כמו גם רכב הפנאי הקומפקטי החשמלי אודי Q4 אי-טרון.

שנה לאחר מכן ייסגר מפעל האנובר בו מיוצרת המסחרית החשמלית בעיצוב הרטרו ID באז. ב-2034 ייסגר המפעל בנקארסולם בו מיוצרות אודי A5 ו-A6 מונעות הבנזין. אודי A8, ספינת הדגל שיוצרה בו עד השנה, לא תוחלף בדגם חדש וספינת הדגל החדשה של המותג תהיה מעתה Q9, רכב הפנאי הגדול בתולדות אודי.

לפי הפרטים שהגיעו לעיתון, פולקסווגן לא תסתפק בסגירת המפעלים. היא תלווה בפיטורים של עד 140 אלף עובדים, 50 אלף מהם בגרמניה שעליהם כבר הושגה הסכמה עם ועד העובדים, 50 אלף נוספים במפעלים שונים ברחבי העולם ו-40 אלף נוספים בגרמניה עליהם לא הושגה עדיין הסכמה.

ועדי העובדים השמיעו בחודשים האחרונים קולות מחאה כנגד הרחבת תוכנית ההתייעלות, ובפרט כנגד סגירת מפעלים ופיטורים מאסיביים. גם סקסוניה התחתונה, המדינה בגרמניה בה ממוקמת הנהלת פולקסווגן (וולפסבורג), מעוניינת לצמצם את הגזירה שצפויה לפגוע קשות בכלכלתה.

תעשיית הרכב היא המעסיקה הגדולה ביותר בגרמניה, עם מאות אלפי עובדים לא רק ביצרניות הרכב עצמן, אלא גם במאות ספקיות משנה ונותנות שירות ליצרניות לאורך כל שרשרת הייצור, האספקה והשירות.

מהדיווח עולה כי פולקסווגן נערכת לקיצוצים גם בשורה של דרכים נוספות. בין היתר נשקלת מכירת יצרנית האופנועים האיטלקית דוקאטי, חטיבת המשאיות טראטון וחטיבות הלוגיסטיקה ופיתוח גושיון, קוואנטום-סקייפ ו-SGL קארבון.

אוליבר בלום, מנכ"ל פולקסווגן, הזהיר בשיחות סגורות כי ההנהלה חייבת להגיע להסכמות עם בעלי המניות ועם ועדי העובדים על תוכנית התייעלות חריפה, בלעדיה לא ניתן יהיה לבלום את הירידה החדה ברווחים. זאת, לאחר שאסטרטגיה חשמלית כושלת בסין ומדינות נוספות, ירידה חדה במכירות בשוק הרכב הגדול בעולם, תחרות עזה מהסיניות אפילו באירופה ומכסי המגן שהטיל טראמפ על תוצרת אירופה, הובילו כולם לקריסה בהכנסות היצרנית.

בפולקסווגן חוזים ירידה במכירות השנה לכ-8.5 מיליון מכוניות לעומת 8.98 מיליון אשתקד (5%-) ומתח הרווחים ירד ברבעון השני של 2026 ל-4.2% בלבד. בלום הצהיר כיעד של תוכנית ההתייעלות להחזיר את זה לרמה של 9% לפחות, מה שיחייב קיצוץ משמעותי בעלויות.

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