לא כמו אצלנו: סין תגביל את הייצוא לאירופה, לפחות בינתיים

אחרי זינוק מטאורי בייצוא מכוניות סיניות לאירופה, תוך איום על עצם קיומן של יצרניות מקומיות ותיקות שמעסיקות מיליונים, האיחוד האירופי וממשל סין הגיעו להסכמה על הגבלת הייצוא. אצלנו השטפון צפוי להמשיך

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אירופה לא תוצף במכוניות היברידיות ופלאג-אין זולות מסין. בינתיים. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי האיחוד האירופי וסין הגיעו להבנות על הסכם סחר חדש, במסגרתו יצומצם במחצית ייצוא המכוניות מסין לאירופה, שהוביל למשבר גיאופוליטי בין היבשת הקלאסית למעצמה העולה מהמזרח.

ההסכם מגיע אחרי שאירופה הטילה כבר מכסים גבוהים על חשמליות המגיעות מסין, ובמסגרתו ייצוא מכוניות היברידיות והיברידיות-נטענות (פלאג-אין) יוגבל משמעותית – עם הפחתה מלאכותית של הייצוא מסין במחצית, מה שיוריד את מספר המכוניות הנכנסות לאירופה ב"מספר מיליונים", כך לפי הערכות הצדדים.

ההחלטה המשותפת על הגבלת הייצוא מסין, שהתקבלה לפי הגורמים המעורבים מתוך "הבנה משותפת", אמורה לבלום במידה מסוימת את הפגיעה האנושה שגרם שטף הייצוא הסיני לכלכלות באירופה, ובמיוחד במערב היבשת, בו מיוצרות חלק גדול מהמכוניות על-ידי תעשיית הרכב הוותיקה דוגמת קבוצת פולקסווגן, סטלנטיס (פיאט-פיג'ו-סיטרואן-אופל) ואחרות. הצפת השוק האירופי במכוניות סיניות זולות הובילה לגל פיטורי ענק ביבשת בחודשים האחרונים, לערעור ממשלות ומשבר כלכלי ופוליטי חריף.

במסגרת ההסכם, סין תפחית גם את המכסים שהטילה בעבר על תוצרת אירופה, שהסתכמו בכארבעה מיליארד יורו. אלו כללו מכסים על חלקי מכוניות, שמן זית ומוצרי הנעלה. סין גם תקל את הליכי הייצוא של מתכות נדירות ומגנטים לאירופה, חומרים הנדרשים במיוחד לייצור מכוניות חשמליות והיברידיות, ושמחירם הגבוה פגע בתחרותיות של הייצור באירופה בהשוואה לסין.

ההסכם בין האיחוד האירופי לסין התקבל בברכה על-ידי התאחדות יצרניות הרכב הגרמנית, VDA, לובי היצרניות הגדול והחשוב ביבשת. לפי ההתאחדות, עקרונות ההסכם חיוביים אך השפעתו במציאות היא שתקבע אם הוא מספק. ממרצדס נמסר כי מדובר בשיאו של "דיאלוג בונה" ובדרך הנכונה לפתור את האתגרים שעומדים בפני התעשייה האירופית.

מהתאחדות יצרניות הרכב האירופיות, ה-ACEA, נמסר כי "הזינוק הפתאומי והמהיר" בייצוא מכוניות היברידיות-נטענות מסין ערער את השוק האירופי. בהתאחדות – הכוללת את מרבית יצרניות הרכב הפועלות במדינות היבשת – בירכו על החתימה כצעד ראשון להקלה על מתחים במסחר בין אירופה לסין.

מסירות כלי רכב היברידיים מסין זינקו בחודשים האחרונים, משום שבאיחוד לא הטילו עליהם את אותם מכסים כמו מכוניות חשמליות – 45.3 אחוזים. בשמונת החודשים הראשונים של השנה, מכירות הרכב של מותגים סיניים ביבשת הכפילו את עצמן לכמעט 914 אלף יחידות ולנתח שוק של כמעט 10 אחוזים, כך לפי נתוני חברת חקר השוק דאטה-פורס.

נתח השוק של היצרניות הסיניות בתחום הפלאג-אין זינק כמעט פי שלושה, מ-11 אחוזים ל-29, בעוד זה של מכוניות ההייבריד הרגילות יותר מהוכפל – משבעה ל-15 אחוזים.