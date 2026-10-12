תחי הנוסטלגיה: סיטרואן דה שבו חוזרת לחיים

מדווחים מתערוכת פריז: סיטרואן גנבה את ההצגה בתערוכה הביתית עם חשיפה מתוקשרת לדה שבו חדשה, דגם ראשון של היצרנית שבוחר בגישת רטרו עם עיצוב נוסטלגי בהשראת המקור והנעה חשמלית מודרנית. כל הפרטים בפנים

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

סיטרואן דה שבו חוזרת על חשמל

במראה נוסטלגי והנעה חשמלית

ייצור סדרתי רק בעוד שנתיים

כוכבת התערוכה: סיטרואן חשפה בתערוכת פריז דה שבו חדשה, גרסה מודרנית לאחת המכוניות המשפיעות, המפורסמות והמצליחות של תעשיית הרכב הצרפתית, שיוצרה במשך יותר מארבעה עשורים, מ-1948 עד 1990. בשלב זה היא מוצגת כקונספט, אבל היא צפויה להגיע לייצור סדרתי במהלך השנתיים הקרובות. המחיר צפוי להתחיל ב-15 אלף יורו, נמוך בכ-5,000 יורו ממתחרות כמו רנו טווינגו ופולקסווגן ID1, שצפוי להפוך אותה לאחת החשמליות הזולות בשוק.

נוסטלגיה: העיצוב הוא רטרו קסום שקורץ לגרסת המקור המפורסמת, עם תצורת מרכב דומה, פסים בולטים על מכסה המנוע ובדלת תא המטען, פגושים דמויי מתכת שתלויים מלפנים ומאחור, ידיות דלתות קטנות שבולטות החוצה מהמרכב הקטן וגם גג בד מתקפל. יש גם נגיעות מודרניות מתבקשות כמו יחידות התאורה מלפנים ומאחור, כמו גם חישוקים מקוריים עם הכיתוב 2CV שעליהם מולבשים צמיגי מישלין עם כיתוב בפונט שקורץ לעבר. סיטרואן מאוד גאה בעיצוב ולכן מציבה גם סמלי ענק של המותג מלפנים ומאחור.

סביבת הנהג מינימליסטית, עם מסך מגע מרובע בגודל 8 אינץ' עם גרפיקה בהשראת ספרי קומיקס, מערכת שמע בסיסית עם מתגי מתכת פשוטים וסלסלת אחסון נשלפת שתוכלו לקחת לפיקניק. בפינת השמשה הקדמית מופיעים המספרים 48 / 90 / 26 לציון שנת ההשקה, שנת סיום הייצור ושנת חשיפת הקונספט. המושבים מלפנים ומאחור הם מעין ספסל אחיד, בדומה לגרסת המקור עם בד בריפוד צהוב ובמרכז הדשבורד מזדקר בורר מצבי נסיעה (D-R-P) בדומה לגרסת המקור.

מודרניזציה: כבסיס היא צפויה להשתמש בפלטפורמת Smart Car הקטנה של סטלנטיס, שמשרתת גם את ה-C3. עם 376 ס"מ בין הפגושים היא קצרה ב-10 ס"מ מהדה שבו המקורית וגם ב-25 ס"מ מה-C3. למרות הממדים הצנועים היא שומרת על תצורת ארבע דלתות ובעלת משקל עצמי של טון, 400 ק"ג יותר מגרסת המקור בגלל הסוללות המכבידות, אבל 200 ק"ג פחות מהטווינגו החשמלית. לדברי סיטרואן צליל הצופר וצליל המנוע החשמלי בעת התנעת המכונית יהיו דומים לגרסת המקור.

היצרנית טרם פרסמה נתונים על מערכת ההנעה, אבל ניתן לשאר שהיא תהיה דומה לגרסת הבסיס ל-e-C3, המשלבת מנוע חשמלי עם 113 כ"ס הניזון מסוללת 30 קוט"ש וטווח נסיעה של כ-250 ק"מ.