מי צריך מבחן ריסוק מורכב ויקר: הסינים זורקים מכוניות מהצוק

לינק אנד קו השליכה את ה-07GT החדשה מצוק בגובה 100 מטרים כדי להוכיח עד כמה היא עמידה ובטיחותית. אתם חייבים לראות את זה

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בקצרה:

לינק אנד קו הטיסה 07GT מצוק במהירות 70 קמ"ש

המכונית התרסקה אך הדלתות נפתחו בקלות

ולמי שדאג: המכונית הייתה ריקה מנוסעים

לא מבחן הריסוק שהכרנו: בניגוד למבחני הריסוק המוכרים של EuroNCAP, שדומים להם מתבצעים גם בסין, בלינק אנד קו החליטו לרסק את ה-07GT החדשה בצורה מפתיעה – להשליך את המכונית מצוק.

הניסוי, שבוצע באמצעות דגם סדרתי בעיר ז'אנגג'יאקאו בצפון סין, החל בנסיעה על כביש גלי במהירות של 60 קמ"ש והסתיים בהאצה ל-70 קמ"ש וזינוק לתהום בעזרת רמפה על קצה צוק. בסיום הנפילה מגובה של כ-100 מטרים שארכה מספר שניות, התרסקה המכונית על חרטומה והתהפכה עוד מספר פעמים עד שנחתה על הגלגלים, לא לפני שהמנוע התנתק וניתז אל מחוץ למרכב.

לאחר הנחיתה נפתחו הדלתות בקלות, בעוד חלונות וקורות צד נותרו שלמים ואפילו גג הזכוכית לא התנפץ ורק נסדק. בלינק אנד קו טוענים כי כריות האוויר שמרו על לחץ הניפוח במשך יותר מ-6 שניות, מערכות הדלק והסוללה נותרו שלמות וכי כל מערכות החירום תפקדו היטב – כולל הפעלה של המאותתים וחיוג אוטומטי של הרכב למוקד החירום.

נזכיר כי לינק אנד קו 07GT, שלאחרונה ערכה הופעת בכורה אירופית בתערוכת פריז, היא למעשה גרסת סטיישן למשפחתית סדאן המוכרת בשם EM-P 07, וגם אחות לזיקר 7GT המשווקת אצלנו. היא מצוידת בהנעה היברידית-נטענת עם הספק משולב של כ-530 כ"ס, וטווח חשמלי מוצהר של כ-150 ק"מ.

מה אנחנו חושבים: לא ניתן ללמוד הרבה ממבחן ריסוק שכזה, שמתבצע ללא בובת ניסוי ולא מאפשר לדעת כיצד השפיעה ספיגת האנרגיה של הרכב על גוף האדם היושב בתוכו. במקרה של נפילה חופשית מגובה של 100 מטר תאיץ המכונית כלפי מטה ותגיע כנראה לפגיעה ראשונית במהירות של 160 קמ"ש. במקרה כזה יופעלו על הגוף כ-150G שיהפכו את סיכויי השרידות לאפסיים.

אז כן, כריות האוויר ומאותתי החירום יופעלו וזה חשוב, אבל האנשים בתוך הרכב לא יימצאו בחיים לאחר פתיחת אותן דלתות על ידי כוחות ההצלה שיוזנקו בעזרת חיוג החירום האוטומטי.

מצד שני, לפחות קיבלנו סרטון ויראלי וגם, מושג לגבי קשיחות הרכב הזה במקרה של תאונה קשה. וזה לא זניח.