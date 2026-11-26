מרצדס GLA (נהיגה ראשונה) - קטן, איכותי ומאתגר פיננסית

רכב הפנאי הקטן של מרצדס התחדש מהיסוד עם גרסה חשמלית מתקדמת וטענה לשדרוג מקיף. העניין הוא, שהמתחרים לא ישבו בשקט בינתיים. בקיצור, נהגנו בו, והנה מה שאנחנו חושבים עליו

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במה נהגנו: מרצדס GLA חשמלי

מרצדס GLA חשמלי מתחרים: ב.מ.וו iX1, אודי Q4, וולוו EX40

ב.מ.וו iX1, אודי Q4, וולוו EX40 מתי אצלנו: עכשיו

עכשיו מחיר: מ-330 עד 450 אלף שקל

בעד: טווח נסיעה, רגנרציה, יכולת דינמית, מרווח מאחור

טווח נסיעה, רגנרציה, יכולת דינמית, מרווח מאחור נגד: נוחות בעיר, תפעול, צפוף מדי מלפנים

בגדול: ה-GLA שנולד באמצע העשור הקודם כגרסת פנאי ל-A קלאס, היה במשך שנים רכב הפנאי הקטן והזול של מרצדס ובהתאם זכה להצלחה. בדור השני הוא גם הוצע בגרסה חשמלית שכונתה EQA, וגם היא נהנתה מאהדת קהל היעד בעידן בו דגמים חשמליים זכו להטבות מיסוי מפליגות. זה היה פעם. היום סביבת השוק שונה לחלוטין, עם הרבה יותר מתחרים, כולל שחקניות צעירות מסין, וההאטה בביקוש לחשמליות - בין היתר על ידי הקטנת או ביטול הטבות - היא עניין ברור.

אז מרצדס נדרשת להתאים את עצמה. ראשית, ויתרה על ה-EQ שלא ממש תפס וחזרה לשם דגם נורמלי, ומציעה בחירה בין מנוע בנזין להנעה חשמלית מודרנית על אותו בסיס. זה גם זול יותר, נכון.

עיצוב ותא נוסעים: ה-GLA מקבל אלמנטים עיצוביים עדכניים של היצרנית, לרבות סבכה ענקית מלפנים עם גופי תאורה משולבים וסמל הכוכב ביחידות התאורה, כדי שכולם ידעו שזה מרצדס. גם קווי המרכב פחות בולבוסיים מהדגם הקודם והוא אכן נאה יותר עם מקדם גרר משופר (0.27 לעומת 0.28). ובכל זאת, היינו מוותרים בשמחה על ידיות פתיחת דלתות נשלפות. די כבר.

גם סביבת הנהג היא העדכנית של מרצדס, וזה אומר המון מסכים: לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25) וצמד מסכי מגע ("14 כל אחד) בקונסולה המרכזית ועבור הנוסע מלפנים, עם מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית ואפשרות צפיה בסטרימינג, אפליקציות ומשחקים.

הייתה תקופה שזה היה מאסט, אבל זה מעניק תחושה דומה יותר לתוצרת סין מאשר לגרמניה ולמרות שהתפעול מהמסך נוח יותר מהמקובל בסין הודות לאייקונים גדולים וקיצורי דרך, זה עדיין לא אינטואיטיבי כמו שימוש במתגים.

מוזרה בעיקר הבחירה של מרצדס להעתיק מפולקסווגן את מנגנון פתיחת החלונות הגרוע בעולם באמצעות שלושה מתגים: צמד לימין-שמאל ואחד נוסף לבחירה לפנים-אחור, במקום ארבעה והפעלה ישירה של אחד מהם. אפילו בוולפסבורג חזרו בהם מהסידור המוזר הזה.

במפתיע, התחושה ליושבים מלפנים צפופה והמרווח מוגבל לברכי הנהג, גם כשהוא מתנשא ל-1.67 מטר בלבד. מאחור לעומת זאת מרחב המחיה נדיב יותר הודות לבסיס גלגלים ארוך ב-6 ס"מ מה-EQA (279 ס"מ) ותכנון מתקדם שמביאה הפלטפורמה המודרנית. גם נפח תא המטען צמח ב-70 ליטר (410 ליטר) ונוסף תא מלפנים (88 ליטר) כמקובל בחשמליות מודרניות.

מנועים וביצועים: ה-GLA ישווק אצלנו עם אפשרות בחירה בין שתי מערכות הנעה חשמלית אחורית, כשבעתיד יצטרפו גם מנועי בנזין מוגדשים. חבל, אבל גרסה היברידית-נטענת לא תוצע עוד.

המנוע החשמלי מחובר לגלגלים האחוריים באמצעות תמסורת עם שני יחסי העברה, סידור נדיר כיום, שלדברי מרצדס אמור לאפשר יעילות טובה יותר על פני טווח מהירות רחב. וגם מהירות מרבית גבוהה מ-200 קמ"ש, בזמן שמתחריו הגרמנים מוגבלים לפחות מכך מטעמי שימור אנרגיה בסוללה.

לגרסת 200 הבסיסית 224 כ"ס, סוללת 58 קוט"ש וטווח תיאורטי של 477 ק"מ, בעוד ל-250 בה נהגנו יש 272 כ"ס וסוללת 85 קוט"ש, עם טווח רשמי של 657 ק"מ. באירופה תוצע גם גרסה כפולת-הנעה, אבל היא לא תשווק כאן.

תוספת הכוח בהשוואה ל-EQA והמעבר להנעה אחורית שיפרו משמעותית את הזינוק ל-100 קמ"ש - 7.3 שניות, קיצוץ של 1.3 שניות. זאת לצד מספיק כוח שמאפשר קצב מהיר בכביש הררי עם שלושה נוסעים פלוס ציוד. ראוי לציין גם כי למרות השימוש בתמסורת עם שני יחסים, אופי הפעולה חלק ורק אם ממש תתאמצו תרגישו את שינוי יחס העברה סביב 115 קמ"ש.

אהבנו גם את מערכת הרגנרציה, המאפשרת לבחור בין שלוש רמות עוצמה באמצעות מנופים מאחורי ההגה, כשהחזק ביותר מתאים לנהיגת דוושה אחת בעיר. יש גם מצב אוטומטי נוח וטוב שמנוהל על ידי נתונים מהרדאר, זיהוי תמרורים ומערכת הניווט, ומתאים את העוצמה לתנאי ומשתמשי הדרך.

בדומה לשאר החשמליות המודרניות של מרצדס, גם כאן יש ארכיטקטורת מתח גבוה (800V) עם טעינה אולטרה-מהירה (200 קילוואט לסוללה הקטנה ו-320 קילוואט לגדולה) ומילוי מ-10% ל-80% בכ-20 דקות. בדיקה שלה ושל טווח הנסיעה תמתין למבחן המקומי.

נוחות והתנהגות: כבסיס משמשת פלטפורמת MMA המשותפת ל-CLA, שתוכננה במקור להנעה חשמלית ולאחר מכן הוסבה גם לבנזין, תהליך הפוך ל-EQA היוצא שהוסב מה-GLA בנזין. ויש לכך יתרונות הנדסיים משמעותיים ביכולת לצמצם את השפעת המשקל הגבוה (כמעט 2.2 טון) על היכולת הדינמית.

עוד בהשוואה ל-EQA, מפסקי הסרנים מורחבים (ב-1.3 ס"מ מלפנים וב-2.6 ס"מ מאחור) ובמקרה של רכבי המבחן עם בולמי זעזועים אדפטיביים שאצלנו יוצעו רק בגרסאות היקרות ביותר.

איכויות הנסיעה שופרו בעיקר בשמירה על ריסון במהירות גבוהה ובידוד רעשים טוב משמעותית, הודות לשמשות כפולות מלפנים. ניתן להניח שהיכולת להתמודד עם מפגעי סלילה עירוניים הייתה טובה יותר, אם רכבי המבחן היו מצוידים בחישוקים קטנים מ-"20 ובצמיגים עם דופן פחות נמוכה.

היכולת הדינמית טובה משמעותית מהדגם המוחלף, עם זוויות גלגול צנועות ותחושה בטוחה וצפויה בכל מצב, עד למגבלות הדינמיות של הרכב, ברמה שנדיר למצוא בחשמליות קטנות. דוושת בלם ללא חיבור מכאני (Brake-by-Wire) מעניקה תחושה טבעית יותר מהמערכת המוחלפת.

סיכום: יצא להם טוב, למרצדס. ה-GLA טוב משמעותית מה-EQA אותו הוא מחליף. עד כדי כך שהוא לא מרגיש כמו דור משופר, אלא רכב שונה לחלוטין. אם אלה הביצועים, טווח הנסיעה, יכולת הטעינה המהירה, מרחב המחיה מאחור ואיכות הנסיעה. אבל יש גם ביקורת.

חבל שמרצדס מתעקשת להציע את מסכי הענק ששולטים בכל פעולות הרכב, דווקא בתקופה בה התעשייה מגלה סימני חזרה בתשובה למתגים פיזיים בטוחים בהרבה. וגם, עניין המחיר. בדומה לשאר החשמליות של מותגי היוקרה הגרמניים בכלל ומרצדס בפרט, התמחור הופך לנושא כאוב שפוגע ישירות ביכולת של הדגמים האלה להצליח בסביבה הסופר תחרותית של העידן הנוכחי.

ונדמה שזו בעיה שאינה באחריות היצרן דווקא. שימו לב. בגרמניה עולה ה-GLA250 - אצלנו מתחיל ב-370 אלף שקל - כמו יונדאי איוניק 5. ומחירו של האחרון עומד על 215 אלף שקל. תארו לעצמכם כמה יכולה הייתה היבואנית למכור כאן אם המצב היה דומה. וגם אם אופי התמחור שונה בין גרמניה לישראל, הפערי העצומים לא יכולים להסביר זאת. וחבל שכך.

מנוע: חשמלי

חשמלי מצבר: 85 קוט"ש

85 קוט"ש הספק / מומנט: 272 כ"ס / 34.1 קג"מ

272 כ"ס / 34.1 קג"מ הנעה: אחורית

אחורית אורך: 456.5 ס"מ

456.5 ס"מ רוחב: 187.3 ס"מ

187.3 ס"מ גובה: 160.4 ס"מ

160.4 ס"מ בסיס גלגלים: 279 ס"מ

279 ס"מ משקל: 2,155 ק"ג

2,155 ק"ג נפח תא מטען אחורי/קדמי: 88/410 ליטר

88/410 ליטר 100-0 קמ"ש: 7.3 שניות

7.3 שניות מהירות מרבית: 210 קמ"ש

210 קמ"ש כריות אוויר: 9

9 דירוג בטיחות (Euro NCAP): טרם נבחן

טרם נבחן מחיר: החל מ-370 אלף שקל

הכתב היה אורח חברת מרצדס