למרות אישור במדינות שונות: האיחוד האירופי דוחה שוב אישור ל-FSD של טסלה

מערכת הסיוע לנהיגה זכתה לאישור ראשוני בהולנד ואחר כך במדינות נוספות, אבל התנגדות מצד המדינות החזקות בגוש ממשיכה לדחות את האישור הסופי - בינתיים רק במספר שבועות

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האיחוד האירופי ממשיך לגרור רגליים בדרך לאישור ה-FSD, מערכת הנהיגה האוטונומית-למחצה של טסלה, שמאפשרת לנהג להאציל סמכות למחשב הרכב ולהתעסק, קצת פחות, בנהיגה עצמה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כעת כי למרות הצהרות על כוונה לאשר את המערכת לשימוש בכל מדינות האיחוד עוד החודש, החלטה בנושא נדחתה שוב - הפעם לכל המוקדם לאמצע החודש הבא.

בעקבות התנגדות שהביעו חלק ממדינות הגוש, בראשן יצרניות הרכב הגדולות גרמניה וצרפת (המציעות או מפתחות בעצמן מערכות דומות), טסלה הסכימה בחודש שעבר לשנות את שם המערכת באירופה מ-FSD (ר"ת של נהיגה עצמית מלאה) ל-TAD, ר"ת של Tesla Assisted Driving, מערכת עזר לנהיגה. זאת, לאחר שחברות באיחוד טענו כי השם מטעה, שכן מדובר לכל היותר במערכת סיוע ברמה 2, שאינה מאפשרת נהיגה ללא מעורבות ופיקוח של נהג בכל זמן הנסיעה, גם אם הרכב לכאורה נוהג בעצמו.

הסיבה להתעקשות ברורה אגב. מתן אישור לטסלה להשתמש במערכת נהיגה אוטונומית מתקדמת יותר, תעניק לה יתרון שיווקי על-פני מותגים אחרים, שעדיין לא יכולים להציע מערכת כה מתקדמת. ויתרון שיווקי כיום, בעידן בו כל יצרניות הרכב האירופיות משוועות למזומנים, הוא עניין קריטי.

נזכיר כי למרות הצהרות בומבסטיות מצד מנהלה, אילון מאסק, טסלה לא הציגה עד היום מערכת אוטונומית מלאה (רמה 4 או יותר) ואף לא רמה 3 לשיווק מסחרי (אוטונומיה מלאה בתנאי דרך מסוימים), בניגוד למשל לב.מ.וו ומרצדס. גם אלו חזרו בהן משיווק מערכת כזו, ומציעות כיום רק רמה 2 משודרגת, לאחר שהגיעו למסקנה כי עלות הפיתוח האדירה וביקוש חלש מצד לקוחות למערכת היקרה, לא מצדיקים את ההשקעה בפיתוח מערכת כה מורכבת.

טסלה זקוקה לאישור של לפחות 15 מתוך 27 מהמדינות - ייצוג של 65% ויותר מאוכלוסיית אירופה - כדי להציע את מערכת ה-TAD באירופה באופן מסחרי. אם אישור כזה לא יתקבל לבסוף, גם המדינות שכבר אישרו באופן פרטני את המערכת - תחילה הולנד ואחריה גרמניה, איטליה, סלובניה, קרואטיה, צ'כיה, פינלנד, אסטוניה, לטביה, דנמרק ובלגיה, ייאלצו לבטל את האישור שנתנו. נכון לעתה לא ידוע כמה מדינות מתכוונות להצביע בעד המערכת, והדחיות החוזרות ונשנות מצביעות ככל הנראה על כך שלמהלך לא הושג הרוב הדרוש באיחוד.

הרגולטור ההולנדי, שעומד בראש התחום באיחוד האירופי בימים אלה, מסר לרויטרס כי דיון סופי והצבעה לאישור המערכת היו מתוכננים להתנהל ב-1 בדצמבר. תחילה מסרו בהולנד כי הדיון יידחה ל-7 בדצמבר, אך מאוחר יותר נציבות האיחוד הודיעה כי זה יתקיים רק ב-15 בדצמבר. האישור הראשוני על-ידי הרגולטור ההולנדי למערכת ניתן עוד ב-1 באפריל השנה, בתום מסע לחץ משמעותי מצד טסלה על רגולטורים בשורת מדינות ביבשת, כולל התנהלות לובי שנויה במחלוקת.