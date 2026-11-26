אירופה החליטה: פחות היברידיות מסין ומרוקו, יותר מיפן וטורקיה

לאחר ההבנות שהושגו מול סין, אירופה מפרסמת את תנאי מגבלות הייבוא. המטרה לפגוע בסינים הושגה, אך גם יצרנים אירופים לא יכולים לחגוג. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

אירופה חותכת במחצית את כמות ההיברידיות מסין

במפתיע, תגביל גם יבוא ממרוקו וסרביה

המרוויחים הגדולים: טויוטה, ניסאן ויונדאי

ההיברידיות על הכוונת: שנתיים לאחר שהטילה מכס על מכוניות חשמליות מתוצרת סין, אירופה מטילה מגבלות גם על מכוניות היברידיות. ואחרי ההבנות שהושגו עם הסינים, מפרסמת אירופה את מכסות היבוא, שישפיעו גם על יצרנים שאינם סיניים. המגבלות ייכנסו לתוקף כבר ב-1 בדצמבר, ויהיו בתוקף לתקופת ניסוי שתימשך 200 ימים.

על פי המגבלות שפורסמו, הייבוא של מכוניות היברידיות המיוצרות בסין יוגבל ל-192 אלף מכוניות לתקופת הניסוי, כמות שוות ערך לכ-350 אלף מכוניות בשנה – ומשקפת צמצום של כמחצית לעומת הכמות שיובאה השנה. ההגבלה תחול על היברידיות רגילות, היברידיות-נטענות ואף על מכוניות המצוידות בהנעה היברידית מתונה (MHEV). נציין כי ההגבלה הינה מוחלטת, ולא ניתנת לעקיפה באמצעות תשלום מכס מוגדל על מכוניות החורגות ממגבלת הייבוא.

במפתיע, האיחוד האירופי הטיל מגבלות גם על דגמים היברידיים המגיעים ממדינות אחרות. כך למשל הייבוא של היברידיות ממרוקו הוגבל לקצב של 44.5 אלף מכוניות בשנה, ירידה של כמעט 40% מהכמות הנוכחית – מה שישפיע בעיקר על דאצ'יה, פיג'ו ופיאט המייצרות במרוקו את סנדרו וג'וגר, 208 וגריזלי בהתאמה, כולן עם הנעה היברידית רגילה או מתונה.

גם על מכוניות מתוצרת סרביה הוטלה הגבלה שתצמצם את הייבוא ממנה בכ-16%, מה שישפיע בעיקר על פיאט גרנדה פנדה המיוצרת שם.

עם זאת, מדינות אחרות זכו למכסות יבוא גדולות יותר מכפי שהן מייבאות כיום: יפן קיבלה מכסה בשיעור שנתי של 317 אלף מכוניות, גבוה בכ-60 אלף מהייצוא הנוכחי שלה לאירופה. בריטניה קיבלה מכסת יבוא של 195 אלף מכוניות, כ-40 אלף יותר מהייצוא הנוכחי שלה לאירופה, ואילו טורקיה קיבלה מכסה של 235 אלף מכוניות, תוספת של 50 אלף לייצוא הנוכחי שלה לאירופה. גם דרום קוריאה זכתה לתוספת קטנה על מכסת הייבוא של 126 אלף מכוניות - כ-27 אלף מכוניות.

בכל המקרים מדובר בתוספת שתסייע בעיקר ליצרניות כמו טויוטה, ניסאן ויונדאי, המשווקות באירופה דגמים היברידיים המיוצרים במדינות אלו.

תוספת קטנה נרשמה גם למכסות היבוא של מקסיקו וארה"ב, אך מדינות אלו ממילא מייצאות כמות זעומה של מכוניות לשווקי אירופה.

נזכיר כי על אף שיצרנים סיניים רבים פתחו בעת האחרונה מפעלי ייצור באירופה, אלו תוכננו להתמודד עם המכס שהוטל על מכוניות חשמליות, ולכן לא יסייעו לסינים להתגבר על מכסת היבוא למכוניות היברידיות בשלב הראשון. כך למשל BYD תייצר בהונגריה את הדולפין סרף החשמלי, ואילו צ'רי תייצר בברצלונה את ג'אקו 5 החשמלי, בעוד הדגמים ההיברידיים של השתיים ימשיכו להגיע מסין.

מה אנחנו חושבים: הגבלת הייבוא על מכוניות היברידיות היא פתרון שעשוי להועיל לאירופה רק בטווח הזמן הבינוני. זאת מכיוון שבטווח המיידי, היצרנים הסינים כבר מציפים את נמלי אירופה במכוניות היברידיות שייכנסו ליבשת לפני תחילת המגבלות; בטווח הארוך, הסינים ימצאו דרכים לעקוף את המכסות, באמצעות ייצור באירופה במקרה הטוב (מבחינתם של האירופים), או במדינות אחרות שלהן יש מכסות עודפות (במקרה הפחות מוצלח עבור אירופה). בין לבין, תיתכן התאוששות מסוימת של יצרני הרכב המקומיים באירופה. אבל ככה אי אפשר לנצח בקרב מול סין.