עוד שיגעון מסין, עוד רעיון של BYD: והפעם, הגה מתקפל

לרשימת פרטי האבזור שלא ידעתם שאתם צריכים ברכב המשפחתי, נוסף כעת אחד. והוא באמת מוזר למדי: גלגל הגה שמתקפל אל תוך הדשבורד. כך זה יעבוד

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

לרכב הפנאי של BYD יהיה הגה מתקפל

יאפשר הצבת מגש לטובת ארוחה או עבודה

היצרנית מבטיחה: נערכו בדיקות בטיחות מקיפות

ההגה נעלם: BYD חשפה בסין את אחד הפיצ'רים המשונים שפגשנו ברכב חדש – גלגל הגה מתקפל. הוא נחשף במסגרת אירוע ההשקה של רכב הפנאי הגדול והחדש פאנג צ'אנג באו Ti9, שכרגע לא משווק מחוץ לגבולות סין.

במסגרת האירוע הציגה BYD את הרכב כאשר הוא מבצע חניה אוטונומית, בזמן שגלגל ההגה מתקפל אל תוך הקונסולה הקדמית (דשבורד). למעשה BYD חשפה פטנט דומה במכונית קונספט כבר לפני עשור, עבור מכונית אוטונומית, אך רק כעת העבירה את הרעיון לייצור סדרתי.

כך זה עובד: המכונית מצוידת למעשה במערכת היגוי-על-חוט (Steer-By-Wire), ללא מוטות היגוי מכאניים. בלחיצת כפתור, במצב חניה, מתקפל גלגל ההגה אל תוך הדשבורד ומעניק כך לנהג מרחב גדול יותר בזמן חניה או טעינה, וגם כדי לאפשר פתיחה של מגש נשלף לטובת עבודה או ארוחה. חלקו המרכזי של ההגה נותר חשוף, במטרה לאפשר פתיחה של כרית האוויר גם במצב מקופל – אם כי במצב כזה חפצים שיונחו על המגש מול הנהג עלולים להפוך לקטלניים.

הקיפול עצמו אורך 10 שניות, ומגדיל את המרחב לנהג ב-25 ס"מ. בתוך 20 שניות נוספות יכול הנהג להשכיב את המושב לזווית כמעט שטוחה של 165 מעלות.

ב-BYD טוענים כי ההגה החדש מותאם לתקני הבטיחות העדכניים למערכות ההיגוי שפורסמו בקיץ האחרון, וכי הוא עבר 96 אלף בדיקות עמידות בטמפרטורות שבין מינוס 30 ל-85 מעלות צלזיוס. כן נבדקה כרית האוויר בשני המצבים, כאשר ההגה מקופל וכאשר הוא פתוח.

מה אנחנו חושבים: הפיצ'ר הזה יצטלם מצוין בסרטוני טיקטוק, אבל אנחנו מתקשים למצוא לו שימוש אמיתי בחיים עצמם. וכמובן, המחשבות נודדות אל הלקוחות העתידיים שעלולים להיתקל בתקלות במנגנון הקיפול, ולמצוא את עצמם במכונית בלי הגה זמין לשימוש. בשביל מה צריך את זה? אה, אמרנו, טיקטוק.