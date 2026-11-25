הבריחה הגדולה: 40 מותגים סיניים הגיעו לישראל, מחציתם נטשו

מאז תחילת העשור שווקו בישראל לא פחות מ-40 מותגי רכב סיניים. חלקם הצליחו כאן בענק והפכו את השוק הישראלי לניסוי מרתק בכיבוש המערב, אבל לא פחות ממחציתם קיפלו את העסק וחזרו הביתה. השמות לפניכם

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הפלישה הסינית לשוק הרכב הישראלי היא הצלחה ענקית שאי אפשר לערער עליה. עם נתח שוק שכבר מתקרב ל-50% הפכו כבישי ישראל לתצוגת תכלית הגדולה מחוץ לשוק הבית של התעשייה הסינית, כאשר רק רוסיה - הסובלת מחרם מערבי - מובילה במעט (55%). מי היה מאמין.

אבל לצד ההצלחות המרשימות, יש גם לא מעט התרסקויות, כפי שמראים המספרים. כי מתוך 40 מותגי רכב סיניים שהגיעו לישראל במהלך העשור הנוכחי, רק 23 עדיין פעילים כאן במידה כזו או אחרת.

מדוע להדגיש במידה כזו או אחרת? כי צריך לזכור שמ-23 המותגים ששרדו, 17 שמוכרים כאן, אחראים ל-20% בלבד מתוף סך המכירות הסיניות. 6 מותגים אחרים - ששמם מוכר כבר לכולנו - אחראים על שאר 80% מהמסירות - ג'אקו, צ'רי, BYD, ג'ילי, MG ואקספנג.

נכשלו, אבל לא באופן דומה

גם לגבי 17 המותגים שנעלמו יש שונות גדולה במספרים. חלקם הספיקו למכור כאן אלפי מכוניות בטרם יצאו מהשוק, אחרים רק יחידות בודדות. קחו למשל את איווייז שפרצה בגדול ומכרה בפרק זמן קצר יחסית 2,100 מכוניות, לפני שקרסה ב-2023. או את סקייוול שמכרה למעלה מ-2,500 מכוניות, לפני שקיפלה את פעילותה כאן באופן סופי אשתקד.

סרס מכרה אפילו יותר, לא פחות מ-5,000 מכוניות בין השנים 2021 ל-2025, וגם זה לא עזר לה. למרות שרק מעטים זוכרים את השמות הבאים - EVEASY, פורת'ינג, JAC ו-WEY - הם הציגו נתון מכירות ארבע ספרתי. זה לא סייע להם.

לעומתם, יש מותגים שמופיעים בדוחות הרישוי והעלו כמה עשרות מכוניות על הכבישים, בלי שלמעשה נפתח כאן השיווק בפועל. במרבית המקרים מדובר ביבואנים שהביאו ארצה מכוניות לצרכי ניסוי והחליטו שלא לשווקן מסיבות שונות, אך גם כאן מדובר בכמה מאות מכוניות בסך הכל, שיתגלגלו לשוק המשומשות כשלא תמיד ברור מי יעניק להן שירות וימכור חלפים.

ברשימה הזו ניתן למנות את ארקפוקס (שלפי ההבטחות שיווקה יחל בקרוב), DFSK, נטע, LEVC ("המונית הלונדונית"), רי-היי, SWM, וולטמייסטר ויודו. סביר להניח שרוב הנהגים בישראל כלל לא שמעו על המותגים האלו, אך המכוניות קיימות ונוסעות על הכבישים.

בין לבין ישנם מותגים שהספיקו למכור כמה מאות מכוניות לפני עצירת השיווק - בעיקר אווטאר ופולסטאר, אך גם ניו שמכרה כ-200 מכוניות ועדיין משווקת דגם בודד כחדש, לפחות עד שהמלאי יסתיים.

נבהיר: חלק מהמותגים שהוזכרו כאן עשויים לחזור לשוק המקומי, בין אם על ידי היבואן המקורי ובין אם באמצעות יבואן חדש. החלפת הזיכיונות של פורת'ינג, ארקפוקס, EVEASY ו-JAC, למשל, לוותה בהבטחות לחזרת השיווק בשנה הבאה. אבל נכון לעכשיו, לא תמצאו את המכוניות האלו באולמות התצוגה.