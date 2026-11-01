מכונית השנה 2027: רק חשמל, אירופה והדרת הסיניות

שבע מכוניות הגיעו לשלב הסופי בתחרות "מכונית השנה" של אירופה. לראשונה בהיסטוריה, כולן חשמליות. מצד שני, ואף לא אחת מהן סינית

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בקצרה:

תחרות מכונית השנה מתקרבת לשלב הגמר

הפיינליסטיות: 5 חשמליות זולות, שתיים יוקרתיות

במפתיע, כל הסיניות נשארו בחוץ

מתקרבים להכרעה: תחרות מכונית השנה מגיעה לשלבי ההכרעה. מתוך רשימה של 38 מועמדות, נבחרו שבע המכוניות שעלו לשלב הסופי בתחרות של 2027. ולראשונה בהיסטוריה, כולן חשמליות בלבד - ואחת מהן תיבחר להחליף את מרצדס CLA, זוכת התחרות בשנה שעברה. הכרזת הזוכה תתקיים בתערוכת הרכב של בריסל, ב-8 בינואר.

השבע שהגיעו לגמר הן ב.מ.וו iX3, וולוו EX60, יונדאי איוניק 3, פולקסווגן ID.פולו, קופרה ראבאל, קיה EV2 ורנו טווינגו. חמש חשמליות קומפקטיות וזולות יחסית, ועוד שני רכבי פנאי יוקרתיים. בנימוקי הבחירה יוצאת הדופן צוין כי הביקוש הגובר להנעה חשמלית - כתוצאה מעליית מחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן - הביא לבחירה במכוניות חשמליות בלבד.

טיעון מעט מוזר בהתחשב במטרות התחרות המוצהרות, לפיהן מכונית השנה נקבעת לפי הפרמטרים הבאים: עיצוב, נוחות, בטיחות, חסכון, ניהוג, ביצועים, שימושיות, ידידותיות לסביבה, שביעות רצון נהג ומחיר קניה, עם דגש על טכנולוגיה מתקדמת ויחס עלות תועלת. אז כן, חשמליות אכן ידידותיות יותר לסביבה מבחינת פליטת מזהמים על הכביש, אבל מכאן ועד המנעות מכל דגם מונע בנזין או דיזל או הנעה היברידית, הדרך מאוד ארוכה.

אגב, אם רנו טווינגו תזכה בתואר, זו תהיה זכיה שלישית של רנו בתוך ארבע שנים, לאחר שב-2024 זכתה בתואר רנו E-סניק וב-2025 זכתה רנו 5. עבור ב.מ.וו, יונדאי וקופרה זו עשויה להיות זכיה ראשונה בהיסטוריה של התחרות, בעוד רנו זכתה כבר 8 פעמים בתואר, פולקסווגן זכתה ארבע פעמים, וקיה ו-וולוו זכו פעם אחת.

רשימת המועמדות שלא עלו לשלב הגמר כוללת לא פחות מ-11 דגמים סיניים, ומספר דגמים שבהחלט יכולים להשתלב ברשימה הסופית על חשבון דגמים מעט מפתיעים שם. אודי A2 אי-טרון, BYD דולפין G, צ'אנגן דיפאל S05, דנזה Z9GT, די.אס 7, הונדה פרלוד, קיה EV5, K4 וסלטוס, ליפמוטור B05, ליפמוטור B03X, לקסוס ES, מאזדה CX-5, מאזדה CX-6e, מרצדס C קלאס, GLB, GLC ו-VLE, פולסטאר 5, MG4 אורבן ו-S6, פורשה קאיין, IM6, רנו קליאו, סקודה אפיק ופיק, טויוטה ראב4, פולקסווגן ID.קרוס וטי-רוק, אקספנג P7+ וזיקר 7GT.

מה אנחנו חושבים: למרות העלייה בביקוש לחשמל, מרבית הלקוחות - גם באירופה - עדיין בוחרים במכוניות המצוידות במנועי בעירה פנימית. וההתעלמות המוחלטת מהן, גם ממכוניות היברידיות-נטענות שזוכות לפופלריות הולכת וגוברת, היא החלטה תמוהה, בלשון המעטה.

וההתעלמות ממכוניות סיניות תמוהה לא פחות. במיוחד לאור העובדה שלשלב הגמר הגיעו גם מכוניות בנאליות שלא מחדשות כמעט דבר, למשל קיה EV2 או וולוו EX60, וגם צמד אחיות כמעט תאומות לבית פולקסווגן-קופרה.

זאת בזמן שבחוץ נותרו מכוניות סופר-טכנולוגיות ומעניינות מאוד כמו דנזה Z9GT, זיקר 7GT או פולסטאר 5, לצד כאלו שמביאות בשורה צרכנית חשובה כמו MG4 אורבן או BYD דולפין G. גזענות? חשש ממהפכות, או פשוט היצמדות למוכר ולידוע? תחליטו אתם.