מחיר הדלק בשמיים? קבלו 5 חשמליות משומשות שיפתרו את הבעיה

השוק עמוס בחשמליות משומשות עם ירידת ערך מואצת שהביאה אותן למחיר נמוך ונגיש. אבל לא כל חשמלית כדאי לקנות - והנה כמה שדווקא כן

Getting your Trinity Audio player ready...

חמש שנים לאחר שהחלה מהפכת החשמל בשוק הרכב הישראלי, גם בשוק המשומשות כבר יש היצע נרחב של דגמים חשמליים. וכאשר מחיר הדלק שובר שיאים (למרות הירידה הצפויה בימים הקרובים), אז גם הביקוש לחשמליות חוזר לטפס.

ואיך בוחרים? ראשית, צריך לזכור שמהפכת החשמל הביאה לישראל גם מותגים באיכות בינונית ומטה. חלקם כבר הפסיקו כאן את פעילותם, אחרים עדיין ישמחו למכור לכם מכונית חשמלית עם טכנולוגיה שעבר זמנה, או סתם באיכות ייצור לא מרשימה. לצידם קיימים בשוק גם דגמים איכותיים בהרבה, שבחסות ההיצע הגדול ניתן למצוא במחירים אטרקטיביים.

ברשימה שלפניכם קיבצנו מספר דגמים חשמליים שנפוצים בשוק היד השנייה, במחירים נוחים יחסית ובאיכות גבוהה מהממוצע. כולם זכו אצלנו למחמאות כאשר נבחנו בעודם חדשים, חלקם גם ניצחו מבחנים השוואתיים.

נזכיר כי בשונה מדגמי בנזין, המכוניות החשמליות שומרות ברובן על מאפייני האיכות גם לאחר מספר שנים, שכן בהיעדר מכלולים כמו תיבות הילוכים, מגדשי טורבו או רצועות תזמון, יש להן פחות חלקים נעים שנוטים לסבול מבלאי. אז הדילים לפניכם - ואתם מוזמנים לבחור.

MG4

גרסאות: הנעה אחורית, 204 כ"ס, טווח של 435 ק"מ; משנת 2024 גם גרסת X-ריינג' עם 245 כ"ס וטווח של 520 ק"מ, או גרסת X-פאוור כפולת הנעה עם 435 כ"ס וטווח של 385 ק"מ.

הנעה אחורית, 204 כ"ס, טווח של 435 ק"מ; משנת 2024 גם גרסת X-ריינג' עם 245 כ"ס וטווח של 520 ק"מ, או גרסת X-פאוור כפולת הנעה עם 435 כ"ס וטווח של 385 ק"מ. מחירי מחירון: מ-62 אלף שקל לבסיסית מ-2022, מ-84 אלף שקל לגרסת הביצועים מ-2024.

מ-62 אלף שקל לבסיסית מ-2022, מ-84 אלף שקל לגרסת הביצועים מ-2024. בפועל: היצע נרחב יחסית של מכוניות למכירה בסכומים של 70-80 אלף שקל .

היצרנית הסינית הוותיקה ביותר בשוק האירופי הציגה כאן את הניסיון שלה, עם מכונית שהיא אולי לא שופעת אבזור ומצועצעת כמו התוצרת המקובלת בסין, אבל היא לבטח אחת האיכותיות שבהן מבחינה דינמית. עם נוחות נסיעה מצוינת, שימושיות לא רעה ואפילו התנהגות כביש מהנה. היצע הגרסאות הרחב מאפשר לייצר התאמה מדויקת לצרכי המשתמש, עם בחירה בין מחיר זול לגרסת הבסיס, טווח מוגדל או ביצועים משופרים.

מבחני דרכים: מפגש ראשון על כבישי אירופה | נהיגה ראשונה בישראל בגרסת הבסיס ובגרסת הטווח המוגדל | נהיגה ראשונה בגרסת הביצועים | מבחנים השוואתיים מול אורה פאנקי קאט ומול BYD דולפין | מבחן הטווח הגדול

ג'ילי גיאומטרי C

גרסאות: הנעה קדמית, 204 כ"ס, טווח של 350 ק"מ עם הסוללה הקטנה או 460 ק"מ לסוללה הגדולה.

הנעה קדמית, 204 כ"ס, טווח של 350 ק"מ עם הסוללה הקטנה או 460 ק"מ לסוללה הגדולה. מחירי מחירון: מ-60 אלף שקל לגרסת הטווח הקצר מ-2021, מ-82 אלף שקל לגרסת הטווח הארוך מ-2022.

מ-60 אלף שקל לגרסת הטווח הקצר מ-2021, מ-82 אלף שקל לגרסת הטווח הארוך מ-2022. בפועל: היצע נרחב יחסית של מכוניות למכירה בסכומים של 75-80 אלף שקל , בעיקר מגרסת הטווח הארוך.

אחד מלהיטי החשמל הראשונים בישראל, שבתחילת דרכו צבר רשימות ארוכות של לקוחות ממתינים. למרות שמדובר בהסבה לחשמל של דגם בנזין ותיק, ולמרות שהוא לא שווק באירופה, הגיאומטרי C הציע שילוב מוצלח של ממדים קומפקטיים עם שימושיות משפחתית לא רעה, אבזור עשיר, ביצועים מצוינים, נוחות נסיעה טובה וגם טווח נדיב בגרסה הבכירה והנפוצה יותר. נמליץ לכם לבחור בה, ולו רק בגלל יתרון הסחירות המובהק שלה.

מבחני דרכים: נהיגה ראשונה על כבישי ישראל | מבחן השוואתי מול BYD אטו 3 | מבחן השוואתי מול טויוטה קורולה ויונדאי אלנטרה | מבחן הטווח הגדול | נהיגה ראשונה על הדגם המחודש | מבחן הטווח הגדול - עם הדגם המחודש

יונדאי איוניק 5

גרסאות: הנעה אחורית, 217 כ"ס, טווח של 451 עד 481 ק"מ, בהתאם לרמת הגימור. יש גם הנעה כפולה נדירה יותר עם 305 כ"ס וטווח של 430 ק"מ.

הנעה אחורית, 217 כ"ס, טווח של 451 עד 481 ק"מ, בהתאם לרמת הגימור. יש גם הנעה כפולה נדירה יותר עם 305 כ"ס וטווח של 430 ק"מ. מחירי מחירון: מ-110 אלף שקל לגרסת הבסיס מ-2021.

מ-110 אלף שקל לגרסת הבסיס מ-2021. בפועל: היצע נרחב של מכוניות למכירה בסכומים של 95 עד 105 אלף שקל . ההנעה הכפולה יקרה יותר.

אחת מפורצות הדרך של מהפכת החשמל, שעד היום ניצבת בצמרת של הקטגוריה. האיוניק 5 מתבססת על פלטפורמה ייעודית מתקדמת, עם בסיס גלגלים ענק ובהתאם מרווח מעולה לנוסעים. היא גם נהנית ממתח עבודה גבוה של 800V שמאפשר טעינה אולטרה-מהירה, ובעמדות שהולכות ונעשות נפוצות תוכלו למלא את הסוללות מ-10% ל-80% בתוך כ-20 דקות. הביצועים אולי לא סנסציוניים, אבל זו מכונית שנעים מאוד לשהות בתוכה ולנסוע בה.

מבחני דרכים: נהיגה ראשונה בכבישי ישראל | מבחן השוואתי מול טסלה מודל 3 | מבחן השוואתי מול סקודה אניאק | מבחן לגרסת ההנעה הכפולה | מבחן השוואתי מול קיה EV6 | מבחן הטווח הגדול

טסלה מודל 3

גרסאות: הנעה אחורית, 306 כ"ס, טווח של 448 ק"מ; לונג ריינג', הנעה כפולה, 476 כ"ס וטווח של 580 ק"מ. גרסאות ה"פרפורמנס" יקרות בהרבה.

הנעה אחורית, 306 כ"ס, טווח של 448 ק"מ; לונג ריינג', הנעה כפולה, 476 כ"ס וטווח של 580 ק"מ. גרסאות ה"פרפורמנס" יקרות בהרבה. מחירי מחירון: מ-109 אלף שקל לגרסת הבסיס מ-2021.

מ-109 אלף שקל לגרסת הבסיס מ-2021. בפועל: היצע ענק של מכוניות למכירה בסכומים של 100 עד 110 אלף שקל .

החשמלית המפורסמת של אילון מאסק שינתה לא מעט דברים שהתרגלנו להכיר במכונית שלנו - למשל הוויתור על לוח מחוונים, השימוש באפליקציה לפתיחת הרכב במקום (או בנוסף ל) כרטיס פיזי, עדכוני OTA, היעדר שגרת טיפולים וגם מכירות ללא יבואן מקומי, אלא באמצעות חברת בת של היצרנית עצמה. כל אלו הופכים את המודל 3 לבחירה מעניינת גם כמכונית משומשת, למרות החסרונות המוכרים שעליהם כתבנו לא פעם. רק קחו בחשבון מינון גבוה יחסית של תלונות בנושאי שירות וזמינות חלפים.

מבחני דרכים: נהיגה ראשונה בארה"ב | מבחן ראשון בכבישי ישראל | מבחן השוואתי מול יונדאי סונטה | מבחן השוואתי מול יונדאי איוניק 5 | מבחן השוואתי מול פולסטאר 2 | מבחן הטווח הגדול

סקודה אניאק

גרסאות: הנעה אחורית, 204 כ"ס, טווח של 517 ק"מ.

הנעה אחורית, 204 כ"ס, טווח של 517 ק"מ. מחירי מחירון: מ-98 אלף שקל לגרסת הבסיס מ-2022.

מ-98 אלף שקל לגרסת הבסיס מ-2022. בפועל: היצע סביר של מכוניות למכירה בסכומים 95 עד 110 אלף שקל .

האניאק הוא הראשון מתוך משפחת החשמליות של קונצרן פולקסווגן שנחת בישראל, ולאחרונה חזר לסיבוב נוסף לאחר שעבר מתיחת פנים. הוא מציע שימושיות גבוהה עם מרווח נדיב מאחור ותא מטען לא רע, לצד נוחות נסיעה מוצלחת וטווח נסיעה ארוך. שימו לב: בתחילת הדרך הגיעו גם דגמים עם סוללות קטנות יותר ביבוא מקביל, אך המפרט שלהם (למשל במערכות מיזוג) לא תמיד תואם את דרישות היצרן לשוק הישראלי, מה שעלול ליצור בעיות. האח פולקסווגן ID.4 נמכר במחירים דומים, אך ההיצע קטן בהרבה.

מבחני דרכים: נהיגה ראשונה באירופה | מבחן ישראלי ראשון | מבחן השוואתי מול יונדאי איוניק 5 | מבחן הטווח הגדול