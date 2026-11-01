ההפסד בפולקסווגן הולך וגדל- בדרך לקיצוצים נוספים?

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קבוצת פולקסווגן, יצרנית הרכב הגדולה באירופה, רשמה הפסד תפעולי נוסף של 5.9 מיליארד יורו ברבעון השלישי של 2026. זאת בעקבות צניחה נוספת של 6% ברווחים ברבעון, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. זהו ההפסד הגדול ביותר ברבעון של קונצרן הרכב הגרמני, בעבר הגדול בעולם, מאז הרבעון הרביעי ב-2015 שביטא את שערוריית דיזלגייט המפורסמת, במסגרתה נחשף כי הקונצרן השתמש בתוכנה שהראתה מצג שווא של זיהום אוויר נמוך מהמצב בפועל במנועי הדיזל שלה.

מנהל הכספים הראשי של פולקסווגן, ארנו אנטליץ, הסביר את ההפסד החריג ב"פריטים מיוחדים" בגובה 8 מיליארד יורו. "אבל אפילו לפני הפריטים המיוחדים האלה, הרווח התפעולי על מכירות אחרי תשעה חודשים עומד על רק 3.8%, זה לא מספיק לטווח הארוך", כך אנטליץ. פולקסווגן הציבה יעד מתח רווחים של בין 8% ל-10% עד 2030, כחלק מתוכנית הארגון מחדש.

לפי אנטליץ, פולקסווגן עשויה להידרש "להחיש אמצעים" עליהם כבר הכריזה, כולל תוכנית התייעלות הכוללת פיטורי 100 אלף עובדים, בעיקר בגרמניה, סגירת מפעלים וצמצום מבחר הדגמים – בדגש על כאלו שלא יוצרים רווחים מספקים או סובלים מביקוש נמוך.

תוכנית ההתייעלות צפויה להשפיע לא רק על מותג פולקסווגן, אלא גם על חטיבות היוקרה של הקבוצה, אודי ופורשה. ארבעה מפעלים בגרמניה עשויים להיסגר, זאת נוכח התנגדות חריפה מצד ועדי העובדים של הקבוצה.

התמונה בסין, בה פולקסווגן הייתה מובילת השוק ומתמודדת בשנתיים האחרונות עם תחרות עזה מהתוצרת המקומית, ממשיכה אף היא להחמיר. פולקסווגן רשמה הפסד בגובה 113 מיליון יורו בתשעת החודשים הראשונים של 2026, זאת בהשוואה לרווח של 744 מיליון רק בשנה שעברה. כתוצאה מכך הקבוצה עשויה להתקשות להשקיע במכוניות חדשות הנדרשות כדי לצמצם את הפער הטכנולוגי מול היריבות הסיניות.

בהקשר זה דיווחנו לאחרונה כי גם פרויקט שהחל עם שותפת פולקסווגן, אקספנג הסינית, לא קוצר בינתיים הצלחה משמעותית. בעוד ביצרנית קיוו כי הדגם הראשון תחת השת"פ יביא למכירות בגובה יותר מ-3,600 יחידות בחודש, הוא מספק עד כה מכירות זניחות של 267 יחידות בממוצע בחודש בלבד.